Fiat Grande Panda électrique : 400 km d’autonomie, nouveau défi

320 km, c’était un peu court pour convaincre tous ceux qui cherchent une voiture électrique capable de faire autre chose que les trajets domicile-travail. La Fiat Grande Panda avait pourtant de sérieux arguments, à commencer par son look qui tranche avec la production actuelle et un tarif relativement contenu. Il lui manquait peut-être simplement quelques kilomètres pour devenir une véritable voiture polyvalente. Fiat vient justement de revoir sa copie avec une batterie de 54 kWh. L’autonomie grimpe à 400 km WLTP et le prix d’accès reste fixé à 24 400 €.

80 kilomètres supplémentaires sans toucher à la puissance

Fiat conserve le moteur électrique de 113 ch (83 kW). La Grande Panda ne devient donc pas plus performante, mais ce n’est pas vraiment ce qu’on lui demandait. C’est la capacité de sa batterie qui évolue, passant de 44 à 54 kWh.

Sur le papier, le gain atteint 80 km en cycle mixte WLTP. La progression est loin d’être négligeable pour une voiture de ce gabarit. Les 400 km annoncés permettent de regarder un peu plus loin que les seuls déplacements urbains, même si les parcours autoroutiers continueront de réduire sensiblement cette autonomie.

Fiat ne modifie pas non plus la recharge rapide. La puissance maximale reste de 100 kW en courant continu. Le constructeur annonce environ 28 minutes pour passer de 20 à 80 % sur une borne compatible.

La Renault 5 n’a plus autant d’avance

Cette évolution remet la Grande Panda dans une position plus intéressante face à la Renault 5 E-Tech. La française dispose notamment d’une batterie de 52 kWh dans sa version grande autonomie et revendique jusqu’à 410 km WLTP. L’écart devient donc très réduit entre les deux citadines.

La comparaison ne s’arrête évidemment pas à l’autonomie. Renault mise sur une présentation plus technologique, une plateforme dédiée et différentes possibilités de motorisation. Fiat joue une autre partition avec une carrosserie inspirée de la Panda historique, une silhouette plus cubique et une approche qui privilégie la simplicité.

La Grande Panda partage aussi des éléments techniques avec la Citroën ë-C3. Cette parenté au sein de Stellantis permet de proposer plusieurs interprétations d’une même base électrique. La Fiat se distingue surtout par son dessin et son positionnement, avec une personnalité qui lui est propre.

Fiat maintient un prix d’attaque sous les 25 000 €

C’est finalement le tarif qui donne le plus de relief à cette évolution. La nouvelle Grande Panda électrique de 54 kWh débute à 24 400 € en finition Pop, après déduction des remises commerciales sans condition annoncées par Fiat.

Voici les tarifs communiqués pour la France :

Finition Prix TTC Pop 24 400 € Icône 26 300 € Business 28 800 € La Prima 29 300 €

La version la mieux équipée reste donc sous les 30 000 €. Une situation intéressante face à certaines citadines électriques qui franchissent rapidement ce seuil dès que l’on augmente la capacité de leur batterie ou le niveau de finition.

Attention toutefois à la lecture de ces prix : ils correspondent aux tarifs annoncés au 17 octobre 2026, après application des remises commerciales valables jusqu’au 30 novembre, mais hors primes CEE. Ces dernières peuvent représenter entre 3 650 et 7 000 €, selon les revenus du foyer et les conditions d’éligibilité.

Cette nouvelle batterie ne transforme pas la Fiat en routière. Mais les 80 km supplémentaires peuvent éviter certaines recharges, apporter davantage de souplesse le week-end et rendre les déplacements occasionnels moins contraignants.

Fiat corrige donc un point qui pouvait freiner les acheteurs sans modifier profondément une recette qui fonctionne déjà sur le papier. La Grande Panda conserve son style, son gabarit compact et son positionnement tarifaire. Elle gagne simplement ce qui lui manquait pour regarder un peu plus loin que la ville.

Et face à une Renault 5 qui revendique elle aussi environ 400 km d’autonomie, la petite italienne dispose désormais d’un argument supplémentaire pour ne plus être considérée uniquement comme une seconde voiture.