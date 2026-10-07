MINI Countryman Untamed : le SUV britannique remet le paquet sur l’aventure

MINI Countryman Untamed

MINI ressort un nom qu’elle connaît déjà. Le Countryman Untamed revient sur la génération actuelle avec une recette nettement plus poussée : pneus tout-terrain, garde au sol relevée, transmission intégrale ALL4 et même une tente de toit. Une série spéciale qui assume davantage le côté baroudeur du plus grand des MINI, sans pour autant prétendre en faire un véritable 4×4.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que MINI utilise cette recette. La précédente génération du Countryman avait déjà eu droit à une Untamed Edition, avec une présentation plus aventurière et la transmission ALL4. Cette nouvelle version reprend donc un nom qui avait déjà trouvé sa place dans la gamme, mais va plus loin sur les aspects techniques.

La production débutera en novembre 2026 à Leipzig, avec une commercialisation prévue au début de 2027.

Le Countryman gagne quelques millimètres là où ça compte

MINI modifie la suspension du Countryman Untamed avec une rehausse de 15 mm. Selon la configuration, le gain de garde au sol peut atteindre 19 mm. Les angles d’approche et de franchissement sont également améliorés.

Le montage de pneumatiques Pirelli Scorpion All Terrain Plus sur des jantes spécifiques de 19 pouces va dans le même sens.

En Europe, il faudra toutefois les prendre en option. Le dispositif est donc moins radical que sur les versions destinées aux États-Unis et au Canada, où les pneus tout-terrain sont montés de série.

Autre différence importante : en Europe, la suspension rehaussée sera réservée aux versions électriques. Les Countryman thermiques pourront bénéficier de certains équipements de l’Untamed, mais pas de cette modification de suspension.

MINI conserve aussi la transmission intégrale ALL4 sur les versions concernées. Une solution qui reste nettement plus crédible pour sortir occasionnellement de l’asphalte qu’un simple SUV deux roues motrices équipé de pneus à l’apparence aventureuse.

MINI Countryman Untamed

Le look fait presque autant de travail que la technique

MINI n’a évidemment pas oublié l’essentiel pour une série spéciale : il faut que le Countryman Untamed se remarque.

Les passages de roues, les bas de caisse et certaines parties de la carrosserie reçoivent des films mats texturés censés protéger la peinture contre les projections. Les protections de soubassement adoptent une finition Dark Steel et le logo Untamed apparaît sur le montant arrière.

La calandre évolue aussi avec une géométrie verticale plus marquée. Les nouvelles jantes de 19 pouces jouent probablement le rôle le plus important visuellement. Leur dessin s’inspire volontairement des roues de véhicules tout-terrain traditionnels, avec cinq branches épaisses et des détails techniques apparents.

Côté couleurs, MINI va chercher des teintes assez éloignées des configurations urbaines habituelles du Countryman : Hideaway Grey, Nomad Blue et Frozen Nomad Blue, auxquelles s’ajoutent le blanc Nanuq White et le noir Midnight Black.

Le Frozen Nomad Blue est surtout intéressant puisqu’il s’agit de la première peinture extérieure mate proposée en série par MINI.

MINI Countryman Untamed

Une tente de toit qui change vraiment la philosophie du Countryman

Le partenariat avec AUTOHOME est probablement l’élément le plus amusant de cette version.

MINI propose une tente de toit spécialement développée pour le Countryman. Elle s’ouvre en quelques secondes grâce à des vérins à gaz et utilise une coque rigide fabriquée en Italie.

Le concept n’est pas nouveau dans l’automobile. On trouve depuis plusieurs années des tentes de toit adaptables à de nombreux SUV et breaks. MINI cherche ici surtout à créer un ensemble cohérent avec son nouveau modèle.

La marque s’est également associée à HELINOX pour proposer une collection d’équipements de camping, avec chaises et tables pliantes.

MINI Countryman Untamed

Jusqu’à 2 tonnes tractées

Le Countryman Untamed ne se contente pas de jouer avec son image. Avec l’attelage optionnel, la capacité de remorquage peut atteindre 2 000 kg. La charge sur le toit est annoncée à 75 kg en roulant et jusqu’à 300 kg à l’arrêt.

Ce dernier chiffre concerne évidemment une utilisation statique, notamment pour supporter la tente de toit. Il ne faut donc pas imaginer pouvoir charger 300 kg sur le toit et prendre l’autoroute….

Le Countryman Untamed ressemble finalement davantage à un SUV de loisirs qu’à un engin destiné à franchir des obstacles sérieux.

MINI Countryman Untamed

L’intérieur joue lui aussi la carte outdoor

MINI reprend la même philosophie dans l’habitacle. Les sièges sport Vescin adoptent une teinte Nightshade Blue avec des surfaces perforées et des éléments textiles inspirés des vêtements et équipements de plein air. Les motifs évoquent les formations rocheuses.

Le bleu Cornflower Blue revient sur plusieurs éléments, tandis que les inserts auparavant argentés passent au Dark Steel.

Le détail le plus sympathique se trouve peut-être sur la console centrale. Le rangement adopte des sangles élastiques qui rappellent celles d’un sac à dos ou d’un équipement d’escalade.

MINI ajoute aussi des tapis en caoutchouc, y compris dans le coffre. Plus pratique pour le nettoyage après des sorties hors du bitume…

MINI Countryman Untamed

Un Countryman encore plus à l’aise loin des villes ?

Le Countryman n’a jamais été conçu pour remplacer un véritable tout-terrain. Sa vocation reste celle d’un SUV familial compact, utilisable quotidiennement, avec une présentation plus originale que la moyenne.

Cette nouvelle série spéciale ne change pas complètement cette nature. Elle ajoute plutôt une couche de polyvalence. La transmission ALL4, les pneus Pirelli tout-terrain et la suspension rehaussée sur les versions concernées donnent au Countryman davantage de marge sur les chemins. La tente de toit pousse le concept jusqu’au bout.

Le contraste avec la précédente génération est aussi intéressant. MINI avait déjà proposé un Countryman Untamed, mais la nouvelle version semble mieux coller à l’évolution du modèle : le Countryman est désormais plus grand, plus familial et davantage positionné comme un véhicule polyvalent dans la gamme MINI.

La production commencera à Leipzig en novembre 2026 et les premiers exemplaires devraient arriver sur le marché au début de 2027.

MINI Countryman Untamed