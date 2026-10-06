Tesla Model 3 : un écran plus grand et encore plus de puissance pour la Performance

model 3 performance

La Tesla Model 3 n’a visiblement pas encore dit son dernier mot. Alors que la berline électrique née en 2017 commence sérieusement à accuser le poids des années face à des concurrentes plus récentes, Tesla continue de la faire évoluer par petites touches. Pas de deuxième génération annoncée, pas de révolution esthétique : la marque préfère améliorer progressivement ce qui existe déjà.

Et cette fois, les changements touchent à la fois l’écran, les performances et l’autonomie.

La Model 3 adopte enfin l’écran du Model Y

Le changement le plus facile à repérer se trouve dans l’habitacle. La Model 3 abandonne son écran central de 15,4 pouces au profit d’une dalle de 16 pouces. Une différence qui paraît presque anecdotique sur le papier, mais qui rapproche surtout la berline du Model Y, dont l’évolution récente avait déjà apporté ce format.

Tesla annonce également une densité de pixels supérieure. La marque ne transforme donc pas simplement la dalle pour gagner quelques millimètres : l’affichage doit aussi progresser en définition et en qualité de rendu.

Ce choix est assez révélateur de la méthode Tesla. La Model 3 n’a pas besoin d’un nouveau tableau de bord pour rester dans le coup. Il suffit parfois de lui greffer un équipement déjà disponible ailleurs dans la gamme.

C’est aussi une manière de limiter les coûts industriels. Plutôt que de repartir d’une feuille blanche, Tesla réutilise des composants déjà développés pour ses modèles plus récents.

Le problème, c’est que la concurrence ne s’est pas arrêtée entre-temps. Une Hyundai Ioniq 6, une Volkswagen ID.7 ou certaines berlines chinoises proposent aujourd’hui des habitacles qui ne reposent plus uniquement sur un immense écran central pour donner une impression de modernité.

model 3 performance

La Performance devient plus puissante sans aller plus vite

C’est probablement l’évolution la plus curieuse de cette mise à jour.

La Model 3 Performance gagne en puissance. Sur le marché nord-américain, Tesla annonce désormais 528 ch, contre environ 510 ch précédemment. Le chiffre communiqué dans certaines spécifications diffère légèrement selon les marchés, mais l’idée reste la même : le haut de gamme électrique récupère quelques chevaux supplémentaires.

Et pourtant, le 0 à 60 mph reste annoncé à 2,9 secondes.

La Performance récupère aussi quelques kilomètres d’autonomie EPA, passant de 309 à 316 miles, soit environ 509 km. Là encore, le gain reste modeste, mais il est plutôt intéressant sur une voiture qui privilégie normalement les performances.

En Europe, il faudra toutefois éviter de comparer directement ce chiffre avec celui affiché par Tesla France. La Model 3 Performance actuellement référencée sur le marché français est donnée pour 571 km WLTP et 3,1 secondes de 0 à 100 km/h. Les cycles EPA et WLTP ne mesurent pas l’autonomie de la même manière.

La Tesla Model 3 Performance

La Model 3 Dual Motor gagne surtout sur les départs

Tesla ne s’est pas contentée de retoucher la Performance. La Model 3 Premium All-Wheel Drive bénéficie elle aussi d’un changement assez spectaculaire sur le papier.

Son 0 à 60 mph passe de 4,2 à 3,8 secondes, sans modification annoncée de son autonomie EPA, qui reste à 346 miles, soit environ 557 km. (

Quatre dixièmes de seconde, c’est loin d’être négligeable. On arrive à un niveau d’accélération qui aurait été réservé à des voitures nettement plus coûteuses il y a encore quelques années.

Tesla ne précise toutefois pas si cette amélioration provient d’une évolution logicielle, d’une nouvelle gestion des moteurs ou d’une modification matérielle. C’est une constante chez la marque : les caractéristiques évoluent parfois sans que le constructeur ne fournisse beaucoup d’explications techniques.

Et c’est là que la philosophie de la Model 3 devient intéressante. Son principal avantage n’est plus seulement d’être une Tesla. Elle profite d’une plateforme et d’une architecture qui continuent à recevoir des améliorations plusieurs années après leur lancement.

Tesla Model 3 Performance

La Chine bénéficie d’une autre nouveauté que l’Europe attend

Le traitement de la Model 3 varie toutefois fortement selon les marchés. En Chine, les dernières évolutions vont plus loin avec l’arrivée du V2L, ou Vehicle-to-Load.

Le principe est simple : la batterie de la voiture peut alimenter des appareils électriques externes. Avec l’adaptateur prévu par Tesla, la Model 3 peut fournir jusqu’à 2,2 kW en courant alternatif. De quoi faire fonctionner des appareils domestiques, du matériel de camping ou plusieurs équipements simultanément dans certaines limites.

C’est une fonction particulièrement intéressante sur un véhicule électrique. Une batterie de plusieurs dizaines de kWh ne sert alors plus uniquement à déplacer la voiture : elle devient aussi une source d’électricité mobile.

Tesla commence donc à transformer progressivement la Model 3 en quelque chose de plus polyvalent.

Le V2L reste pour l’instant absent des Model 3 européennes, alors que cette fonction est déjà déployée sur certains marchés asiatiques et de l’Océanie.

model 3 performance

Une vieille Model 3 qui continue de se défendre

Le plus surprenant dans cette histoire est peut-être l’absence de véritable renouvellement.

La Model 3 a été lancée en 2017 et profondément revue en 2023 avec la génération connue sous le nom de Highland. La Performance actuelle est arrivée en 2024. Depuis, Tesla continue de modifier la voiture par petites séries d’améliorations.

Ce fonctionnement tranche avec celui de nombreux constructeurs traditionnels, qui attendent généralement un millésime ou un restylage pour faire évoluer leur gamme. Tesla fonctionne davantage comme un fabricant de produits électroniques. Une pièce change, un logiciel évolue, un écran plus récent arrive et la voiture continue sa carrière.

La stratégie semble d’autant plus logique que la Model 3 reste loin d’être dépassée sur le plan des performances. En France, la gamme actuelle propose jusqu’à 660 km WLTP pour la Model 3 Premium Grande Autonomie et 571 km pour la Performance, avec une recharge pouvant atteindre 250 kW sur cette dernière. Cependant certains constructeurs chinois font nettement mieux sur la vitesse de charge, comme Xpeng !

La Model 3 n’est donc pas nouvelle. Elle devient simplement un peu meilleure, par petites touches. Et pour une voiture qui approche désormais de sa dixième année de carrière, c’est peut-être précisément ce qui lui permet de continuer à regarder les nouveautés du marché sans avoir encore besoin de tirer sa révérence. Malgré tout il faudra bien penser à la suite à un moment donné…