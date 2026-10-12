Alpine A310 VISION : l’icône des années 70 réinventée pour demain

Alpine A310 VISION

Avec son long capot, sa silhouette aplatie et ses lignes anguleuses, l’Alpine A310 avait choisi une autre voie que sa célèbre devancière, la berlinette. Cinquante-cinq ans après ses débuts, Alpine lui rend hommage avec l’A310 VISION, un concept qui revisite les codes de la sportive des années 1970 sans chercher à reproduire le passé à l’identique.

Présentée au Mondial de l’Automobile de Paris, cette étude de style arrive à un moment charnière pour la marque de Dieppe. Alpine élargit progressivement son territoire, entre la petite A290 électrique et le nouveau SUV sportif A390. L’A310 VISION rappelle qu’une autre voie reste possible : celle d’un coupé bas, large et radical, davantage tourné vers le plaisir de conduite que vers la polyvalence. Mais quelle est la probabilité d’une arrivée dans la gamme ? Tout va sans doute dépendre du succès de l’A110 électrique, attendue pour 2027.

Une Alpine qui assume ses différences

Lorsque l’A310 apparaît en 1971, elle ne se contente pas de reprendre la recette de la Berlinette A110. Son ambition est différente. Plus longue, plus habitable et plus imposante, elle cherche à séduire les amateurs de voitures sportives qui veulent autre chose qu’une petite voiture de rallye adaptée à la route.

La première A310 reçoit un quatre-cylindres, avant l’arrivée du V6 en 1976. Ce changement de motorisation accompagne une évolution de son caractère, avec des ailes élargies et une allure plus musclée. Deux générations de style que le nouveau concept rassemble dans une interprétation unique.

Les designers d’Alpine sont repartis d’un exemplaire historique installé dans leur studio. Une démarche assez éloignée de l’exercice consistant à simplement reprendre quelques éléments visuels pour fabriquer une voiture moderne au parfum rétro. Ici, l’objectif est plutôt de retrouver ce qui rendait l’A310 singulière : des proportions inhabituelles, une ligne de toit basse et une carrosserie qui semble avoir été dessinée à la règle.

Le résultat ne manque pas de présence. L’A310 VISION mesure 4,55 mètres de long, mais surtout 1,18 mètre de haut pour 2,03 mètres de largeur maximale à l’arrière. Le rapport entre ces dimensions lui donne une posture presque spectaculaire. L’A310 VISION explore une autre forme de sportivité que la future A110, plus visuelle et plus imposante.

Alpine A310 VISION

Une carrosserie qui regarde vers l’avenir

Le concept adopte une robe couleur aluminium, associée à une partie basse noire aux formes sculptées. Cette dernière évoque certains traitements aérodynamiques développés en compétition, notamment en Formule 1. La cabine semi-transparente laisse entrevoir l’habitacle, sans chercher à dévoiler tous ses détails.

Les roues méritent aussi un regard attentif. Leur dessin triangulaire reprend le motif du A d’Alpine et fait écho aux jantes métalliques pleines des premières A310. C’est une référence que les passionnés de la marque devraient apprécier, ce qui est le cas pour nous !

À l’avant, les projecteurs s’intègrent dans la carrosserie et se révèlent avec un effet baptisé « pop down ». Le capot accueille également un canal de type S-duct, tandis qu’une lame en Y traverse le centre de la voiture et guide visuellement le regard vers l’arrière. Les feux arrière prennent la forme de fines lames, intégrées à une réflexion sur l’appui aérodynamique.

Alpine A310 VISION

La plateforme APP ouvre de nouvelles possibilités

L’A310 VISION sert aussi à illustrer le potentiel de la plateforme APP, présentée par Alpine comme une nouvelle base de développement pour ses sportives. Celle-ci doit permettre d’explorer des proportions et des architectures différentes, sans rester prisonnière des formats habituels.

C’est un point important pour une marque qui cherche à construire son avenir autour de l’électrique. Une architecture adaptée à cette technologie peut libérer certaines contraintes de conception, mais elle oblige aussi les ingénieurs à composer avec la masse des batteries, leur implantation et les besoins de refroidissement. Une silhouette aussi basse que celle de l’A310 VISION pose donc des questions intéressantes : comment préserver l’habitabilité, le comportement routier et les sensations de conduite dans un coupé électrique moderne ?

Le concept ne donne pas de réponse définitive. Il ne communique ni puissance, ni autonomie, ni capacité de batterie. Ce silence est logique : Alpine présente avant tout une exploration stylistique, pas une fiche technique annonçant un modèle prêt à rejoindre les concessions.

L’intérieur reste dans le même esprit. Derrière la bulle semi-transparente, on distingue des sièges aux formes organiques, des touches de couleur franches et des commandes physiques inspirées de l’univers de la haute-fidélité.

Alpine A310 VISION

Une future Alpine A310 électrique ? Rien ne le confirme

Il serait tentant de voir dans cette A310 VISION les prémices d’un futur coupé électrique destiné à compléter la gamme. L’idée aurait du sens sur le plan de l’image : Alpine pourrait s’appuyer sur une appellation historique pour proposer une sportive plus grande que l’A110, avec une personnalité différente de celle de l’A390.

Mais il faut rester prudent. La marque ne présente pas ce concept comme l’annonce d’un futur modèle de série. La marque doit mesurer les effets de sa transition au tout électrique. Si l’A290 séduit, l’A390 rencontre des résultats décevants et la cadence de production a déjà du être revue à la baisse. L’arrivée de la nouvelle A110 électrique sera donc scrutée de près. Si elle suivait la tendance de l’A390, ce serait un revers sérieux pour la marque française. En revanche si le succès était au rendez-vous, alors une A310 nouvelle génération pourrait avoir du sens…

Alpine A310 VISION

Alpine A310 VISION

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