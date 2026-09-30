Citroën prépare le retour de la 2 CV au Mondial 2026

Citroën n’a visiblement pas prévu de faire dans la discrétion pour son retour au Mondial de l’Auto de Paris. La marque occupera 930 m² dans le hall 4, du 12 au 18 octobre 2026, avec deux concept cars, un show car C3 Aircross, la nouvelle signature Outdoor, une édition spéciale du C5 Aircross et surtout la nouvelle monoplace GEN4 de Formula E.

Mais il y a une voiture qui risque de concentrer une bonne partie des regards.

Citroën avait déjà annoncé au printemps son projet de faire revivre l’esprit de la 2 CV sous la forme d’un modèle électrique, présenté comme simple, accessible et conçu pour une nouvelle génération. Le Mondial sera justement le moment choisi pour en dévoiler davantage. La marque insiste sur le fait qu’il ne s’agira pas d’une réédition nostalgique, mais d’une nouvelle interprétation de ce que représentait la 2 CV.

La 2 CV revient, mais Citroën ne veut pas refaire la 2 CV

La 2 CV est l’un des rares modèles dont le nom suffit encore à raconter quelque chose à plusieurs générations. Chez Citroën, elle représente surtout une idée : une automobile simple, populaire et capable de donner accès à la mobilité au plus grand nombre. Reprendre cette recette avec une voiture électrique est évidemment beaucoup plus compliqué qu’ajouter deux chevrons sur une carrosserie rétro.

Citroën l’avait d’ailleurs déjà annoncé : le futur modèle inspiré de la 2 CV doit être électrique et chercher une forme de simplicité qui tranche avec la course à l’équipement et à la sophistication.

Le concept présenté à Paris permettra donc de voir jusqu’où la marque est prête à aller. Pour l’instant, Citroën entretient soigneusement le mystère sur son nom, sa silhouette et ses caractéristiques. Une deuxième surprise sera également dévoilée sur le stand.

Le C3 Aircross prend aussi un peu d’air marin

Autre première au Mondial : le C3 Aircross Marine nationale. Citroën a choisi de s’appuyer sur les 400 ans de la Marine nationale pour créer un show car présenté comme plus musclé et plus aventureux. Le rapprochement peut surprendre, mais il permet surtout de sortir le C3 Aircross de son rôle de SUV familial rationnel.

La recette est intéressante parce qu’elle rejoint justement la nouvelle signature Outdoor que Citroën va déployer sur Ami, C3 et C3 Aircross.

Cette fois, il ne s’agit pas de transformer les modèles en véritables véhicules tout-terrain. L’idée est plutôt de leur donner une personnalité tournée vers l’évasion et les activités de plein air. Un thème qui peut facilement être décliné sur plusieurs modèles sans bouleverser leur positionnement.

C3 Aircross Marine nationale

C5 Aircross joue une autre partition

Le C5 Aircross sera lui aussi présent avec une interprétation spécifique : le C5 Aircross Emeraude.

Citroën profite de la première année de son SUV pour mettre l’accent sur le voyage et le confort. Ce n’est pas forcément la nouveauté la plus spectaculaire du stand, mais elle a son importance dans une gamme où le C5 Aircross représente désormais une partie plus haut de gamme de l’offre.

Citroën C5 Aircross Émeraude

La GEN4 donne une autre image de l’électrique

Il y aura aussi quelque chose de nettement moins raisonnable sur le stand : la nouvelle monoplace de Formula E. Citroën Racing a déjà dévoilé sa voiture destinée à la saison 2026-2027, première saison de l’ère GEN4. La nouvelle génération de Formula E franchit un cap technique assez spectaculaire avec jusqu’à 600 kW en mode Attack et une transmission intégrale active. La monoplace peut dépasser 335 km/h et passer de 0 à 100 km/h en environ 1,8 seconde.

La marque a rejoint la Formula E pour la saison 2025-2026 et s’est déjà engagée dans l’ère GEN4. Son association avec les pilotes Nick Cassidy et Jean-Éric Vergne est reconduite pour cette nouvelle saison.

La présence de cette monoplace à Paris prend donc un autre sens. Citroën peut montrer une voiture électrique extrêmement performante à quelques mètres de modèles conçus pour rendre l’électrique plus facile à vivre. Le grand écart est assumé.

Une gamme renouvelée, mais toujours beaucoup de séries spéciales

Le reste du stand sera consacré à la gamme actuelle et à la série spéciale Collection, proposée sur C3, C3 Aircross et C4. Citroën compte aussi sur les animations, les rencontres et une programmation quotidienne pour transformer les 930 m² du stand en véritable espace de marque.

Cette dimension n’est pas anodine. Stellantis annonce d’ailleurs neuf concept cars pour l’ensemble de ses huit marques présentes au Mondial 2026, dans un espace de plus de 5 000 m². Citroën n’a donc pas intérêt à venir simplement aligner ses modèles de série.

La marque choisit plutôt de multiplier les petits événements autour de ses voitures.

Une 2 CV électrique encore mystérieuse. Un C3 Aircross transformé par l’univers de la Marine nationale. Une gamme Outdoor qui s’installe progressivement. Un C5 Aircross qui cherche à faire du confort son principal argument. Et une monoplace de Formula E qui rappelle que Citroën peut aussi parler de performance électrique.