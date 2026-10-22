Volkswagen ID. Cross : une version à 27 995 € pour élargir son public

Volkswagen ID. Cross

Volkswagen a trouvé un moyen de rendre son ID. Cross plus accessible sans toucher à son format de SUV électrique : réduire la capacité de sa batterie. Avec un accumulateur de 37 kWh et un prix de départ fixé à 27 995 €, le modèle allemand s’attaque à une clientèle qui n’a pas nécessairement besoin de parcourir 400 km sans s’arrêter.

Une batterie plus petite pour faire baisser la facture

L’ID. Cross débute ses préventes avec une batterie de 37 kWh nets, en complément de la version de 52 kWh annoncée précédemment. Volkswagen vise ici les automobilistes qui utilisent principalement leur voiture pour aller travailler, faire les courses ou accompagner les enfants à leurs activités. Pour ces déplacements, une grosse batterie n’est pas toujours indispensable, surtout lorsque le véhicule peut être rechargé à domicile.

La version d’entrée de gamme Trend, équipée du moteur de 85 kW, soit 116 ch, est affichée à 27 995 €. Deux autres niveaux de finition, Life et Style, figurent au catalogue. La motorisation de 99 kW, équivalente à 135 ch, est également proposée avec cette petite batterie.

En revanche, la finition d’entrée de gamme Trend n’est pas proposée avec la plus petite batterie. Il faut passer sur la finition Trend pour avoir le choix entre les deux.

324 km d’autonomie, mais pas dans toutes les conditions

Volkswagen annonce jusqu’à 324 km d’autonomie selon le cycle WLTP pour l’ID. Cross équipé de la batterie de 37 kWh. Une valeur qui va cantonner ce véhicule à un périmètre limité, soit la seconde voiture du foyer, soit la seule voiture pour ceux qui se déplacent plus loin en train ou en avion…

L’ID. Cross ne se limite toutefois pas à la ville. Sa vitesse maximale de 160 km/h lui permet de prendre l’autoroute sans difficulté particulière sur le plan des performances. C’est davantage la réserve d’énergie disponible qui déterminera son aptitude aux grands trajets.

La recharge rapide en courant continu atteint 88 kW. Volkswagen annonce un passage de 10 à 80 % en environ 23 minutes. Une valeur qui reste raisonnable dans le cas où vous tenteriez tout de même un déplacement un peu plus long…

Quel écart de prix entre les deux batteries ?

Si en finition Trend, l’ID. Cross de 37 kWh et 135 ch attaque à 32900 euros ( avant déduction de la prime CE ), l’ID.Cross 52 kwh de 211 ch est nettement plus onéreux à 37800 euros. Les 4900 euros supplémentaires sont assez conséquents pour gagner 114 km d’autonomie ( jusqu’à 427 km annoncés ). Mais la puissance fait aussi un bond en avant avec 7,1 s au 0 à 100 km/h contre 9,9 s pour la version de base.

Avec sa batterie de 37 kWh, l’ID. Cross s’adresse finalement à ceux qui veulent un SUV électrique urbain sans payer pour une autonomie dont ils n’ont pas souvent besoin. Le pari est pertinent pour une utilisation locale, surtout avec une solution de recharge à domicile. Pour les automobilistes qui avalent régulièrement les kilomètres, la version de 52 kWh devrait toutefois rester la plus rassurante.