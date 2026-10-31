Cupra Raval : la petite électrique devient plus chère, et ce n’est pas terminé

Cupra Raval 2027

La Cupra Raval n’a même pas encore eu le temps de s’installer durablement dans le paysage automobile que son catalogue évolue déjà. Et pas vraiment dans le sens attendu par les chasseurs de bonnes affaires. La citadine espagnole abandonne provisoirement son moteur de 116 ch dans sa gamme tarifaire, augmente le prix de plusieurs versions et accueille deux nouvelles finitions. L’une mise sur le confort, l’autre sur une apparence plus agressive avec la complicité d’ABT. Une façon de rappeler que Cupra ne compte pas vendre sa petite électrique au prix d’une simple citadine.

Le tarif d’appel grimpe à 30 300 euros. C’est désormais le prix à payer pour accéder à la Raval Plus de 136 ch, avec sa batterie de 37 kWh et ses 328 km d’autonomie WLTP. Il y a quelques mois, la promesse était pourtant celle d’une électrique plus accessible, avec une première déclinaison de 116 ch annoncée sous les 26 000 euros. Cette dernière doit toujours arriver, mais elle se fait attendre dans le catalogue commercial.

Cupra préfère enrichir la Raval plutôt que casser les prix

La nouvelle finition Beyond illustre assez bien la direction prise par la marque. Pour 32 100 euros, soit 1 800 euros de plus que la Plus, la Raval reçoit une dotation nettement plus généreuse. Sièges baquets électriques en Dinamica, climatisation bizone, recharge par induction, quatre prises USB-C, caméra de recul et radars avant viennent compléter l’équipement.

Le plancher de coffre modulable et la fonction V2L sont aussi de la partie. Cette dernière permet d’alimenter des appareils électriques à partir de la batterie de la voiture. Pratique pour brancher du matériel lors d’une sortie ou d’un déplacement, même si ce n’est pas exactement l’équipement qui fera basculer une décision d’achat.

La Beyond a au moins le mérite de proposer autre chose qu’une simple accumulation de badges. Les sièges électriques et les équipements de stationnement sont des éléments que l’on apprécie réellement au quotidien. Reste que 32 100 euros pour une petite électrique disposant de 328 km d’autonomie, cela commence à faire réfléchir.

ABT s’occupe de la carrosserie, pas du moteur

C’est sans doute la version qui attirera le plus facilement les regards dans les concessions. La Raval ABT adopte un kit carrosserie développé avec le préparateur allemand, bien connu des amateurs de modèles du groupe Volkswagen.

Boucliers retravaillés, diffuseurs, jupes latérales et becquet de toit donnent un peu plus de relief à la carrosserie. Les jantes de 19 pouces et les vitres arrière surteintées terminent la transformation. Le résultat devrait plaire à ceux qui trouvent la Raval de série un peu trop sage.

Mais il ne faut pas chercher une préparation mécanique derrière cette appellation. La puissance reste fixée à 136 ch et la batterie conserve ses 37 kWh. Même autonomie, mêmes performances annoncées. ABT intervient ici sur l’apparence, pas sur les performances.

La facture passe à 33 100 euros. C’est 1 000 euros de plus que la Beyond, et 2 800 euros supplémentaires par rapport à la Plus. Une somme qui commence à peser lourd pour une citadine électrique. Le kit pourra également être installé sur les versions Endurance et VZ, moyennant respectivement 1 735 et 1 535 euros.

Il y a quelque chose d’assez particulier à voir une voiture électrique de 136 ch recevoir un traitement esthétique aussi démonstratif sans que la mécanique ne suive. Mais Cupra connaît son public : l’image compte presque autant que la fiche technique.

La Raval VZ dépasse désormais les 42 000 euros

Les augmentations ne s’arrêtent pas aux nouvelles finitions. La version Endurance de 211 ch et sa batterie de 52 kWh passent à 36 600 euros, soit 500 euros de plus. C’est pourtant cette configuration qui me semble la plus cohérente pour ceux qui envisagent la Raval comme leur voiture principale. Ses 446 km d’autonomie WLTP lui donnent une marge de manœuvre supérieure, sans atteindre les tarifs de la VZ.

Cette dernière franchit un nouveau seuil. Avec 226 ch, elle réclame maintenant 42 700 euros, après une hausse de 700 euros. On entre dans un univers tarifaire assez éloigné de celui d’une petite voiture électrique destinée à circuler en ville.

La VZ conserve pourtant quelques arguments qui la distinguent réellement : suspension pilotée DCC, différentiel à blocage électronique et présentation plus sportive. C’est la seule version de la gamme qui donne véritablement une dimension dynamique à la Raval. Petite mesquinerie au passage, les vitres arrière surteintées ne sont plus comprises dans la dotation de série et réclament désormais 270 euros.

Les nouveaux prix de la Cupra Raval

Version Puissance Batterie Autonomie WLTP Prix Plus 136 ch 37 kWh 328 km 30 300 € Beyond 136 ch 37 kWh 328 km 32 100 € ABT 136 ch 37 kWh 328 km 33 100 € Endurance 211 ch 52 kWh 446 km 36 600 € VZ 226 ch 52 kWh 440 km 42 700 €

La Volkswagen ID. Polo pourrait lui compliquer la tâche

Cette montée en gamme intervient à un moment assez particulier. La Volkswagen ID. Polo, techniquement très proche, arrive elle aussi dans les concessions. Les deux voitures partagent une bonne partie de leur technologie, mais Cupra veut conserver une différence d’image et justifier un positionnement plus sportif.

Le problème, c’est que les automobilistes ne regardent pas uniquement le dessin des boucliers ou la présentation intérieure. Ils comparent aussi les autonomies, les équipements et surtout le montant à débourser. Face à une Peugeot E-208, une Renault 5 ou une future ID. Polo, la Raval devra démontrer que son supplément de caractère vaut réellement la différence de prix.

La version de 116 ch, attendue autour de 28 000 euros hors bonus, pourrait justement remettre un peu de cohérence dans la gamme. Avec une batterie de 37 kWh et environ 300 km d’autonomie, elle fera quelques concessions, notamment sur la recharge rapide limitée à 50 kW. Mais elle permettrait à Cupra de retrouver un tarif d’accès plus en phase avec le marché des citadines électriques.

La production espagnole constitue également un avantage pour bénéficier du dispositif Coup de pouce CEE, avec une aide annoncée pouvant atteindre 6 145 euros selon les revenus et les conditions d’éligibilité. Cupra propose aussi une remise commerciale de 2 500 euros jusqu’à la fin novembre 2026.

La Raval a donc encore quelques arguments pour séduire. Mais son évolution tarifaire raconte déjà quelque chose de la stratégie de Cupra : la marque préfère vendre moins cher une image sportive ? Pas vraiment. Elle préfère surtout vendre une petite voiture électrique comme un produit valorisant, quitte à s’approcher dangereusement des prix de modèles plus grands. Et c’est peut-être là que se jouera la suite de sa carrière.