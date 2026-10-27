Volvo EX50 : un nouveau SUV électrique pour concurrencer le Tesla Model Y en 2027

Volvo EX60

Volvo prépare un nouveau SUV électrique qui pourrait devenir l’un de ses modèles les plus importants en Europe. Attendu à l’été 2027, le futur EX50 viendrait s’intercaler entre les EX40 et EX60, avec une promesse assez simple : reprendre une partie des technologies du grand SUV électrique suédois dans un véhicule plus abordable.

Le constructeur a confirmé l’arrivée d’un nouveau modèle électrique mondial lors de la présentation de ses résultats financiers du troisième trimestre 2026. Son nom n’a pas encore été officiellement annoncé, mais l’appellation EX50 circule déjà. Volvo vise un segment important du marché européen, avec l’objectif de toucher davantage de clients sans renoncer à son positionnement premium.

Le Tesla Model Y apparaît comme l’un de ses concurrents naturels.

Un SUV électrique qui devra trouver le bon prix

L’enjeu est assez évident. Le Volvo EX60 inaugure une nouvelle génération de technologies électriques, mais son positionnement tarifaire le place assez haut dans la gamme. En France, l’EX40 se situe déjà autour de 50 000 euros selon les versions et les équipements, tandis que le nouvel EX60 évolue dans une catégorie supérieure. Il reste donc de la place pour un modèle familial qui se glisserait entre les deux.

Volvo n’a communiqué aucun prix français pour le futur EX50. Mais si Volvo veut réellement s’attaquer au cœur du marché des SUV électriques familiaux, le prix sera déterminant. Une voiture trop proche de l’EX60 perdrait une bonne partie de son intérêt.

Le constructeur ne semble pas vouloir abandonner immédiatement l’EX40. Ce modèle a bénéficié d’évolutions destinées à prolonger sa carrière, et Volvo ne prévoit pas d’en arrêter la production à court terme. La cohabitation pourrait donc durer, même si le futur EX50 risque de brouiller un peu les frontières entre les deux modèles.

Volvo EX40 2026

La technologie du Volvo EX60, avec quelques adaptations

Le futur EX50 devrait utiliser la plateforme SPA3 inaugurée par l’EX60. Cette architecture a été conçue pour les véhicules électriques et pourrait permettre au nouveau SUV de bénéficier d’une installation électrique de 800 volts, de plusieurs capacités de batterie et d’une recharge particulièrement rapide.

Une puissance de recharge pouvant atteindre 400 kW est évoquée, tout comme une autonomie théorique proche de 800 km. Attention toutefois : ces chiffres restent des possibilités associées à la technologie attendue, et non des caractéristiques confirmées pour l’EX50. Volvo n’a encore dévoilé ni les batteries, ni les motorisations, ni les autonomies de son futur modèle.

Le partage de plateforme permettrait surtout au constructeur de répartir les coûts de développement sur plusieurs véhicules. C’est un point important pour une marque qui cherche à améliorer ses marges tout en élargissant son offre électrique.

Le format devrait également être différent de celui de l’EX40. Auto Express évoque une longueur comprise entre 4,6 et 4,7 mètres, avec éventuellement une ligne de toit inclinée façon SUV coupé. Le modèle serait alors plus proche des dimensions d’un Tesla Model Y que d’un petit SUV urbain.

Une silhouette plus fuyante donnerait au Volvo une identité particulière, mais elle pourrait aussi réduire un peu la garde au toit à l’arrière ou la capacité du coffre. La plateforme électrique devrait aider à préserver l’espace à bord. Sur un SUV familial, ce sera un point à surveiller.

Une production prévue en Europe

Le futur EX50 pourrait être assemblé dans la nouvelle usine de Volvo située près de Košice, en Slovaquie. Le site doit accueillir la production de véhicules électriques et disposer, à terme, d’une capacité pouvant atteindre 250 000 voitures par an. La Polestar 7 doit également y être produite à partir de 2028.

L’EX60 est, de son côté, fabriqué à Göteborg, en Suède. Volvo disposerait donc de deux sites européens pour accompagner la montée en puissance de sa gamme électrique.

Cette implantation pourrait faciliter la production de volumes importants, même si elle ne garantit pas à elle seule un prix plus bas pour les clients français. Le coût des batteries, le niveau d’équipement et les choix de motorisation pèseront tout autant dans le tarif final.

Volvo prépare déjà d’autres nouveautés

L’EX50 s’inscrit dans un programme plus large. Volvo prévoit de présenter 13 nouveaux modèles avant la fin de 2030. Trois nouveautés sont annoncées pour 2027 : une voiture destinée au marché européen et deux modèles spécifiques à la Chine.

Le constructeur travaille également sur un SUV haut de gamme destiné notamment aux États-Unis. Le retour de carrosseries plus basses et de breaks spacieux est aussi évoqué, tandis que les motorisations hybrides rechargeables devraient continuer à jouer un rôle dans la gamme.

Pour le moment, le futur EX50 reste donc largement à découvrir. Son nom, son design définitif, ses batteries et son prix français ne sont pas confirmés. Mais la direction choisie par Volvo se précise : proposer un SUV électrique plus accessible que l’EX60, avec une technologie de nouvelle génération et un format adapté aux familles.