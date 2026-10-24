Škoda Epiq Sportline : le petit SUV électrique muscle son jeu

Škoda Epiq Sportline

Škoda n’a pas l’intention de réserver les versions sportives aux modèles les plus chers de sa gamme. Le nouvel Epiq Sportline en apporte la démonstration avec une présentation plus affirmée, des équipements habituellement associés aux catégories supérieures et jusqu’à 211 ch sous le capot. Reste une question : cette finition séduisante suffit-elle à faire oublier que le petit SUV électrique tchèque doit avant tout convaincre par son prix ?

Un Epiq qui change de ton

Les jantes noires de 19 pouces attirent immédiatement le regard. Sur l’Epiq Sportline, elles ne sont pas là pour faire de la figuration. Le toit noir, les coques de rétroviseurs assorties, les rampes de pavillon noir brillant et le lettrage Škoda de même finition donnent au crossover une personnalité plus marquée que celle des versions classiques.

Le résultat reste relativement sobre. Pas de carrosserie surchargée ni d’appendices aérodynamiques spectaculaires : Škoda préfère jouer sur les contrastes et les détails. Des jantes de 20 pouces seront également proposées en option, histoire de renforcer encore cette présentation.

Ce choix n’a rien d’anodin. Sur un petit véhicule électrique, l’apparence compte presque autant que les caractéristiques techniques. Le client qui hésite entre plusieurs modèles peut être sensible à une présentation valorisante, sans pour autant vouloir passer au gabarit supérieur d’un Enyaq ou d’un Elroq.

L’Epiq Sportline s’inscrit précisément dans cette logique. Il doit donner envie sans faire exploser le budget.

Škoda Epiq Sportline

Des équipements qui dépassent la simple finition esthétique

L’intérêt de cette déclinaison ne se limite pas à quelques éléments noirs. Škoda en fait la version la mieux équipée de l’Epiq, avec une dotation de série particulièrement fournie.

Les projecteurs Full Matrix LED, les feux arrière LED Premium et le bandeau lumineux reliant les phares avant composent une signature visuelle spécifique. Le bandeau fait d’ailleurs son apparition dans la gamme Epiq à l’occasion de cette finition.

À bord, l’ambiance se veut plus sportive. Les sièges avant bénéficient de réglages électriques et d’une sellerie mêlant tissu et suédine noire, avec des surpiqûres contrastées. La planche de bord et les contreportes reprennent cette matière, tandis que des inserts décoratifs noir brillant et Dark Chrome complètent l’ensemble.

Le volant sport chauffant à trois branches reçoit des palettes permettant d’ajuster la récupération d’énergie. Une fonction intéressante sur un véhicule électrique, puisqu’elle permet d’adapter le comportement de la voiture aux habitudes du conducteur et aux conditions de circulation.

Le pédalier adopte une finition façon aluminium. L’éclairage d’ambiance, les sièges avant chauffants et la climatisation automatique bizone sont également compris dans la dotation.

La présence d’un système de recharge par induction de 25 W avec ventilation active mérite aussi d’être relevée. Ce n’est pas ce qui fera acheter un Epiq, mais ce type de détail contribue à rendre l’utilisation quotidienne plus agréable.

Škoda Epiq Sportline

211 ch, mais toujours une vocation familiale

Sous sa présentation sportive, l’Epiq conserve une architecture pensée pour la polyvalence. Le modèle repose sur la plateforme MEB+ du groupe Volkswagen, conçue pour les petits véhicules électriques à traction avant. Il partage cette base technique avec la nouvelle famille de modèles électriques compacts du groupe, dont la Volkswagen ID. Polo et la Cupra Raval.

Deux versions sont annoncées pour l’Epiq Sportline.

L’Epiq 40 développe 135 ch et reçoit une batterie de 38,5 kWh bruts, dont 37 kWh utiles. Son autonomie maximale atteint 322 km selon le cycle WLTP. La recharge rapide permet de passer de 10 à 80 % en 23 minutes.

Cette configuration conviendra davantage aux conducteurs qui privilégient les déplacements quotidiens, les trajets périurbains et les escapades occasionnelles. Avec une autonomie de cet ordre, les longs parcours restent possibles, mais demanderont davantage d’anticipation, notamment en hiver ou sur autoroute.

L’Epiq 55 joue dans une autre catégorie. Sa batterie de 55 kWh bruts, pour 51,7 kWh utiles, autorise jusqu’à 434 km d’autonomie annoncée. Le moteur développe 211 ch et 290 Nm de couple. De quoi atteindre 100 km/h en 7,1 secondes.

La recharge de 10 à 80 % demande ici 24 minutes selon les données communiquées par le constructeur. Les deux versions plafonnent à 160 km/h.

Škoda Epiq Sportline

L’Epiq Sportline face à une concurrence qui s’organise

Le positionnement du modèle est particulièrement intéressant. Škoda cherche à proposer une voiture électrique compacte, relativement accessible dans sa version d’entrée de gamme, mais capable de prendre une allure plus valorisante grâce à une finition spécifique.

La marque peut s’appuyer sur les arguments pratiques qui ont fait le succès de ses modèles thermiques et électriques : une présentation fonctionnelle, des équipements nombreux et une utilisation pensée pour le quotidien. L’Epiq dispose notamment d’un coffre de 475 litres, un volume généreux pour un véhicule de ce gabarit.

La comparaison avec les futurs modèles compacts du groupe Volkswagen sera inévitable. La Cupra Raval devrait séduire une clientèle plus sensible au comportement dynamique et au style affirmé, tandis que la Volkswagen ID. Polo mise sur une silhouette plus conventionnelle. L’Epiq, lui, joue la carte du petit SUV.

Cette différence de carrosserie peut compter davantage que quelques chevaux supplémentaires. Une position de conduite surélevée, un accès plus facile à bord et un coffre adapté aux besoins d’une petite famille constituent des arguments concrets.

Reste que le prix sera déterminant. La gamme Epiq débute en France à 26 470 euros pour la version de 115 ch, tandis que l’Epiq 40 est affiché à partir de 27 670 euros dans la grille tarifaire publiée par Škoda. La finition Sportline, avec son équipement plus riche, devrait logiquement se situer au-dessus de ces montants. Son tarif français spécifique reste à confirmer.

Škoda Epiq Sportline

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