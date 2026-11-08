Bentley Torcal First Edition : 888 ch et un équipement digne d’un palace

Bentley Torcal First Edition

Bentley n’a visiblement pas l’intention de faire ses premiers pas dans l’électrique avec une version d’entrée de gamme. La nouvelle Torcal reçoit déjà une déclinaison First Edition qui reprend sa motorisation la plus puissante, avec 888 ch et 1 350 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 2,9 secondes. Des performances qui auraient encore semblé assez extravagantes pour un SUV familial il y a quelques années.

Mais ce n’est pas vraiment sur les accélérations que Bentley entend faire la différence. Cette First Edition sert surtout à montrer jusqu’où la marque peut pousser la personnalisation et le raffinement de son nouveau modèle. Et la liste des équipements commence à être particulièrement fournie.

Une version de lancement qui ne fait pas dans la discrétion

La Torcal First Edition reprend la configuration mécanique la plus performante de la gamme. Avec ses 888 ch et ses 1 350 Nm, elle se rapproche des performances de certaines supercars, même si Bentley préfère naturellement mettre en avant la disponibilité immédiate du couple électrique et la facilité de conduite.

Le SUV abat le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et peut atteindre 260 km/h. Des valeurs qui le placent parmi les Bentley de série les plus rapides jamais commercialisées.

Il faut rappeler que la Torcal standard développe déjà 821 ch et 1 155 Nm dans sa configuration annoncée par Bentley. La First Edition reprend donc une mécanique plus musclée, avec un niveau de puissance qui correspond à celui de la future Torcal S. Une manière de proposer immédiatement le sommet de la gamme aux premiers clients, sans attendre le déploiement de toutes les versions.

Cette stratégie n’est pas inhabituelle chez les constructeurs de luxe. Les premières séries permettent aussi de concentrer les équipements les plus recherchés et de créer une configuration particulièrement identifiable.

Bentley Torcal First Edition

Du carbone et des jantes de 22 pouces pour la distinguer

Extérieurement, Bentley a choisi de rester relativement fidèle aux lignes de la Torcal. La First Edition se reconnaît notamment à ses jantes spécifiques de 22 pouces, associant une finition noir brillant à des branches Liquid Silver. Les centres de roues arborent les logos Bentley capables de rester parfaitement horizontaux pendant la rotation.

Les étriers de frein reçoivent une teinte Graphene Grey développée par Mulliner, le département de personnalisation de la marque. Le traitement se poursuit avec un ensemble d’éléments en fibre de carbone : ailettes du bouclier avant, coques de rétroviseurs, bas de caisse et diffuseur arrière.

Un badge First Edition prend place sur les ailes avant. Rien de spectaculaire à première vue, mais Bentley joue précisément sur cette accumulation de détails plutôt que sur une transformation radicale de la carrosserie.

Le choix du carbone est intéressant sur un SUV électrique de ce gabarit. Il apporte une touche plus sportive à une silhouette qui doit avant tout préserver son statut de véhicule de grand luxe. On est loin de l’univers d’un SUV électrique sportif traditionnel, où les appendices aérodynamiques sont parfois beaucoup plus démonstratifs.

Bentley Torcal First Edition

Mulliner s’invite dans l’habitacle

C’est finalement à bord que cette First Edition justifie le mieux son positionnement. Bentley introduit une sellerie avec un matelassage spécifique et des inserts en chevrons, accompagnés de seuils de portes éclairés portant l’inscription de la série.

La personnalisation des couleurs prend également une place importante. Deux associations ont été imaginées par Mulliner, huit teintes sont proposées pour les éléments décoratifs et les clients peuvent même introduire une troisième couleur dans l’habitacle. Une possibilité qui permet de s’éloigner des traditionnelles configurations bicolores.

Le cuir avec surpiqûres contrastées est proposé sans supplément, tandis que la finition en fibre de carbone brillante figure parmi les équipements de série. D’autres matériaux décoratifs restent accessibles sans surcoût.

Bentley a également prévu des tapis de sol épais, des sièges avant Wellness et un ensemble Confort destiné aux places arrière. Les deux passagers latéraux bénéficient notamment de sièges ventilés et d’appuie-tête spécifiques.

Les portes avant et arrière à commande électrique font également leur apparition dans la dotation de série de cette First Edition. Le toit panoramique Frosted Diamond constitue une autre particularité : il permet de modifier l’ambiance lumineuse de l’habitacle grâce à sa technologie de vitrage commutable.

Bentley Torcal First Edition

Un système Naim de 1 780 W pour transformer le SUV en salle de concert

L’autre équipement qui mérite de s’y attarder concerne l’installation audio. Bentley a confié à Naim la réalisation d’un système spécifiquement adapté à la Torcal. Et les chiffres donnent une idée du niveau de sophistication recherché : 28 haut-parleurs et une puissance totale de 1 780 W.

L’installation intègre des transducteurs directement dans les sièges, des haut-parleurs dans les appuie-tête avant et une restitution spatiale Dolby Atmos 7.1.4.

Ce dispositif ne se contente donc pas de multiplier les enceintes pour afficher une fiche technique flatteuse. Les vibrations transmises par les sièges participent à l’expérience sonore, tandis que les haut-parleurs intégrés aux appuie-tête permettent de rapprocher la scène musicale des occupants avant.

C’est aussi une manière pour Bentley de travailler sur un aspect parfois négligé des voitures électriques haut de gamme : l’expérience à bord. L’absence de moteur thermique modifie naturellement l’environnement sonore. Le constructeur britannique entend compenser cette particularité en proposant une véritable ambiance acoustique, plutôt que de chercher simplement à reproduire artificiellement le bruit d’un V8.

La Torcal dispose d’ailleurs d’une autre signature sonore, baptisée Bentley Dynamic Symphony, qui repose sur des compositions réalisées à partir d’instruments réels. Une approche assez différente des bandes-son artificielles utilisées par certains constructeurs pour donner une personnalité à leurs modèles électriques.

Bentley Torcal First Edition

Une Bentley électrique qui devra convaincre au-delà du luxe

Avec cette First Edition, Bentley rassemble donc plusieurs arguments qui dépassent largement la seule question de la puissance. La Torcal doit surtout réussir à convaincre une clientèle habituée aux motorisations thermiques de la marque, notamment aux V8 et W12 qui ont longtemps constitué une part importante de son identité.

Son arrivée intervient sur un marché où les SUV électriques très haut de gamme commencent à se multiplier. Le Rolls-Royce Spectre évolue dans un univers plus proche du coupé de grand luxe, tandis que le futur Range Rover électrique doit également occuper une place importante dans le paysage du SUV premium. La Torcal entend trouver sa propre voie, avec un mélange de performances et de personnalisation qui reste très fidèle aux habitudes de Crewe.

Bentley n’a pas encore communiqué le tarif de cette First Edition ni le nombre d’exemplaires qui seront produits. Le prix sera évidemment un élément important, même si les acheteurs de ce type de véhicule regardent rarement une liste d’équipements comme celle d’un SUV généraliste.

Reste maintenant à savoir si cette accumulation de technologies et de prestations suffira à faire oublier l’absence d’un moteur thermique sous le capot. C’est probablement le véritable défi de cette Torcal, bien plus que de réussir un 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.