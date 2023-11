Quelle version du nouveau Volkswagen T-Cross 2024 commander ?

nouveau T-Cross 2024

Volkswagen a présenté son T-Cross restylé il y a un peu plus de 3 mois : passé l’attente, c’est désormais le moment de passer sa commande. Volkswagen France lance en effet tout juste l’ouverture de son carnet de commandes, avec des prix qui débutent à 25700 euros. Mais quelle version faut-il commander ?

Quel niveau de finition choisir pour le nouveau T-Cross ?

La gamme du nouveau Volkswagen T-Cross 2024 ne devrait pas donner la migraine aux acheteurs. Elle est composée de quatre niveaux de finition, avec une progression assez simple.

La version de base du T-Cross, appelée « Life », est correctement équipée dès le départ. Elle inclut de série les projecteurs LED, le Digital Cockpit, la climatisation, l’assistance au stationnement Park Pilot à l’avant et à l’arrière, ainsi que l’App-Connect avec Apple CarPlay et Android Auto. De plus, cette finition propose des assistances à la conduite comme l’assistance de conduite semi-autonome Travel Assist. Celle-ci combine des fonctionnalités telles que le régulateur de distance ACC, l’assistant de maintien dans la voie Lane Assist, et l’assistant de freinage d’urgence Front Assist.

La finition « Life » est également dotée de jantes 16 pouces de type « Nottingham » et de rampes de pavillon noires, ajoutant une touche de style à ce SUV urbain.

En deuxième niveau, la finition « Life Plus » est disponible à partir de 26 850 euros, ou 289 euros par mois. En plus des caractéristiques de la finition « Life », le T-Cross « Life Plus » est équipé d’une caméra de recul pratique pour les manœuvres de stationnement, ainsi que du système de Navigation & Infotainment « Discover Media ».

La finition « Style » est disponible à partir de 32 030 euros. Elle propose au client des technologies plus avancées, comme les projecteurs IQ. Light Matrix LED. De plus, le T-Cross « Style » est équipé de la climatisation automatique, du Digital Cockpit Pro, d’un chargeur à induction, de jantes en alliage léger de 17 pouces au design « Manila », et de rampes de pavillon anodisées. Des jantes « Funchal » en 18 pouces sont disponibles en option pour ceux qui recherchent une touche de sportivité supplémentaire.

Enfin, pour les conducteurs à la recherche d’un style encore plus sportif et extraverti, la finition « R-Line » est proposée à partir de 32 340 euros. Elle reprend les équipements de la finition « Style » et propose des jantes en alliage léger de 17 pouces au design « Valencia » et des rampes de pavillon anodisées.

Entre ces quatre niveaux de finitions, notre choix va à la version Life Plus, bien équipée, et qui limitera le prix par rapport aux versions Style et R-Line. Elle n’est pas encore affichée sur le configurateur Volkswagen, mais elle a été confirmée lors de la présentation de la nouvelle gamme.

Un choix de moteurs limité

Seuls trois moteurs essence sont proposés : 1.0 TSI 95 ch BVM, 1.0 TSI 115 DSG7 et 1.5 TSI 150. Tous ne sont évidemment pas proposés, puisque cela dépend des finitions.

En entrée de gamme, le bloc de 95 ch sera déjà suffisant pour une utilisation urbaine, mais sera seulement associé à une boite manuelle.

Nous vous conseillons donc plutôt le 1.0 TSI 115 DSG7, qui convient très bien à ce modèle et lui donnera de meilleures capacités sur route ( lire notre essai du Volkswagen T-Cross TSI 110 DSG7 )

Cela nous donne donc en version conseillée un T-Cross Life Plus 1.0 TSI 115 DSG7 au prix de 29720 euros. A négocier chez le concessionnaire, car Volkswagen ne propose pas encore d’offres pour des achats en ligne.

