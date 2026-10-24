Aston Martin DBX GT : une autre approche après la version S

Aston Martin DBX GT

Avec le DBX GT, Aston Martin cherche moins à impressionner au feu rouge qu’à rendre les longs trajets plus agréables. Le SUV britannique conserve son V8 de 727 ch, mais change sensiblement de philosophie. Là où le DBX S mise sur une présentation plus agressive et un comportement sportif, cette nouvelle déclinaison privilégie le silence, le confort de suspension et une finition qui lorgne du côté de l’horlogerie de luxe. Une manière de se rapprocher de Bentley, sans renoncer aux performances qui font la réputation du constructeur.

Un DBX qui préfère le raffinement à la démonstration

Le DBX n’a jamais vraiment cherché à passer inaperçu. Avec cette version GT, Aston Martin adopte pourtant une approche plus mesurée. Les éléments décoratifs noirs du DBX S cèdent leur place à des finitions chromées mates, tandis que la calandre abandonne son dessin en maille au profit de six doubles barrettes horizontales. L’ensemble paraît moins démonstratif, presque plus classique.

Les détails comptent beaucoup dans cet univers tarifaire. Les inserts latéraux chromés évoquent les finitions que l’on retrouve sur certains objets de haute horlogerie, tandis que les quatre sorties d’échappement anodisées sont disposées horizontalement à l’arrière. Les jantes forgées de 22 ou 23 pouces complètent la silhouette.

Aston Martin ne bouleverse donc pas le dessin de son grand SUV. La marque travaille plutôt sur la perception de qualité et sur une élégance moins sportive. C’est cohérent avec la clientèle visée : celle qui peut apprécier les capacités d’un SUV de plus de 700 ch sans nécessairement vouloir afficher son tempérament à chaque accélération.

Aston Martin DBX GT

Le silence devient un argument de luxe

C’est dans l’habitacle que le DBX GT entend justifier son positionnement. Les sièges adoptent un rembourrage adaptatif et une sellerie en cuir à trois tonalités. Les surfaces métalliques polies et les surpiqûres décoratives renforcent le soin apporté à la présentation.

Le travail le plus intéressant reste toutefois moins visible. Aston Martin a ajouté des matériaux absorbants dans les passages de roues, les portes et le coffre. Les vitres latérales et la lunette arrière reçoivent également des éléments feuilletés destinés à limiter la propagation des bruits extérieurs. Même les tapis de sol, plus épais, participent à cette recherche de tranquillité.

L’objectif est simple : réduire les bruits de roulement et les nuisances qui finissent par fatiguer sur autoroute. Sur un SUV de ce standing, le confort ne se résume pas à disposer de sièges moelleux ou d’une suspension souple. La capacité à maintenir une conversation à vitesse soutenue, sans hausser la voix, compte tout autant.

L’amélioration profite aussi au système audio Bowers & Wilkins, une référence.

Aston Martin DBX GT

727 ch sous le capot, sans renoncer aux sensations

Le DBX GT reprend le V8 biturbo de 4,0 litres d’origine Mercedes-AMG déjà installé dans le DBX S. Il développe 727 ch et 900 Nm de couple, associés à une boîte automatique à neuf rapports et à une transmission intégrale.

Les performances restent impressionnantes pour un véhicule de ce gabarit : Aston Martin annonce un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et une vitesse maximale de 310 km/h. La masse à vide atteint pourtant 2 245 kg.

Une suspension revue pour les longues distances

La différence entre les deux versions ne se limite pas à quelques éléments de carrosserie. Le DBX GT conserve les freins carbone-céramique du DBX S, mais bénéficie de réglages spécifiques pour sa suspension pneumatique adaptative.

Les amortisseurs reçoivent de nouvelles valves afin d’améliorer le filtrage des irrégularités sans sacrifier la précision de conduite. Deux amortisseurs longitudinaux supplémentaires prennent place au niveau du berceau arrière pour limiter les vibrations et certaines remontées sonores.

Les pneus jouent aussi un rôle. Aston Martin monte de série des Pirelli Scorpion Zero toutes saisons, tandis que des Pirelli P Zero estivaux sont proposés en option.

Aston Martin DBX GT

Bentley Bentayga en ligne de mire

Le positionnement du DBX GT est assez clair. Aston Martin cherche à élargir l’attrait de son SUV auprès des clients qui privilégient le raffinement à la sportivité pure. Le rival naturel est le Bentley Bentayga, notamment dans ses versions à vocation grand tourisme, même si les deux marques cultivent des identités différentes.

Le DBX GT conserve une dimension plus démonstrative sur le plan mécanique. Avec ses 727 ch et ses 310 km/h en pointe, il ne fait aucune concession apparente à la performance. Bentley met aussi l’accent sur le confort et la personnalisation, mais Aston Martin tente ici de réunir deux attentes parfois contradictoires : une ambiance feutrée et des accélérations dignes d’une sportive.

Le Rolls-Royce Cullinan représente une autre référence en matière de luxe, mais son approche est encore plus axée sur le cérémonial, l’espace et le confort. Le DBX GT se situe à la frontière entre ces univers. Il veut offrir une expérience de voyage très haut de gamme sans effacer complètement le caractère mécanique d’une Aston Martin.

Reste une question importante pour le marché français : le prix. Aston Martin n’a pas encore communiqué le tarif de cette nouvelle version. Les commandes et les premières livraisons sont annoncées avant la fin de 2026, sous réserve du calendrier commercial communiqué par la marque.

Aston Martin DBX GT

Aston Martin DBX GT

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