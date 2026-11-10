Geely Monjaro EM-i : les prix français de ce grand SUV hybride

Geely Monjaro EM-i

Le Geely Monjaro EM-i arrive avec une grille tarifaire désormais connue et une ambition assez claire : bousculer les SUV hybrides rechargeables familiaux déjà installés sur le marché français. Ce grand modèle de 4,80 mètres démarre à 40 990 euros, mais une remise de lancement permet encore de passer sous les 39 000 euros. Geely ne se contente pas de proposer un SUV spacieux. La marque chinoise veut aussi montrer qu’elle sait jouer dans la cour des constructeurs généralistes européens, avec une garantie de huit ans et une version intégrale de 335 ch.

Un grand SUV hybride rechargeable sous les 40 000 euros

Présenté en première européenne au Mondial de l’Automobile de Paris en octobre, le Monjaro EM-i est désormais disponible à la commande dans le réseau français de Geely. Trois niveaux de finition sont proposés, avec des tarifs qui méritent attention.

La version Pro ouvre la gamme à 40 990 euros. Il faut ajouter 3 000 euros pour accéder à la finition Max, affichée à 43 990 euros. Tout en haut, la déclinaison Ultra à transmission intégrale réclame 46 990 euros.

Geely prolonge également son offre de prélancement jusqu’au 30 novembre 2026. Un bon de réduction de 2 000 euros, téléchargeable sur le site du constructeur, permet de ramener les prix respectifs à 38 990, 41 990 et 44 990 euros.

Un positionnement intéressant pour un SUV de cette taille, qui vient notamment chercher des clients chez BYD avec son Seal U DM-i ou sur le terrain des grands SUV familiaux comme le Skoda Kodiaq.

Geely Monjaro EM-i

116 km en électrique pour la version la plus chère

Sous le capot, Geely associe un quatre-cylindres essence 1.5 turbo à une motorisation électrique. Les versions Pro et Max disposent d’une transmission aux roues avant et développent 273 ch pour 544 Nm de couple. Leur batterie LFP de 18,4 kWh autorise jusqu’à 82 km d’autonomie électrique WLTP.

La finition Ultra change sensiblement la donne. Elle reçoit une batterie de 29,8 kWh et deux moteurs électriques permettant de bénéficier d’une transmission intégrale e-AWD. La puissance combinée atteint alors 335 ch et le couple grimpe à 667 Nm. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 5,8 secondes.

L’autonomie électrique progresse à 116 km. Une valeur qui commence à devenir intéressante pour les déplacements quotidiens sans solliciter le moteur thermique.

Autre différence : la recharge rapide en courant continu atteint 78 kW sur l’Ultra, contre 38 kW sur les deux autres finitions. Geely annonce un passage de 30 à 80 % en 15 minutes pour la version intégrale. Les trois variantes conservent une recharge AC de 6,6 kW.

Curieusement, la version la plus puissante n’est pas celle qui affiche la meilleure autonomie totale WLTP. Geely annonce 906 km pour l’Ultra, contre 922 km pour les versions à deux roues motrices.

Geely Monjaro EM-i

Une dotation qui ne se limite pas au moteur

Le Monjaro EM-i soigne aussi sa présentation intérieure. Dès la finition Pro, on retrouve un écran central de 15,4 pouces, une instrumentation numérique de 12,3 pouces, Apple CarPlay, Android Auto, un toit panoramique ouvrant et des sièges avant chauffants et ventilés.

La finition Max ajoute notamment les sièges massants, un affichage tête haute de 25,6 pouces et un système audio Flyme Sound à 16 haut-parleurs. L’Ultra complète cette dotation avec les sièges arrière chauffants, une suspension pilotée CCD et des jantes de 20 pouces.

Avec 633 litres de coffre et un empattement de 2,845 mètres, le SUV entend également répondre aux besoins d’une famille. La banquette rabattue, le volume de chargement atteint 2 183 litres.

Geely Monjaro EM-i

Geely mise aussi sur la location longue durée

Pour faciliter son arrivée, le constructeur propose des formules LLD sans apport sur 48 mois et 40 000 kilomètres. Les mensualités débutent à 479 euros pour la Pro, passent à 519 euros pour la Max et atteignent 549 euros pour l’Ultra. Ces offres sont annoncées jusqu’au 31 décembre 2026, sous réserve d’acceptation du dossier.

Autre argument commercial : une garantie de huit ans ou 200 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, accompagnée de trois années d’assistance européenne.

Geely a donc sorti l’artillerie commerciale pour installer son grand SUV en France. Reste maintenant à convaincre au volant. Car proposer beaucoup d’équipements et une mécanique généreuse à un tarif compétitif est une chose ; parvenir à rivaliser avec les références européennes en matière de comportement routier, de finition et de confort en est une autre. C’est précisément sur ces aspects que le Monjaro EM-i sera attendu.