Volkswagen T-Roc R : 333 ch en perspective, mais un sérieux problème de malus en France

Volkswagen T-Roc R

Volkswagen prépare une nouvelle version sportive du T-Roc et les premières images officielles ne laissent guère de place au doute sur ses ambitions. Le constructeur allemand travaille sur une deuxième génération du T-Roc R, avec une recette qui pourrait reprendre directement celle de la Golf R. À la clé, jusqu’à 333 ch sous le capot si Volkswagen conserve le quatre-cylindres 2.0 TSI de sa compacte sportive. Une perspective séduisante, mais qui risque de se heurter à un obstacle bien français : le malus écologique.

Le précédent T-Roc R avait quitté le catalogue européen avec 300 ch. Son successeur pourrait donc revenir avec une puissance supérieure, au moment même où les SUV sportifs deviennent de plus en plus difficiles à commercialiser sur notre marché.

Le T-Roc R ne cherche pas à passer inaperçu

Volkswagen a publié plusieurs photographies d’un prototype en phase d’essais routiers. Le camouflage bleu dissimule encore une partie de la carrosserie, mais certains détails sont déjà révélateurs. La face avant reçoit des prises d’air spécifiques, les ailes semblent davantage mises en valeur et la partie arrière adopte un diffuseur particulièrement démonstratif.

Quatre sorties d’échappement rondes, deux de chaque côté. C’est probablement le signe distinctif le plus évident de cette nouvelle déclinaison.

Le T-Roc a pourtant changé depuis ses débuts en 2017. La deuxième génération, commercialisée en Europe depuis l’automne 2025, mesure désormais 4,37 mètres. Il a grandi de 12 cm et affiche des ambitions plus familiales. La version R devra donc réussir un exercice intéressant : conserver cette polyvalence tout en retrouvant le caractère mécanique qui faisait l’intérêt de son prédécesseur.

La finition R-Line ne suffit évidemment pas à répondre à cette attente. Elle joue essentiellement sur la présentation, tandis que le badge R implique une véritable évolution technique.

Volkswagen T-Roc R

La Golf R comme donneuse d’organes

C’est sous le capot que le nouveau T-Roc pourrait réaliser son principal progrès. Volkswagen n’a encore rien confirmé, mais le quatre-cylindres 2.0 TSI de la Golf R constitue une piste particulièrement sérieuse.

Dans sa configuration actuelle, cette dernière développe 333 ch et 420 Nm. La puissance passe par une boîte DSG à sept rapports et une transmission intégrale 4Motion, avec une gestion évoluée du couple entre les roues arrière.

Le précédent T-Roc R se contentait de 300 ch et 400 Nm. La progression serait donc appréciable, avec 33 ch supplémentaires et une transmission issue d’une sportive déjà bien connue.

Ce partage mécanique aurait aussi un intérêt industriel pour Volkswagen. La marque pourrait s’appuyer sur des éléments existants plutôt que développer une motorisation spécifique pour un modèle dont les volumes de vente resteront probablement limités.

Il faudra néanmoins attendre la présentation définitive pour connaître la puissance retenue, les éventuelles évolutions de transmission et les performances. Les 333 ch de la Golf R constituent aujourd’hui une référence possible, pas encore une caractéristique officielle du T-Roc.

Volkswagen Golf R 2024

En France, le malus risque de coûter très cher

C’est probablement là que les choses se compliquent pour Volkswagen. Un SUV compact essence de plus de 300 ch, avec transmission intégrale, ne correspond pas vraiment aux critères fiscaux favorisés en France.

Depuis le 1er janvier 2026, le malus CO2 se déclenche dès 108 g/km. Son montant atteint 80 000 euros à partir de 192 g/km. Le barème doit encore se durcir en 2027, avec un déclenchement dès 103 g/km et un plafond porté à 90 000 euros.

Les émissions homologuées du futur T-Roc R ne sont pas connues. Impossible donc de calculer précisément sa taxation. Mais au regard de sa motorisation présumée, il serait étonnant qu’il échappe à une forte pénalité.

Un retour qui arrive au mauvais moment fiscalement

Le futur T-Roc R devrait logiquement se positionner au-dessus des versions classiques et de la finition R-Line. Il retrouvera aussi une clientèle qui apprécie les mécaniques essence puissantes, la transmission intégrale et les performances d’une véritable sportive sans renoncer à une carrosserie de SUV.

Reste que les contraintes fiscales françaises risquent de réduire considérablement son intérêt commercial. Volkswagen n’a pas encore annoncé son tarif, sa date de lancement ni les émissions de CO2 du modèle.

Les premières images confirment au moins une chose : le constructeur continue de développer sa famille R autour de mécaniques thermiques. Un choix qui conserve du sens pour les amateurs de sportivité, mais qui pourrait rendre ce nouveau T-Roc particulièrement exclusif chez nous. Pas forcément à cause de sa puissance, mais plutôt du montant inscrit sur le bon de commande après passage par le configurateur fiscal français.