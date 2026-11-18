Opel Grandland

Le passage à 22 kW en courant alternatif n’est pas une révolution technologique. Pourtant, sur un SUV électrique familial comme l’Opel Grandland, cette évolution peut changer sensiblement les habitudes de recharge. La marque allemande vient de franchir une étape en proposant cette puissance sur les trois déclinaisons électriques de son grand SUV. Une particularité encore assez rare sur le marché, où de nombreux modèles restent limités à 11 kW.

Opel Grandland Electric : la recharge AC passe à 22 kW sur toutes les versions

Opel entend rendre son Grandland électrique plus facile à vivre au quotidien. La marque annonce l’arrivée d’un chargeur embarqué de 22 kW sur les trois versions électriques de son SUV : le Grandland Electric, le Long Range et le Grandland Electric AWD. Une évolution qui ne concerne pas la recharge rapide sur autoroute, mais un usage parfois négligé dans les comparatifs : les branchements sur les bornes publiques en courant alternatif.

C’est même une première pour une voiture particulière Opel. Jusqu’à présent, la puissance de 11 kW constituait une référence largement répandue dans la catégorie. Le constructeur allemand veut aller plus loin, avec un équipement qui permet de réduire sensiblement les temps d’immobilisation lorsque les infrastructures suivent.

Opel Grandland

Deux fois moins de temps sur une borne adaptée

Le gain annoncé par Opel mérite qu’on s’y attarde. Sur les Grandland Electric et Grandland Electric AWD, équipés d’une batterie de 78 kWh (73 kWh utiles), le temps de recharge passe d’environ cinq heures avec un chargeur de 11 kW à un peu plus de 2h30 avec le nouveau dispositif.

La version Long Range profite également de cette évolution. Sa batterie de 100 kWh, dont 96,9 kWh sont réellement utilisables, demande environ 3h15 pour une recharge contre 6h30 auparavant.

Sur le papier, le bénéfice est évident. Un conducteur qui stationne régulièrement son véhicule pendant deux ou trois heures dans un parking équipé de bornes AC pourra récupérer davantage d’énergie sans devoir nécessairement chercher une station de recharge rapide.

Attention toutefois à une condition importante : disposer d’une borne capable de délivrer 22 kW. Une installation limitée à 11 kW ne permettra pas d’exploiter cette capacité supplémentaire. Même constat avec une wallbox domestique moins puissante. Le chargeur embarqué ne peut jamais dépasser les possibilités de l’installation électrique.

Opel Grandland

Une particularité encore peu répandue chez les SUV électriques

Opel ne fait pas ici un simple coup de communication. La recharge AC à 22 kW reste loin d’être systématique sur les voitures électriques, y compris dans les catégories supérieures.

La Tesla Model Y, par exemple, se contente de 11 kW en courant alternatif. Même constat pour plusieurs modèles de Volkswagen, Audi ou BMW. Certains constructeurs proposent néanmoins cette possibilité en option, comme Mercedes sur l’EQE ou BMW sur certaines versions de l’iX1.

L’idée n’est pas nouvelle. La Renault Zoé avait déjà fait de la recharge AC à 22 kW l’un de ses arguments commerciaux, bien avant que les grands SUV électriques ne deviennent aussi populaires. La différence, c’est qu’Opel applique désormais cette capacité à l’ensemble de sa gamme Grandland électrique.

Reste à connaître les modalités commerciales précises de cette évolution, notamment son éventuel coût supplémentaire selon les finitions et les marchés.

Le Grandland conserve aussi son argument autonomie

Cette amélioration intervient alors que le Grandland dispose déjà de plusieurs configurations pour répondre à des usages différents.

La version électrique classique revendique jusqu’à 523 kilomètres d’autonomie WLTP. Pour ceux qui effectuent régulièrement de longs trajets, la déclinaison Long Range annonce jusqu’à 694 kilomètres grâce à sa batterie de plus grande capacité.

Le modèle à transmission intégrale AWD joue une autre carte. Avec deux moteurs électriques développant ensemble 325 ch (239 kW) et jusqu’à 509 Nm de couple, il vise davantage les conducteurs qui recherchent des performances et une motricité renforcée. Quatre modes de conduite sont disponibles, dont un programme 4WD qui sollicite en permanence les deux moteurs.

Opel met également en avant son système d’amortissement Frequency Selective Damping, installé de série sur les déclinaisons électriques. Le dispositif adapte le comportement des amortisseurs aux conditions de roulage. L’objectif est de préserver le confort sur les chaussées dégradées sans sacrifier la précision lorsque le rythme augmente.

Opel Grandland

Une évolution intéressante, mais qui ne concerne pas toutes les recharges

Il faut bien distinguer les deux technologies. Le chargeur embarqué de 22 kW concerne uniquement le courant alternatif (AC). Il ne modifie pas directement les performances de recharge rapide en courant continu (DC), utilisées notamment sur les grands axes autoroutiers.

Le Grandland Electric accepte jusqu’à 150 kW en DC, tandis que les versions Long Range et AWD peuvent atteindre 160 kW selon les caractéristiques annoncées par Opel. Les conducteurs qui privilégient les longs déplacements ne verront donc pas leurs arrêts sur les bornes rapides raccourcis par cette seule évolution.

Le véritable intérêt se situe ailleurs : dans la souplesse d’utilisation. Pouvoir récupérer une quantité importante d’énergie pendant une réunion, une séance de courses ou quelques heures de stationnement représente un avantage concret.

Opel ajoute donc un argument technique intéressant à son Grandland, sans modifier profondément son positionnement. Dans une catégorie où les autonomies annoncées dépassent désormais régulièrement les 500 kilomètres, la facilité de recharge devient un critère de choix aussi important que la taille de la batterie. Et sur ce terrain, le constructeur allemand vient de prendre une longueur d’avance sur plusieurs concurrents.