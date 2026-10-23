Audi Q3 e-hybrid : 118 km électriques, mais à quel prix ?

Audi Q3 Sportback e-hybrid

54 100 euros pour un Audi Q3 hybride rechargeable de 204 ch. C’est le prix à payer pour accéder à cette nouvelle motorisation, désormais disponible à la commande en France. Audi annonce jusqu’à 118 km en mode électrique, une autonomie qui permet d’envisager les trajets quotidiens sans consommer une goutte d’essence. Sur le papier, le compromis a de quoi séduire. Reste à voir si cette version conserve un véritable intérêt une fois la batterie vide et le prix des options ajouté à la facture.

Les premières livraisons sont prévues début janvier 2027. Le constructeur allemand propose cette mécanique sur les deux carrosseries du Q3, le SUV classique et le Q3 Sportback.

L’année dernière nous avions testé le nouveau Q3 Sportback avec la motorisation e-Hybrid de 272 ch, que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Une hybride rechargeable qui mise gros sur sa batterie

Il y a quelques années encore, dépasser les 50 ou 60 km d’autonomie électrique constituait déjà un argument commercial pour une hybride rechargeable. Avec 118 km annoncés selon le cycle WLTP, le nouveau Q3 e-hybrid change de dimension. Sa batterie affiche une capacité brute de 24,6 kWh, un chiffre conséquent pour un véhicule qui conserve un moteur essence.

Pour celui qui parcourt une quarantaine de kilomètres par jour et recharge chez lui chaque soir, l’intérêt est assez évident. Les déplacements domicile-travail, les courses et une bonne partie des trajets du week-end peuvent se faire sans solliciter le 1.5 TFSI. Évidemment, les 118 km ne seront pas systématiquement au rendez-vous. Le froid, l’autoroute et le chauffage auront leur mot à dire.

C’est surtout une évolution intéressante pour les automobilistes qui ne sont pas prêts à passer à l’électrique. Ils conservent la possibilité de partir loin sans organiser leur itinéraire autour des bornes, tout en roulant en électrique le reste du temps.

Audi Q3 Sportback e-hybrid

204 ch, mais pas de transmission quattro

Audi associe ici son quatre-cylindres essence 1.5 TFSI à un moteur électrique intégré à la boîte S tronic à six rapports. La puissance cumulée atteint 204 ch, envoyés aux roues avant.

Ce choix n’a rien de surprenant pour un SUV compact destiné à une utilisation familiale. La transmission intégrale n’est pas indispensable à tout le monde, loin de là. Mais les clients habitués au quattro devront regarder les autres motorisations du catalogue s’ils tiennent absolument à cette transmission.

Face au BMW X1 hybride rechargeable ou au Mercedes-Benz GLA, Audi avance surtout son autonomie électrique. C’est un argument concret, plus facile à exploiter au quotidien qu’une poignée de chevaux supplémentaires dont on ne profite finalement que rarement.

Audi Q3 e-hybrid

Audi compte beaucoup sur son SUV compact

Le Q3 occupe une place importante dans les ventes de la marque en France. Audi annonce près de 11 000 immatriculations attendues en 2026 et présente le modèle comme son véhicule le plus vendu sur le marché français depuis 2019. L’arrivée de cette version rechargeable doit lui permettre de conserver cet attrait auprès d’une clientèle qui regarde de plus en plus attentivement les motorisations électrifiées.

Reste que 54 100 euros, c’est une somme. Les 118 km d’autonomie électrique annoncés rendent cette version plus intéressante pour les trajets quotidiens, mais ils ne suffiront pas à convaincre tous les acheteurs. Ceux qui disposent d’une prise à domicile et roulent beaucoup en ville ou en périphérie sont les mieux placés pour en profiter.

Pour les autres, la comparaison avec une motorisation essence, un diesel lorsqu’il est disponible ou un modèle entièrement électrique mérite d’être menée sérieusement. L’Audi Q3 e-hybrid a des arguments. Son prix, lui, rappelle que l’électrification dans le premium reste loin d’être accessible à tout le monde.