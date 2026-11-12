J’ai loué une Renault Twingo sur Turo pendant une semaine : voici mon avis

Louer une voiture sans passer par une agence traditionnelle, sans faire la queue au comptoir et sans même rencontrer le propriétaire au moment de récupérer les clés. C’est l’expérience que j’ai voulu tenter en octobre dernier avec Turo. Pour cette première location entre particuliers, mon choix s’est porté sur une Renault Twingo 3. Sept jours de location pour 203 euros, assurance complémentaire comprise. De quoi se faire une idée assez concrète de cette alternative aux loueurs habituels.

Je connaissais le principe, mais je n’avais encore jamais utilisé la plateforme Turo. L’idée était surtout de voir comment se déroulait réellement une location entre particuliers. Est-ce aussi simple qu’annoncé ? Et surtout, est-ce que cela vaut le coup face à une enseigne classique ?

Une Renault Twingo plutôt qu’une voiture d’agence

Première étape, la recherche sur l’application Turo. Le fonctionnement est assez intuitif : on renseigne son lieu de départ, les dates souhaitées et les véhicules disponibles apparaissent. Il est même possible de sélectionner directement le modèle que l’on souhaite conduire. C’est une différence appréciable avec les agences traditionnelles, où l’on réserve généralement une catégorie sans avoir la certitude de récupérer une voiture précise.

À Mulhouse, le choix reste toutefois assez limité. On ne trouve pas des dizaines de véhicules disponibles à chaque coin de rue. J’ai finalement retenu une Renault Twingo 3 de 2015, affichant moins de 100 000 kilomètres. La motorisation semblait être le TCe 90, sans que cette information soit clairement indiquée dans l’annonce.

Pour sept jours complets, la facture s’est élevée à 203 euros, avec une protection complémentaire choisie sur Turo permettant de réduire la franchise à 250 euros. Un montant qui ramène la location à environ 29 euros par jour. C’est plutôt intéressant, même s’il faut toujours regarder le prix final et les protections avant de comparer avec un loueur professionnel.

Pas de propriétaire sur le parking, tout passe par le smartphone

C’est probablement la partie qui m’a le plus intrigué. Le jour de la récupération, le propriétaire, un particulier, n’était pas présent. Après un premier échange téléphonique, il a simplement déverrouillé la Twingo à distance.

Tout se passe ensuite dans l’application. Il faut photographier le véhicule sous différents angles, relever les éventuels défauts et valider l’état des lieux avant de prendre la route. La procédure est simple et ne demande pas de connaissances particulières. Il faut simplement prendre le temps de faire les photos correctement. C’est aussi une précaution importante pour éviter toute discussion ultérieure sur l’état de la voiture.

La Twingo était assez propre, avec le plein de carburant. Rien de particulier à signaler lors de la prise en main.

Sept jours avec une Twingo 3

Je n’avais pas prévu de parcourir des centaines de kilomètres. Sur la semaine, j’ai finalement roulé environ 200 kilomètres, essentiellement en milieu urbain.

La petite Renault s’est montrée agréable à utiliser. Son gabarit facilite les déplacements en ville, les manœuvres et le stationnement. Elle était également en bon état de fonctionnement, sans mauvaise surprise mécanique pendant cette période.

Ce n’était pas un essai longue durée, ni l’occasion de juger ses qualités sur autoroute. L’objectif était avant tout de disposer d’une voiture pendant une semaine. Sur cet usage, la Twingo a parfaitement rempli son rôle.

La restitution est-elle aussi simple que la réservation ?

C’est souvent au moment de rendre une voiture que les choses se compliquent. Ici, je n’ai pas rencontré de difficulté particulière. J’ai repris contact par téléphone avec le propriétaire avant la restitution, puis une nouvelle fois au moment de rendre le véhicule.

Le principe reste identique à celui de la récupération : photographies dans l’application, vérification de l’état du véhicule et fermeture à distance. Le propriétaire n’était pas davantage présent cette fois-ci.

La confirmation de fin de location est arrivée sans problème. Aucun supplément ne m’a été demandé, aucune mauvaise surprise sur la facture et pas de caution supplémentaire à avancer.

Est-ce que je recommencerais avec Turo ?

Oui, sans hésitation. Cette première expérience m’a surtout convaincu par sa simplicité. La réservation est rapide, le choix du véhicule est précis et l’absence de rendez-vous physique avec le propriétaire offre une certaine liberté sur les horaires.

C’est d’ailleurs un point que j’ai particulièrement apprécié. Avec une agence traditionnelle, il faut parfois composer avec les horaires d’ouverture, les files d’attente et les contraintes liées à la récupération ou à la restitution. Ici, tout s’est déroulé à distance.

Il reste un bémol : le nombre de voitures proposées autour de Mulhouse. Le choix est moins important que dans les grandes agglomérations et il faut parfois accepter de ne pas trouver exactement le modèle recherché.

Pour 203 euros les sept jours, cette Renault Twingo 3 aura finalement été une bonne surprise. Je ne remplacerais pas systématiquement une agence traditionnelle par Turo, notamment pour certaines locations nécessitant un véhicule précis ou un grand choix de modèles. Mais pour un besoin ponctuel, un week-end ou une semaine, la formule mérite clairement d’être considérée.

Je renouvellerai probablement l’expérience. Cette fois, peut-être avec un modèle un peu différent, histoire de voir si la simplicité constatée lors de cette première location se confirme avec une autre voiture et un autre propriétaire.