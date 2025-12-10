Opel Astra 2026 : tout ce qui change sur la compacte allemande

Opel Astra 2026

Avec la nouvelle génération 2026 de l’Opel Astra (et de sa version break Opel Astra Sports Tourer), le constructeur de Rüsselsheim opère un restylage ambitieux qui vise à la remettre dans la course face à une concurrence compacte de plus en plus offensante. Le visage avant adopte pour la première fois le design modernisé “Opel Vizor”, affinée, et intègre un emblème “Opel Blitz” rétroéclairé, signature lumineuse désormais centrale.

Ce nouveau look s’accompagne d’une palette esthétique plus affirmée : jantes 17 ou 18 pouces, nouvelles teintes métalliques (“Kontur White”, “Klover Green”) et possibilité d’un toit contrasté, le tout pour donner à l’Astra une allure plus contemporaine sans renier son ADN. Le résultat est là : l’Astra gagne en dynamisme, et en personnalité.

Lumière, confort, modernité : les vraies évolutions

Si l’extérieur marque la première impression, l’habitacle et la technique montrent que l’Astra 2026 joue gros côté qualité de vie et innovation. Toutes les versions sont désormais dotées dès l’entrée de gamme de sièges “Intelli-Seats”, au dessin inspiré des selles de vélo pour réduire la pression sur le coccyx, un détail ergonomique inattendu, mais loin d’être anodin pour qui parcourt de longues distances. En option, on pourra avoir des sièges AGR multi-ajustables, avec chauffage, massage, soutien lombaire électro-pneumatique, mémoire, et recouverts d’un textile “ReNewKnit” 100 % recyclé.

Le tableau de bord s’inscrit dans la philosophie “Pure Panel” d’Opel, simplifié et plus intuitif, débarrassé de tout superflu. L’ergonomie s’en trouve renforcée, l’ambiance à bord modernisée.

Mais le plus spectaculaire reste l’éclairage : l’adoption du système “Intelli-Lux HD” déjà vu sur les SUV récents d’Opel, doté de plus de 50 000 éléments lumineux, offre un faisceau adaptatif extrêmement précis, capable de suivre le regard du conducteur dans les virages, d’ajuster l’intensité en cas de pluie ou de brouillard, et d’éliminer les zones d’ombre latérales.

Les deux carrosseries de la nouvelle Astra 2026

Hausse de l’autonomie électrique, puissance identique

La grande nouvelle est sans doute la montée en puissance de la version électrique, l’Opel Astra Electric. Grâce à une batterie portée à 58 kWh (capacité brute), l’autonomie WLTP grimpe à 454 km, soit un gain notable de 34 km comparé à la génération précédente. Malgré tout on est plus proche de l’autonomie d’une citadine électrique comme la Renault 5, que des 625 km d’un Scénic E-TECH !

Par ailleurs, l’Astra Electric inaugure la fonction “V2L” (Vehicle-to-Load) : en clair, elle peut désormais servir de “batterie roulante” pour alimenter un e-bike, un ordinateur ou tout autre appareil.

Côté performances, les chiffres sont cohérents mais ne donnent pas le tournis, et son repris de l’ancienne mouture : 115 kW (156 ch), 270 Nm de couple, vitesse de pointe annoncée à 170 km/h, trois modes de conduite (Eco, Normal, Sport).

Opel Astra Sports Tourer 2026

Un repositionnement audacieux… mais des défis à relever

Cette refonte profonde avait pour objectif d’insuffler une nouvelle jeunesse à l’Astra, historiquement concurrente des compactes comme la Peugeot 308 et la Volkswagen Golf. Grâce à ce restylage 2026, Opel tente de faire de l’Astra un modèle plus séduisant, et plus cohérent.

Pour autant, le pari n’est pas gagné d’avance. L’image de l’Astra en France pâtit depuis quelques années de l’omniprésence des modèles du groupe concurrent, plus populaires. Elle souffre d’un manque d’image, que ce soit pour l’image de marque, mais aussi le nom Astra, qui date des années 90 et ne fait pas rêver. La clientèle Opel privilégie les SUV comme les Mokka et Grandland, sans même parler du Frontera dont les ventes sont en hausse. L’Astra parviendra-t-elle à revenir sur le devant de la scène européenne ?

Opel Astra Sports Tourer 2026

Opel Astra Sports Tourer 2026