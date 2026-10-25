Le Škoda Kodiaq hybride rechargeable passe à 272 ch, comme l’Audi Q3

Le Škoda Kodiaq iV n’avait pas forcément besoin de plus de puissance pour convaincre les familles. Škoda lui en donne pourtant 68 ch supplémentaires, avec une évolution mécanique que nous avons déjà testée sur l’Audi Q3 e-hybrid. Le grand SUV tchèque atteint désormais 272 ch et conserve sa batterie de 25,7 kWh, avec une particularité qui compte dans cette catégorie : la recharge rapide en courant continu jusqu’à 50 kW.

Cette annonce accompagne l’arrivée d’une nouvelle finition Laurin & Klement. Le Kodiaq fête aussi ses dix ans, avec 1,2 million d’exemplaires vendus depuis ses débuts. Une carrière qui explique pourquoi Škoda continue de faire évoluer son grand SUV plutôt que de bouleverser une formule qui fonctionne.

272 ch sous le capot, sans changement de batterie

Le moteur essence 1.5 TSI passe de 150 à 177 ch. Il reste associé à un moteur électrique de 85 kW, soit 115 ch, pour une puissance cumulée de 200 kW, équivalente à 272 ch. La précédente version plafonnait à 204 ch.

Le gain est conséquent sur le papier. Škoda l’attribue à des améliorations du moteur thermique et à une nouvelle gestion électronique du système hybride.

La batterie ne change pas. Elle affiche toujours 25,7 kWh bruts, dont 19,7 kWh utilisables. L’autonomie électrique homologuée de cette nouvelle version reste à confirmer, un chiffre pourtant essentiel pour juger l’intérêt d’un hybride rechargeable. Elle devrait être comprise entre 110 et 120 km, selon la finition et la monte pneumatique.

Skoda Kodiaq Laurin & Klement

Une technologie du groupe Volkswagen que nous connaissons déjà

Cette mécanique n’est pas réservée à Škoda. Le groupe Volkswagen la partage entre plusieurs marques, avec des adaptations propres à chaque modèle. Nous avons notamment déjà essayé cette technologie sur l’Audi Q3 e-hybrid, qui associe lui aussi un moteur 1.5 TSI, une machine électrique et une batterie de 25,7 kWh bruts.

La comparaison est intéressante. L’Audi joue la carte du SUV compact premium, tandis que le Kodiaq s’adresse davantage aux familles qui ont besoin d’espace et peuvent rechercher une configuration à sept places. La base technique est proche, mais le poids, l’aérodynamique et les réglages peuvent modifier les résultats sur la route.

Audi annonce jusqu’à 119 km d’autonomie électrique pour le Q3 e-hybrid SUV, selon le cycle WLTP. Ce chiffre ne doit pas être transposé au Škoda : le Kodiaq devra passer par sa propre homologation. Il faudra donc attendre les données officielles pour savoir si le grand SUV parvient à conserver une autonomie électrique intéressante malgré son gabarit.

La recharge rapide reste un vrai argument

La possibilité de recharger jusqu’à 50 kW en courant continu distingue le Kodiaq iV de nombreux hybrides rechargeables. Ces derniers se limitent souvent à une recharge en courant alternatif, moins adaptée aux arrêts courts sur la route.

Avec le système de Škoda, une pause sur une borne rapide peut servir à récupérer une partie de l’énergie électrique. Cela ne transforme pas le Kodiaq en voiture électrique sur autoroute, mais apporte une souplesse supplémentaire lors des longs déplacements.

Tout dépendra des usages. Pour les trajets domicile-travail, une recharge régulière à la maison reste probablement la solution la plus simple. Pour les automobilistes qui roulent beaucoup sans pouvoir brancher leur voiture, l’intérêt économique de l’hybride rechargeable devient nettement moins évident.

Skoda Kodiaq Laurin & Klement

Laurin & Klement soigne le confort

Škoda ajoute une finition Laurin & Klement au sommet de la gamme. Elle se distingue notamment par des sièges avec fonction massage, des jantes spécifiques, des barres de toit argentées et plusieurs éléments de carrosserie peints dans la couleur du véhicule.

Cette version mise davantage sur le confort que sur une présentation sportive. Un choix cohérent pour un SUV familial, même si le prix de cette finition sera déterminant. Škoda n’a pas encore annoncé les tarifs français de la nouvelle motorisation ni ceux de cette déclinaison haut de gamme.

Dix ans après ses débuts, le Kodiaq poursuit donc son évolution sans changer de rôle. La première génération s’est écoulée à environ 866 100 exemplaires entre 2016 et 2024. La deuxième, lancée en 2024, a introduit une gamme modernisée et l’hybride rechargeable de 204 ch.