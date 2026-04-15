Mercedes EQS : 926 km d’autonomie et une revanche silencieuse sur le luxe électrique

Mercedes EQS 2026

Chez Mercedes-Benz, la stratégie est claire : ne pas laisser le terrain du luxe électrique aux autres. Et cette nouvelle évolution de la Mercedes EQS arrive précisément pour rappeler qui a lancé les grandes manœuvres dans ce segment.

Première berline électrique pensée comme un vaisseau amiral, première à inaugurer l’HyperScreen, première à incarner la plateforme EVA… la EQS a toujours été un laboratoire roulant. Mais cette fois, le restylage 2026 ne se contente pas d’ajustements cosmétiques. Il tente un coup de force : redevenir la référence absolue de l’autonomie.

926 km WLTP : la course à l’autonomie franchit un cap symbolique

Avec sa nouvelle batterie de 122 kWh, la EQS affiche désormais jusqu’à 926 kilomètres en cycle WLTP. Un chiffre qui dépasse largement les standards du segment et repositionne Mercedes dans une bataille devenue presque obsessionnelle face à la montée des électriques premium.

Dans les faits, cette valeur permettrait de relier des trajets comme Paris à Milan sans recharge, ou Londres à Inverness en une seule traite selon les estimations constructeur. Une promesse qui dépasse la simple fiche technique pour toucher un imaginaire très concret : celui des longues distances sans contrainte.

Ce gain ne vient pas uniquement de la capacité. Mercedes a revu la chimie des cellules, sans augmenter l’encombrement du pack. Résultat : plus d’énergie stockée, mais un châssis inchangé. Une prouesse d’ingénierie discrète, mais essentielle dans un marché où chaque kilomètre gagné coûte de plus en plus cher en développement.

Mercedes EQS 2026

Recharge éclair et efficacité aérodynamique poussée à l’extrême

L’autre chiffre qui marque les esprits concerne la recharge. Grâce à une architecture 800 volts, la EQS accepte désormais jusqu’à 350 kW. En dix minutes, elle peut récupérer jusqu’à 320 kilomètres d’autonomie WLTP. De quoi réduire drastiquement la notion même de “pause recharge” sur autoroute.

Cette efficacité repose aussi sur un travail aérodynamique toujours extrême, avec un coefficient de traînée annoncé à 0,20. Dans un monde où les SUV dominent, la EQS rappelle que la forme la plus efficace reste encore la berline profilée, presque sculptée par le vent.

Une technologie qui bascule vers l’avion de luxe

Au-delà de l’autonomie, Mercedes pousse encore plus loin sa vision technologique. La EQS devient la première voiture de série allemande à adopter la direction by-wire. Plus de lien mécanique direct entre le volant et les roues : tout passe par une commande électronique, avec un ressenti totalement recalibré.

Un choix qui divise déjà les puristes, mais qui s’inscrit dans une logique de conduite assistée et de précision numérique. Le tout accompagné d’un système de roue arrière directrice et d’un rayon de braquage réduit à moins de 11 mètres, ce qui transforme une berline de plus de cinq mètres en machine étonnamment agile en ville.

Mercedes EQS 2026

L’habitacle reste un manifeste technologique

À bord, la philosophie ne change pas. L’HyperScreen domine toujours la planche de bord avec ses trois surfaces numériques continues. L’interface évolue vers une logique plus intuitive, presque smartphone, tandis que les passagers arrière profitent désormais de deux écrans dédiés et d’un niveau de confort digne d’un salon roulant.

Les équipements de confort s’empilent : sièges électriques, chauffage intégral, connectivité renforcée, et même des ceintures chauffantes capables d’atteindre 44 degrés. Une démonstration presque excessive, mais assumée dans ce segment où le superflu devient argument de vente.

Mercedes EQS 2026

Une réponse directe à une concurrence de plus en plus agressive

Face à elle, la concurrence ne lâche rien. Les nouvelles générations de grandes électriques européennes et américaines montent en puissance, avec des autonomies qui flirtent désormais avec les 800 à 900 kilomètres.

Mais Mercedes joue une autre carte : celle de la continuité et de la maîtrise. Là où certains multiplient les ruptures technologiques, la EQS évolue par couches successives, en consolidant son statut de limousine électrique la plus aboutie de la marque.

Une voiture symbole d’un marché en pleine bascule

Avec cette mise à jour, la EQS dépasse le simple cadre du restylage. Elle devient un marqueur d’époque : celui d’un moment où l’autonomie devient un argument marketing central, presque plus important que la puissance ou le design.

Reste une question : jusqu’où peut-on repousser cette logique sans entrer dans une course sans fin aux chiffres ? La réponse viendra sans doute des prochaines générations. Mais pour l’instant, la EQS 2026 s’impose comme une démonstration de force silencieuse, typiquement Mercedes.

Mercedes EQS 2026

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