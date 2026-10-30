Diesel : TotalEnergies passe à 2,15 €/L dès samedi, une baisse attendue

Il aura fallu attendre les derniers jours d’octobre pour voir apparaître une véritable baisse du prix du diesel chez TotalEnergies. Et cette fois, il ne s’agit pas d’une opération commerciale limitée à un week-end. Le groupe pétrolier annonce un litre de gazole à 2,15 euros dès ce samedi 31 octobre dans ses stations Access. Un tarif qui tranche avec les prix actuellement pratiqués dans de nombreuses stations françaises, où le passage à la pompe reste particulièrement douloureux.

La décision mérite d’être regardée de près. TotalEnergies ne souhaite pas attendre l’arrivée effective des stocks stratégiques de diesel pour faire profiter ses clients de leur avantage économique. Le groupe anticipe leur mise à disposition et applique immédiatement une première baisse dans une partie importante de son réseau.

Pour les automobilistes qui roulent encore au diesel, c’est enfin une nouvelle un peu plus réjouissante.

2,15 €/L dès samedi : toutes les stations ne seront pas concernées

Le nouveau tarif sera appliqué dans les 705 stations TotalEnergies Access à partir du 31 octobre. Ce réseau représente à lui seul 60 % des ventes de carburants du groupe en France. Il ne s’agit donc pas de quelques stations sélectionnées pour l’occasion, mais d’une partie majeure de son activité.

Les autres stations TotalEnergies situées hors autoroutes devront patienter jusqu’au lundi 2 novembre. Le groupe prévoit de leur répercuter l’avantage lié aux stocks stratégiques, avec un prix qui évoluera selon les cotations internationales du diesel.

Une nuance qui compte : les 2,15 €/L ne constituent pas un nouveau tarif national garanti. TotalEnergies conserve néanmoins son engagement de ne pas dépasser 2,25 €/L dans l’ensemble de son réseau français, autoroutes comprises.

Ce plafond existe depuis plusieurs mois et constitue un élément important de la politique commerciale de l’enseigne. Même lorsque les cours s’envolent, les clients disposent d’une limite connue à la pompe.

Près de 12 euros économisés sur un plein de 50 litres

Pour mesurer l’intérêt de cette annonce, il suffit de regarder les prix pratiqués actuellement. Au 30 octobre, le gazole affichait un prix moyen national proche de 2,39 €/L. Le tarif annoncé par TotalEnergies représente donc un écart d’environ 24 centimes par litre.

Sur un réservoir de 50 litres, la différence atteint 11,90 euros. Pour un conducteur qui effectue deux pleins par mois, cela représente presque 24 euros d’économie mensuelle par rapport à cette moyenne nationale.

C’est loin d’être négligeable, particulièrement pour les automobilistes qui utilisent quotidiennement leur voiture pour aller travailler.

Les stocks stratégiques commencent à produire leurs effets

Cette baisse intervient dans le cadre d’un dispositif gouvernemental assez inhabituel. Début octobre, l’État a annoncé la mise sur le marché de 10 millions de barils de diesel provenant des stocks stratégiques français. L’objectif est de faire baisser les prix à la pompe pendant trois mois, avec un gain estimé entre 12 et 18 centimes par litre.

Le principe est particulier : les distributeurs peuvent accéder à ces volumes sur la base de leur coût historique moyen d’acquisition, plutôt qu’aux conditions tarifaires du marché international actuel.

Un décret publié le 24 octobre encadre cette opération et impose que l’avantage économique soit effectivement répercuté jusqu’au consommateur final.

TotalEnergies avait déjà annoncé, le 12 octobre, son intention de restituer cet avantage aux automobilistes. Le groupe évoquait alors une réduction d’environ 10 centimes par litre pour le diesel routier. L’annonce du 30 octobre donne désormais une traduction concrète à cet engagement, avec un premier prix affiché à 2,15 €/L dans les stations Access.

Il faut toutefois garder une certaine prudence. Les stocks stratégiques ne constituent pas une solution permanente à la hausse des carburants. Le dispositif doit fonctionner jusqu’au 31 janvier 2027. Après cette date, les prix dépendront à nouveau davantage des conditions habituelles d’approvisionnement et des marchés pétroliers.

Le fioul, les agriculteurs et les pêcheurs également concernés

TotalEnergies ne réserve pas cette opération aux seuls automobilistes. Les clients qui se chauffent au fioul domestique bénéficieront d’une remise de 200 euros par mètre cube livré entre le 2 novembre 2026 et le 31 janvier 2027.

Les professionnels disposent également de conditions spécifiques. Les agriculteurs, les entreprises de travaux publics et les pêcheurs profiteront d’une réduction de 20 centimes par litre sur le gazole non routier et le gazole pêche, calculée par rapport au prix du marché international du diesel.

Ces remises seront directement déduites des factures.

Reste maintenant à observer la réaction des concurrents. Les grandes enseignes de distribution disposent elles aussi de leurs propres politiques tarifaires et pourraient profiter de cette période pour attirer les automobilistes avec des prix plus agressifs.

Une chose est certaine : à 2,15 €/L, TotalEnergies propose un tarif sensiblement inférieur à la moyenne nationale actuelle. Pour les automobilistes qui ont une station Access sur leur trajet quotidien, le détour pourrait cette fois mériter quelques minutes.