Conclusion essai Hyundai Ioniq 5 Propulsion 77 kW : notre avis sur ce SUV

Conclusion essai Hyundai Ioniq 5 : notre avis

La nouvelle Hyundai Ioniq 5 se présente comme un modèle électrique intéressant. Elle se démarque de la concurrence par son design unique, et dispose sur ce niveau de finition d’un équipement de série ultra-complet. Son habitabilité et son niveau de confort devraient aussi plaire aux familles. Pour le prix en revanche, nous aurions pu atteindre des performances plus élevées et une autonomie supérieure.

Ce SUV électrique a du mal à justifier son tarif face à des rivaux comme le Model Y, qui domine le marché. Afin de remonter les ventes, Hyundai a récemment proposé en France des remises élevées de 5000 euros sur ce modèle : il faut bien ça pour le rendre plus compétitif !

Ce que nous avons aimé :

Design unique et réussi

Agrément de conduite

Equipement ultra-complet

Habitabilité arrière

Capacité de recharge

Ce que nous avons moins aimé :

Tarif élevé

Pas de bonus sur de nombreuses versions

Autonomie limitée

Planche de bord trop classique

Finition moyenne

