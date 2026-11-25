Suzuki Ignis

On avait presque fini par l’oublier. La Suzuki Ignis va pourtant retrouver une place dans la gamme du constructeur japonais. L’Ignis revient avec une tout autre mécanique, puisqu’elle devient 100 % électrique. Suzuki vient de lever le voile sur cette nouvelle génération, attendue en Europe à partir de l’été 2027.

Le nom n’a pas été choisi au hasard. L’ancienne Ignis avait réussi à se distinguer dans un univers automobile où les petites voitures finissent souvent par toutes se ressembler. Son allure de mini-baroudeur, ses dimensions réduites et sa transmission intégrale disponible sur certaines versions lui avaient permis de conserver une certaine originalité. La nouvelle venue reprend une partie de cet esprit, mais change profondément de vocation.

L’Ignis n’était pas une citadine comme les autres

Il faut remonter à 2017 pour retrouver la dernière génération commercialisée en France. Avec ses 3,70 mètres de longueur, elle se glissait partout, sans donner l’impression de conduire une simple petite citadine. Sa silhouette haute, ses passages de roues marqués et son dessin assez particulier lui donnaient des airs de petit 4×4.

Sous le capot, Suzuki proposait notamment son quatre-cylindres 1.2 Dualjet de 90 ch, décliné également avec une micro-hybridation SHVS. Mais c’est surtout la version AllGrip qui faisait sortir l’Ignis du lot. Peu de voitures de ce gabarit pouvaient alors proposer quatre roues motrices.

Un argument qui avait du sens pour les automobilistes vivant dans les régions montagneuses ou confrontés régulièrement à la neige. L’Ignis n’était évidemment pas un véritable franchisseur, mais elle offrait une polyvalence assez rare pour une voiture de moins de quatre mètres.

La nouvelle génération ne reprend pas cette particularité. Elle abandonne le thermique et sera proposée avec deux roues motrices. Suzuki change donc de clientèle potentielle : l’Ignis électrique regarde désormais davantage vers les déplacements urbains que vers les petites escapades sur les chemins enneigés.

Suzuki Ignis

Une Ignis encore plus courte, mais avec une plateforme entièrement nouvelle

La nouvelle venue mesure 3,57 mètres de long. Elle perd donc 13 centimètres par rapport à son aînée, tout en conservant une silhouette haute avec 1,635 mètre sous le pavillon. Sa largeur atteint seulement 1,565 mètre.

C’est particulièrement étroit pour une voiture moderne, puisqu’on est plutôt dans l’esprit d’une Kei car japonaise !

L’empattement de 2,46 mètres devrait également contribuer à préserver l’espace intérieur. L’ancienne Ignis proposait déjà quatre places sur certaines finitions, une configuration que Suzuki conserve ici. Le rayon de braquage annoncé à 4,5 mètres devrait constituer un autre avantage dans les rues encombrées et les parkings difficiles.

La garde au sol est annoncée à 150 mm. C’est moins que les 180 mm de l’ancienne génération. Un détail qui confirme que cette Ignis électrique ne cherchera plus vraiment à jouer les petits baroudeurs.

Suzuki Ignis

91 ch et seulement 26 kWh pour la nouvelle Suzuki

C’est évidemment sous la carrosserie que le changement est le plus important. Suzuki a développé un nouvel ensemble électrique baptisé eAxle, qui regroupe le moteur, l’onduleur et le réducteur dans une seule unité compacte.

La puissance atteint 67 kW, soit 91 ch, avec un couple de 133 Nm. La batterie affiche une capacité de 26 kWh et fait appel à la technologie LFP (lithium-fer-phosphate), appréciée notamment pour sa stabilité et sa longévité.

Sur le papier, cette configuration place la nouvelle Ignis dans la catégorie des petites électriques destinées aux trajets quotidiens. Elle se rapproche notamment de la philosophie de la Dacia Spring, qui dispose d’une batterie de 27,5 kWh dans sa version Electric 80.

Mais il manque encore une donnée essentielle : l’autonomie. Suzuki ne communique pour le moment aucun chiffre homologué WLTP. Même silence concernant la puissance maximale de recharge et les temps nécessaires pour récupérer de l’énergie sur une borne rapide.

C’est pourtant ce qui permettra de savoir si cette Ignis pourra dépasser le simple rôle de seconde voiture du foyer. Avec 26 kWh, il ne faudra probablement pas attendre d’elle les mêmes possibilités qu’une Renault 5 E-Tech ou une Peugeot e-208 sur les longs trajets.

Suzuki Ignis

Suzuki veut conserver une petite voiture facile à vivre

Le constructeur insiste beaucoup sur le comportement routier de cette nouvelle génération. La plateforme HEARTECT-e a été conçue spécialement pour les véhicules électriques, avec une batterie installée sous le plancher. Suzuki annonce une structure rigide et légère, associée à des suspensions développées pour cette architecture.

La marque explique avoir multiplié les essais en Europe, notamment sur des routes sinueuses et dans des environnements urbains. L’objectif est de retrouver les qualités qui ont fait la réputation de ses petites voitures : une conduite facile, un comportement prévisible et une bonne maniabilité.

L’habitacle évolue lui aussi. La planche de bord adopte des formes arrondies, un écran central de grande taille et différents espaces de rangement. Suzuki cherche visiblement à éviter l’impression de voiture dépouillée que peuvent parfois donner certaines petites électriques accessibles.

Reste maintenant à connaître le prix. Et c’est probablement là que se jouera une bonne partie de l’avenir commercial de cette nouvelle Ignis en France.

L’ancienne génération avait notamment réussi à séduire avec des tarifs relativement contenus, à partir de 12 990 euros lors de son lancement. Le passage à l’électrique change évidemment la donne, mais Suzuki devra éviter de trop s’éloigner de l’univers des petites voitures abordables.

L’Ignis a quelque chose que toutes les nouvelles citadines électriques n’ont pas : un nom déjà connu et une identité construite au fil des années. Mais entre la disparition du moteur essence, l’abandon de l’AllGrip et une batterie de seulement 26 kWh, ce retour ressemble presque à une nouvelle naissance. Reste à voir si les anciens amateurs de la petite Suzuki retrouveront quelque chose de cette personnalité qui faisait son charme.

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