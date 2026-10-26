Omoda X : ce grand SUV chinois veut sortir du cadre

Omoda X

Omoda vient de dévoiler un véhicule qui risque de brouiller quelques repères. Avec près de cinq mètres de long, une capacité de remorquage de 1 800 kg et une caméra thermique capable de détecter des éléments jusqu’à 90 mètres, le nouveau X ne ressemble pas vraiment aux crossovers urbains auxquels la marque nous avait habitués. Présenté en Chine le 22 octobre 2026, il inaugure une approche différente, à mi-chemin entre le SUV familial et le véhicule d’exploration.

Un gabarit qui change les ambitions de la marque

L’Omoda X mesure 4,95 mètres de long, 1,92 mètre de large et 1,70 mètre de haut. Il dépasse donc largement le format d’un crossover compact. Son empattement de 2,70 mètres soulève toutefois une question intéressante : la longueur totale ne garantit pas, à elle seule, un espace intérieur exceptionnel. L’aménagement de l’habitacle et le volume de coffre seront déterminants, mais la marque n’a pas encore communiqué tous les chiffres permettant de les évaluer.

Le design évolue lui aussi. Omoda parle de « Super Mecha », une interprétation plus affirmée de son univers esthétique, avec des surfaces géométriques et une signature lumineuse qui évoque une machine futuriste. Le résultat cherche moins la discrétion que la présence sur la route.

À bord, l’ambiance reste fidèle à cette approche. Un écran de 10,25 pouces fait face au conducteur, accompagné d’un écran multimédia de 13,2 pouces. La console centrale flottante adopte une forme en X, tandis que les commandes physiques sont conservées pour certaines fonctions courantes. Une décision plutôt bienvenue, à l’heure où quelques constructeurs semblent considérer qu’un écran peut remplacer absolument tous les boutons.

Omoda X

Le passage à gué n’est pas son seul argument

Omoda annonce une garde au sol de 200 mm et une capacité de franchissement de gué supérieure à 700 mm. La capacité de remorquage atteint 1 800 kg, tandis que le toit peut supporter jusqu’à 75 kg de charge.

Sur ce point, le choix des motorisations aura son importance. L’hybride classique sera uniquement proposé avec deux roues motrices, alors que les versions hybrides rechargeables et électriques pourront recevoir une transmission intégrale.

Un équipement mérite une attention particulière : la vision thermique. Omoda annonce une portée de 90 mètres pour ce système destiné à améliorer la perception de l’environnement lorsque la visibilité est mauvaise.

Omoda X

Trois motorisations pour trois usages différents

L’Omoda X sera décliné en hybride HEV, en hybride rechargeable PHEV et en électrique BEV. Une stratégie qui permet au constructeur de couvrir plusieurs besoins sans miser sur une seule technologie.

L’hybride classique s’adresse aux conducteurs qui souhaitent limiter leur consommation sans avoir à brancher leur véhicule. Le rechargeable conviendra davantage à ceux qui peuvent profiter d’une prise à domicile et effectuer régulièrement de courts trajets en électrique. La version entièrement électrique visera les automobilistes prêts à franchir le pas, à condition que l’autonomie et les capacités de recharge soient adaptées à leurs déplacements.

Omoda X

Le plus difficile reste à faire : convaincre en France

Omoda n’a annoncé ni prix français ni calendrier de commercialisation pour le X. Il est donc encore trop tôt pour le comparer précisément aux grands SUV familiaux déjà disponibles sur notre marché.

Avec un design clivant et un gabarit imposant, l’Omoda X ne devrait pas devenir le fer de lance de Chery sur le marché français.

Omoda X

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