Nouvelle BMW Série 3 : une 320 et un 6 cylindres au programme

BMW M350 xDrive

Je te propose un angle centré sur le changement de statut de la Série 3 : BMW ne se contente plus d’ajouter une électrique à sa berline, la marque fait de cette génération le point de rencontre entre plusieurs technologies. Le contraste entre les 912 km annoncés de l’i3 50 xDrive et les 443 ch de la M350 xDrive permet aussi de montrer que BMW refuse encore de choisir entre électrique et thermique.

La BMW Série 3 change de génération, mais surtout de dimension. Pour la première fois, la berline allemande accueille une véritable version électrique issue de la Neue Klasse, baptisée BMW i3, tout en conservant des mécaniques essence électrifiées. Et BMW pousse le paradoxe assez loin : d’un côté, une i3 50 xDrive capable d’annoncer jusqu’à 912 km d’autonomie WLTP ; de l’autre, une M350 xDrive de 443 ch qui conserve un six cylindres en ligne.

La Série 3 n’a plus besoin de choisir son camp

C’est probablement le changement le plus important de cette nouvelle génération. BMW ne transforme pas la Série 3 en modèle électrique, pas plus qu’elle ne laisse l’électrique à une gamme parallèle. La berline devient une sorte de laboratoire grandeur nature de la stratégie technologique du constructeur.

La BMW i3 40 xDrive démarre à 59 900 euros en France, tandis que la 50 xDrive réclame 65 400 euros. Les deux disposent de deux moteurs électriques et d’une transmission intégrale. La première développe 374 ch et annonce jusqu’à 710 km d’autonomie. La seconde grimpe à 469 ch, 645 Nm et peut parcourir jusqu’à 912 km selon le cycle WLTP.

Ce dernier chiffre mérite qu’on s’y arrête. BMW ne cherche plus seulement à faire une électrique performante. Elle veut rendre l’arrêt recharge beaucoup moins présent dans la vie du conducteur. Avec sa batterie de 108,7 kWh, la i3 50 xDrive accepte jusqu’à 400 kW en courant continu et peut récupérer jusqu’à 423 km d’autonomie théorique en dix minutes dans les conditions prévues par le protocole de mesure.

Nouvelle BMW Série 3

Une i3 qui n’a plus rien à voir avec l’ancienne

Le nom i3 pourrait prêter à confusion. Cette nouvelle BMW i3 n’est pas la petite citadine électrique au look décalé commercialisée par BMW pendant près d’une décennie. Elle devient ici le pendant électrique de la Série 3, avec une silhouette de berline traditionnelle et un gabarit proche de celui de la version thermique.

La recette esthétique est d’ailleurs volontairement commune. BMW veut que l’on reconnaisse immédiatement une Série 3, quelle que soit la technologie cachée sous la carrosserie.

La i3 mesure 4,76 m de long, 1,865 m de large et 1,48 m de haut. Son empattement atteint 2,897 m. Elle est donc légèrement plus longue et surtout plus haute que la Série 3 thermique, tout en affichant une silhouette qui reste très basse pour une voiture électrique moderne.

La différence se joue surtout dans les détails. Poignées affleurantes, nouvelle interprétation de la calandre, projecteurs intégrés à une signature lumineuse plus complexe : BMW applique les codes de la Neue Klasse à une voiture qui doit rester immédiatement identifiable.

Le choix est assez malin. Après plusieurs années durant lesquelles les BMW électriques possédaient parfois une identité visuelle très différente, la marque cherche désormais à rendre la motorisation beaucoup moins visible dans le design.

BMW M350 xDrive

L’intérieur change davantage que la carrosserie

C’est à bord que la rupture avec la génération précédente devient réellement évidente. Le BMW Panoramic iDrive transforme la planche de bord avec un écran central de 17,9 pouces, complété par le BMW Panoramic Vision projetant des informations à la base du pare-brise.

Le principe n’est pas simplement de rajouter des écrans. BMW tente de conserver une relation assez directe avec le conducteur grâce au nouveau volant multifonction et à différentes commandes physiques. Une approche intéressante alors que certains constructeurs ont tendance à tout concentrer dans des interfaces tactiles.

Le BMW Operating System X doit également permettre à la voiture d’évoluer après sa livraison. Les mises à jour logicielles, les nouvelles fonctions d’assistance et l’intégration de services supplémentaires deviennent donc une partie intégrante du cycle de vie de la Série 3.

