Renault Symbioz techno series : le toit Solarbay offert sans supplément, une bonne affaire ?

Renault Symbioz techno series

Il y a des séries spéciales qui se contentent de changer quelques badges et d’ajouter une sellerie différente. Renault prend une direction un peu plus intéressante avec le Symbioz techno series. Le SUV familial récupère notamment le toit panoramique opacifiant Solarbay, des jantes de 19 pouces et deux nouvelles possibilités de personnalisation. Mais le plus intéressant se trouve ailleurs : cette version démarre à 29 900 euros, exactement comme le Symbioz d’entrée de gamme équipé du moteur GPL. Une manière assez habile de faire monter en gamme son SUV sans afficher une hausse de prix.

Un équipement qui change vraiment la présentation du Symbioz

Le toit Solarbay constitue évidemment la principale attraction de cette nouvelle déclinaison. Renault reprend ici une technologie déjà proposée sur des modèles plus haut placés dans sa gamme. Le principe est simple : le vitrage panoramique peut modifier sa transparence électriquement, sans avoir recours à un traditionnel rideau occultant.

Quatre configurations permettent de jouer sur la luminosité dans l’habitacle. Une commande dédiée suffit, mais il est également possible de solliciter Google Assistant à la voix. Les passagers profitent ainsi d’un toit vitré lorsque le soleil est agréable, puis peuvent limiter la lumière lorsque les températures grimpent.

Renault accompagne ce toit de jantes alliage diamantées Pulsar de 19 pouces. Deux couleurs sont également proposées : bleu mercure et noir étoilé. L’ensemble donne au Symbioz une présentation plus valorisante, sans tomber dans les artifices d’une déclinaison sportive. ( comme la version Esprit Alpine )

Le constructeur annonce une valeur catalogue de 2 800 euros pour les équipements distinctifs de cette série spéciale, selon la configuration retenue. Une somme qui permet de comprendre l’intérêt commercial de l’opération.

Le vrai bon coup se trouve peut-être dans les tarifs

C’est là que Renault devient particulièrement intéressant. Le Symbioz techno series est affiché à 29 900 euros avec le moteur Eco-G de 120 ch. Ce tarif correspond à celui de la finition Evolution, pourtant moins généreusement équipée. La nouvelle série spéciale permet donc de profiter d’une présentation supérieure sans débourser davantage.

Avec le moteur full hybrid E-Tech de 160 ch, le prix passe à 34 400 euros. Il faut regarder ce montant de près : il est même inférieur de 300 euros à celui du Symbioz Evolution équipé de la même motorisation. La version techno series devient alors une proposition assez difficile à ignorer pour un acheteur qui hésitait entre les différentes finitions.

Selon les comparaisons tarifaires publiées lors de son lancement, cette série spéciale est également limitée à 800 exemplaires. Renault ne cherche donc pas simplement à installer une nouvelle finition permanente dans son catalogue, mais à créer une opportunité commerciale autour d’une dotation particulièrement attractive.

Deux motorisations sont disponibles. La première est le nouveau trois-cylindres 1.2 Eco-G de 120 ch, associé à une boîte manuelle à six rapports. Cette mécanique fonctionne aussi bien à l’essence qu’au GPL. Elle dispose de deux réservoirs de 48 litres et 50 litres, ce qui permet à Renault d’annoncer jusqu’à 1 500 kilomètres d’autonomie cumulée.

La seconde possibilité est le full hybrid E-Tech de 160 ch. Un moteur agréable, que nous avons testé sur le Symbioz.

Une offre à regarder avant de choisir sa finition

Les mensualités annoncées commencent à 340 euros pour le moteur Eco-G et 370 euros pour l’hybride E-Tech. Il faut néanmoins regarder les conditions de location : les offres portent sur 37 mois et 30 000 kilomètres, avec des premiers loyers majorés respectivement de 3 500 et 4 000 euros.

Le montant mensuel ne suffit donc pas à comparer les propositions. Le coût total de la location et les éventuelles prestations supplémentaires doivent entrer dans le calcul.

Les commandes du Renault Symbioz techno series ouvrent le 12 novembre 2026, avec les premières livraisons prévues en janvier 2027. L’Austral bénéficie également de cette appellation, mais Renault a choisi pour lui une présentation et un équipement différent.

Pour le Symbioz, l’intérêt est assez évident : récupérer un toit Solarbay et des jantes de 19 pouces sans payer le supplément habituellement associé à une finition supérieure.