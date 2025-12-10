ACTUS

Nissan JUKE N-Style, nouvelle édition limitée à 388 exemplaires

10 décembre 2025
Sébastien Rabatel
Nissan JUKE N-Style
Nissan JUKE N-Style

Avec son tout nouvel arrivant, Nissan Juke N-Style, le constructeur japonais donne un coup de jeune au plus « excentrique » de ses crossovers. Cette série limitée, cantonnée à seulement 388 exemplaires, repose sur la finition N-Connecta. Mais là où un Juke “standard” joue la carte de la variété modérée, le N-Style s’affirme immédiatement : jantes alliage 19 pouces “Akari”, carrosserie biton (toit noir + teinte carrosserie), et trois teintes au choix (Noir, Blanc, Gris Argile). Le but déclaré : rendre le Juke plus distinctif qu’un simple SUV urbain. 

Cette volonté esthétique se veut aussi pragmatique. L’écran central d’infodivertissement passe à 12,3 pouces, et on conserve un équipement moderne (Android Auto & Apple CarPlay sans fil, jantes 19”, sellerie enrichie). Pour ceux qui cherchent un SUV compact capable d’attirer les regards sans exploser le budget, le N-Style semble offrir un bon compromis. 

Une mécanique simple, mais adaptée au quotidien

Sous le capot, Nissan opte pour la sobriété. Le Juke N-Style est uniquement disponible avec le moteur essence 1.0 DIG-T de 114 chevaux, couplé à une boite manuelle 6 rapports. C’est une mécanique modeste mais éprouvée, pensée pour un usage urbain ou péri-urbain : traction avant, bon rendement énergétique, consommation mixte annoncée d’environ 5,8 l/100 km selon le cycle constructeur. 

À côté des versions plus haut de gamme du Juke, souvent plus coûteuses à l’achat (selon la grille tarifaire 2025, la finition N-Connecta seule dépasse les 27 900 €)  , cette configuration “N-Style” affiche un tarif catalogue de 28 250 €. Pour les intéressés, une offre de LLD (Location Longue Durée) est proposée : 179 €/mois sur 37 mois, avec 30 000 km maximum, et un premier loyer de 3 500 €. 

Autrement dit : un petit SUV stylé, simple, sans prétention sportive, mais taillé pour la ville et les trajets quotidiens.

Les limites du pari : style ok, compromis assumés

Car tout n’est pas parfait. En choisissant un moteur 1.0 essence de 114 chevaux, Nissan place clairement le N-Style du côté de la simplicité. Ce n’est ni un “fun-to-drive” ni un SUV pour les longues autoroutes avec bagages lourds. L’absence d’options mécaniques plus musclées ou d’une version hybride/électrique dans ce pack semble indiquer que N-Style n’est pas fait pour les amateurs de performances.

De plus, la série limitée à 388 exemplaires joue l’effet de rareté. Si cela peut séduire les clients à la recherche d’un véhicule exclusif, cela signifie aussi qu’il faudra réagir vite et accepter une configuration figée : choix de couleur, motorisation, équipement. Pas de flexibilité.

Enfin, pour un usage intensif hors ville, ce type de 1.0 DIG-T pourrait manquer un peu de coffre, surtout en charge (autoroute + passagers + bagages).

Un Juke atypique, séduisant, mais pas pour tout le monde

Le Juke N-Style incarne une vision rafraîchissante du SUV urbain : compact, stylé, bien équipé, accessible en LLD sans chercher à en faire trop sur la puissance ou le côté suréquipé.

Mais il faut accepter le compromis : performance modérée, confort basique, usage prioritairement urbain et péri-urbain. Ceux qui cherchent un SUV polyvalent, dynamique ou prêt pour les longs trajets avec bagages lourds devront viser plus haut, ou ailleurs.