Même la navigation évolue dans cette direction avec BMW Maps, les données Google Places et la possibilité de calculer automatiquement des itinéraires intégrant les arrêts de recharge.

BMW 320

Une électrique qui veut rester une BMW

BMW insiste beaucoup sur le « plaisir de conduire », et la i3 dispose d’un argument technique assez sérieux pour défendre ce discours. Son système Heart of Joy centralise une grande partie de la gestion de la dynamique et fonctionne dix fois plus rapidement que les systèmes précédents selon BMW.

La marque conserve également une architecture de suspension sophistiquée avec un train avant à double articulation et un essieu arrière à cinq bras. Les roues atteignent désormais 21 pouces sur certaines configurations.

La i3 50 xDrive passe de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. Ce n’est pas une sportive radicale, mais c’est largement suffisant pour placer cette berline parmi les électriques familiales très rapides.

Et BMW prépare déjà davantage : une i3 M60 xDrive est annoncée pour 2027. Elle deviendra la déclinaison M Performance de la gamme électrique. Le constructeur n’en donne pas encore tous les chiffres, mais sa présence est révélatrice : l’électrique ne sera pas cantonnée aux versions raisonnables de la Série 3. Elle devrait donc logiquement dépasser les 600 ch, déjà au programme d’une i4 M60…

BMW M350 xDrive

Et BMW garde le six cylindres

La M350 xDrive conserve un six cylindres en ligne 3,0 litres, associé à une hybridation légère 48 volts. L’ensemble développe 443 ch et 580 Nm, avec un 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et une vitesse maximale de 250 km/h. Un niveau de performances encore supérieur à celui de la M440i xDrive coupé !

Elle est même équipée d’une fonction baptisée Drift Moment permettant de transmettre la puissance aux roues arrière pour favoriser les dérives contrôlées.

La BMW 320, avec son quatre cylindres essence de 211 ch et son hybridation légère 48 volts, constitue l’autre proposition thermique. Elle démarre à 55 450 euros, soit moins cher que la i3 40 xDrive.

La comparaison des prix devient donc particulièrement intéressante. Une Série 3 essence reste encore plus accessible qu’une Série 3 électrique, alors que la i3 promet des coûts d’usage différents et une technologie beaucoup plus récente.

BMW M350 xDrive

Une Série 3 plus chère, mais surtout beaucoup plus technologique

Le positionnement tarifaire permet de mieux comprendre la stratégie de BMW. La nouvelle Série 3 thermique reste la porte d’entrée de la gamme avec la 320 à partir de 55 450 euros, tandis que la BMW i3 40 xDrive réclame 59 900 euros, soit 4 450 euros supplémentaires. L’écart se resserre toutefois avec les niveaux de finition supérieurs : une i3 40 xDrive M Sport atteint 63 900 euros et la M Sport Pro 66 600 euros. La i3 50 xDrive débute quant à elle à 65 400 euros, avant de grimper à 72 100 euros en M Sport Pro.

La comparaison devient encore plus intéressante avec la M350 xDrive. À 78 250 euros, elle reste nettement plus chère que la i3 50 xDrive, mais BMW lui donne une personnalité radicalement différente avec son six cylindres de 443 ch. Le choix ne se résume donc pas à payer davantage pour passer à l’électrique : à ce niveau de gamme, le client arbitre aussi entre deux manières de concevoir la performance.

Modèle Motorisation Série 3 / i3 M Sport M Sport Pro M Performance BMW 320 Essence MHEV 48 V 55 450 € 59 450 € 62 150 € — BMW i3 40 xDrive 100 % électrique 59 900 € 63 900 € 66 600 € — BMW i3 50 xDrive 100 % électrique 65 400 € 69 400 € 72 100 € — BMW M350 xDrive Essence MHEV 48 V — — — 78 250 €

La gamme va encore évoluer. Une hybride rechargeable arrivera en 2027, tandis que la i3 M60 xDrive renforcera le sommet de la gamme électrique.

La nouvelle Série 3 ressemble donc moins à une simple succession de génération qu’à un changement de méthode. BMW veut pouvoir vendre la même berline à celui qui ne veut entendre parler que d’un six cylindres comme à celui qui attend d’une électrique qu’elle puisse traverser la France sans transformer chaque pause en séance de recharge.

La déclinaison Touring devrait suivre elle aussi dfans les prochaines semaines.

BMW M350 xDrive