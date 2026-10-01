BMW Série 2 Active Tourer : la page du monospace est tournée

BMW Série 2 Active Tourer

Il aura résisté plus longtemps que certains pouvaient l’imaginer. Le BMW Série 2 Active Tourer va pourtant disparaître du catalogue et, cette fois, il ne s’agit plus d’une simple rumeur de fin de carrière. BMW a confirmé qu’aucun successeur ne serait développé, dans le cadre d’une réduction du nombre de modèles et de variantes proposés par la marque. L’information a été rapportée par nos confrères d’Auto Express à la suite du Capital Markets Day organisé par BMW le 30 septembre 2026.

Le constructeur allemand explique vouloir revoir son portefeuille afin de réduire le nombre de variantes et d’améliorer la rentabilité. Le Série 2 Active Tourer est cité directement parmi les modèles qui n’auront pas de descendance. La voiture actuellement commercialisée n’est donc pas remplacée par une nouvelle génération qui viendrait reprendre le flambeau.

Une BMW qui avait pourtant pris un drôle de chemin

Quand BMW présente le Série 2 Active Tourer en 2014, le modèle détonne sérieusement dans la gamme. La marque habituée aux berlines, coupés et SUV commence alors à proposer un monospace compact à traction avant. Pour les clients fidèles de BMW, le mélange peut sembler étrange, mais le constructeur cherche surtout à toucher une clientèle familiale qui ne se reconnaît pas forcément dans les modèles traditionnels de la marque.

Le pari n’était pas absurde. Avec son habitacle relativement spacieux, ses portes arrière pratiques et sa position de conduite plus haute qu’une Série 1, le Série 2 Active Tourer répondait à des besoins très concrets. BMW avait même poussé l’idée jusqu’au bout avec le Série 2 Gran Tourer, capable d’accueillir sept occupants.

Cette dernière carrosserie n’a toutefois pas survécu au changement de génération. La deuxième génération du Série 2 Active Tourer, lancée en 2021, est revenue à une configuration cinq places. Entre-temps, les SUV avaient continué leur progression et BMW disposait d’un X1 beaucoup plus difficile à ignorer dans la même clientèle.

Le X1 a progressivement occupé son terrain

C’est probablement le principal problème du Série 2 Active Tourer. Sur le papier, les deux modèles ne proposent pas exactement la même chose, mais un client qui cherche une BMW compacte et familiale peut très facilement hésiter entre les deux.

Le X1 offre une présentation plus conforme aux attentes actuelles, une garde au sol supérieure et surtout cette silhouette de SUV devenue dominante sur le marché européen. Le Série 2 Active Tourer conserve quelques avantages liés à son architecture, notamment un accès très pratique à l’habitacle et un format qui reste raisonnable, mais son positionnement devient compliqué à défendre lorsque le client peut obtenir une voiture plus valorisante à ses yeux pour un usage familial assez proche.

BMW n’est d’ailleurs plus vraiment une exception. Le marché automobile européen a progressivement abandonné les monospaces compacts au profit des SUV. Renault Scénic, Peugeot 5008, Volkswagen Touran ou Ford C-Max ont chacun connu des trajectoires différentes, mais le mouvement général reste le même : les constructeurs ont beaucoup plus intérêt à développer un SUV qu’un monospace lorsqu’ils doivent choisir où investir. Le Série 2 Active Tourer se retrouve donc pris entre deux époques.

Une gamme BMW qui commence à faire le tri

La décision de BMW dépasse finalement ce seul modèle. La marque veut désormais réduire le nombre de variantes de son portefeuille afin de concentrer ses investissements sur les modèles présentant le plus d’intérêt commercial et financier. Cette évolution arrive alors que BMW doit continuer à financer sa transition électrique et le déploiement de la nouvelle génération de véhicules issue de la plateforme Neue Klasse.

Le constructeur avait considérablement élargi sa gamme au cours des dernières années. Entre les différentes carrosseries, les motorisations et les déclinaisons électriques ou hybrides rechargeables, le catalogue était devenu particulièrement complexe. Le Série 2 Active Tourer était assez représentatif de cette stratégie consistant à occuper des niches parfois très étroites.

La nouvelle approche semble moins généreuse. BMW ne prévoit donc pas de remplacer le monospace par un modèle électrique équivalent. La clientèle familiale devra se tourner vers les SUV de la marque, notamment le X1, plutôt que d’attendre un hypothétique Série 2 Active Tourer électrique.

Le modèle n’est pas encore retiré de la vente

Il ne faut toutefois pas confondre la fin programmée du modèle avec un arrêt immédiat de sa commercialisation. Le Série 2 Active Tourer reste disponible et BMW continue de faire évoluer sa gamme actuelle. Selon les marchés, elle comprend notamment les 220i et 223i essence ainsi que des versions hybrides rechargeables comme les 225e et 230e xDrive.

La deuxième génération lancée en 2021 a également permis au modèle de gagner en maturité. Le choix de la traction avant n’est plus vraiment un sujet aujourd’hui, puisque BMW l’utilise désormais sur plusieurs modèles reposant sur la même architecture technique, notamment les Série 1 et X1.

Même la Mercedes Classe B est concernée

La décision de BMW prend une autre dimension lorsqu’on la rapproche de la situation de la Mercedes Classe B. Le monospace compact de Mercedes doit lui aussi quitter progressivement la gamme sans véritable remplaçant direct, selon les informations rapportées par Auto Express.

Deux constructeurs premium historiques vont donc abandonner presque simultanément ce type de carrosserie. Ce n’est pas un hasard si leurs SUV compacts ont pris une place aussi importante dans leurs catalogues respectifs.

Le Série 2 Active Tourer aura finalement été une parenthèse assez singulière dans l’histoire de BMW. Il aura permis à la marque d’aller chercher des familles qui ne seraient peut-être pas venues vers une Série 1, tout en acceptant une architecture à traction avant longtemps considérée comme incompatible avec l’image traditionnelle de BMW.

Il restera encore quelque temps dans les concessions, mais son avenir est désormais fixé. Le marché automobile a choisi les SUV, et BMW vient simplement d’en tirer les conséquences.