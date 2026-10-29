Chery Q : nouvelle citadine électrique venue de Chine

Chery Q

400 km d’autonomie annoncés, un moteur de 121 ch et un coffre de 375 litres : la Chery Q avance des chiffres intéressants pour une voiture électrique destinée aux déplacements quotidiens. Cette nouveauté du constructeur chinois doit encore préciser l’essentiel pour le marché français, à commencer par son prix. Car avec une batterie de 41 kWh, tout dépendra du tarif auquel elle sera proposée.

Un format qui dépasse celui d’une petite citadine

Avec 4,19 mètres de long, 1,81 mètre de large et un empattement de 2,70 mètres, la Chery Q affiche des dimensions assez généreuses pour une voiture présentée comme une citadine électrique. Elle pourrait donc intéresser des automobilistes qui cherchent une voiture compacte sans renoncer à un habitacle utilisable au quotidien.

Le constructeur met en avant 38 espaces de rangement. Le coffre offre 375 litres, auxquels s’ajoutent 70 litres dans un compartiment situé à l’avant. Cette configuration permet de séparer certains objets du chargement principal, même si le volume total ne suffit pas à lui seul à juger de la praticité. La forme du coffre et l’espace disponible aux places arrière compteront tout autant.

Chery Q

Une batterie de 41 kWh et une autonomie à relativiser

La Chery Q reçoit un moteur électrique de 121 ch associé à une batterie de 41 kWh. Le constructeur annonce jusqu’à 400 km d’autonomie, mais selon le cycle NEDC. Cette précision change sensiblement la lecture du chiffre : il s’agit d’une ancienne norme d’homologation, qui ne permet pas une comparaison directe avec les autonomies WLTP affichées par les voitures électriques vendues aujourd’hui en Europe.

L’autonomie homologuée selon le cycle WLTP reste à connaître pour la version destinée à la France. Dans l’attente, difficile de déterminer quelle distance la Q pourra réellement parcourir entre deux recharges, notamment sur autoroute ou par temps froid.

La puissance de 121 ch paraît adaptée à une voiture de ce format, mais Chery n’a pas communiqué ici les performances détaillées. Le temps de recharge mérite également quelques précisions. La marque annonce moins de 17 minutes pour passer de 30 à 80 % de batterie, sans détailler la puissance maximale acceptée ni les conditions nécessaires pour atteindre ce résultat.

Chery Q

La fonction V2L comme équipement supplémentaire

La Chery Q disposera aussi de la fonction V2L, qui permet d’utiliser l’énergie de la batterie pour alimenter des appareils électriques externes. Cette possibilité peut servir lors d’activités en plein air ou pour faire fonctionner certains équipements loin d’une prise secteur.

Les 38 espaces de rangement annoncés participent à cette même recherche de praticité. Ce sont des éléments secondaires sur une fiche technique, mais ils peuvent avoir leur importance dans une voiture utilisée tous les jours.

La question du prix reste toutefois entière. Chery n’a pas encore précisé le tarif français de la Q, ni la date de son lancement dans l’Hexagone. Elle part avec un manque d’image, la marque étant encore inconnue en France, mais aussi un design qui ne devrait pas faire l’unanimité.

Chery Q

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