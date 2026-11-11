Yangwang U9 Xtreme : la supercar chinoise dépasse les 500 km/h

Yangwang U9 Xtreme

Il aura fallu attendre qu’un constructeur chinois vienne bousculer les références habituelles de l’automobile sportive pour voir une voiture électrique franchir officiellement le seuil des 500 km/h. La Yangwang U9 Xtreme vient de réaliser une pointe à 503,17 km/h à Abu Dhabi. Un exploit homologué par la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et inscrit au Guinness World Records. Le précédent record en électrique était déjà détenu par la U9 avec 472 km/h.

Derrière cette performance se trouve BYD, qui ne se contente visiblement plus de vouloir concurrencer Tesla sur le marché des voitures électriques grand public. Avec Yangwang, son label haut de gamme, le constructeur chinois cherche aussi à démontrer qu’il peut jouer dans la même cour que les spécialistes européens des hypercars. Et cette fois, le message est plutôt difficile à ignorer.

503 km/h, une frontière que l’électrique vient de franchir

Le record a été établi le 1er novembre 2026 sur une portion fermée de la route internationale E11, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Au volant de la U9 Xtreme, le pilote allemand Marc Basseng, déjà responsable des précédentes tentatives de vitesse du modèle.

La performance de 503,17 km/h dépasse le précédent résultat de 496,22 km/h enregistré en septembre 2025 sur le circuit d’essais ATP de Papenburg, en Allemagne. Quelques semaines auparavant, la même voiture avait déjà atteint 472,41 km/h.

La progression peut sembler modeste entre les deux dernières tentatives. Elle représente pourtant un nouveau défi technique à ces vitesses, où la moindre variation de comportement peut devenir problématique.

Un détail mérite d’être précisé : le record Guinness concerne une vitesse maximale atteinte lors d’un passage dans un seul sens. Il ne faut donc pas le confondre avec les homologations traditionnelles de vitesse maximale reposant sur une moyenne de deux passages effectués dans des directions opposées. La performance reste considérable, mais cette distinction compte lorsqu’on la compare aux records historiques des voitures thermiques.

Yangwang U9 Xtreme

3 019 chevaux pour faire trembler les références européennes

La Yangwang U9 Xtreme ne joue clairement pas dans la catégorie des sportives électriques conventionnelles. Sa transmission repose sur quatre moteurs électriques indépendants, chacun développant 555 kW. La puissance cumulée atteint 2 220 kW, soit 3 019 chevaux.

C’est presque trois fois la puissance d’une Porsche Taycan Turbo GT, qui revendique jusqu’à 1 108 chevaux avec son système de lancement. La comparaison donne une idée du niveau de démesure atteint par BYD.

Autre particularité, l’architecture électrique fonctionne sous 1 200 volts, contre 800 volts sur la version standard de la plateforme. Cette tension supérieure permet notamment de mieux maîtriser les contraintes thermiques liées aux très fortes puissances demandées aux moteurs.

La batterie Blade utilise une chimie lithium-fer-phosphate (LFP). BYD ne communique pas sa capacité totale, mais indique qu’elle peut encore délivrer 1 800 kW lorsque son niveau de charge descend à 20 %. Une donnée intéressante, car maintenir une puissance aussi élevée avec une batterie partiellement déchargée constitue un véritable défi.

La technologie ne se limite pas à la fiche moteur. La suspension active DiSus-X intervient aussi dans la stabilité de l’hypercar. Elle ajuste individuellement le comportement de chaque roue pour maintenir le contact avec la chaussée et limiter les mouvements de caisse.

Yangwang U9 Xtreme

Les pneus deviennent presque aussi importants que les moteurs

À plus de 500 km/h, disposer de 3 000 chevaux ne suffit plus. Les pneumatiques constituent même l’un des éléments les plus sensibles de l’ensemble.

Yangwang a travaillé avec Giti Tire pour développer des pneus semi-slicks spécifiques, baptisés GitiSport e.GTR 2 Pro. Leur conception doit répondre à des contraintes considérables : échauffement, déformation de la structure, adhérence et résistance aux forces centrifuges.

À cette vitesse, les roues tournent à une cadence telle que la moindre faiblesse du pneu pourrait avoir des conséquences dramatiques. Le manufacturier a notamment travaillé sur le renforcement de la structure et sur une technologie destinée à limiter les déformations à très haute vitesse.

Le résultat a été suffisamment convaincant pour que les pneumatiques décrochent eux aussi des distinctions au Guinness World Records.

Les réglages de la voiture ont également été adaptés avant la tentative finale. L’angle de l’aileron arrière, la suspension et la pression des pneus ont fait l’objet d’ajustements. La chaussée a été inspectée et débarrassée du sable et des débris susceptibles de compromettre le passage.

Ce travail de préparation rappelle une évidence parfois oubliée dans la course aux chiffres : à ces vitesses, la puissance brute ne représente qu’une partie de l’équation.

Yangwang U9 Xtreme

BYD veut aussi jouer dans la cour des Bugatti et Koenigsegg

Le plus intéressant dans cette histoire reste peut-être le positionnement de Yangwang. La marque ne cherche pas à produire une voiture électrique sportive supplémentaire pour enrichir un catalogue déjà bien fourni. Elle veut installer une image de constructeur capable de rivaliser avec les références absolues de l’automobile.

La U9 Xtreme avait déjà fait parler d’elle sur la Nordschleife, avec un chrono de 6 minutes et 59,157 secondes. Elle détient ainsi le record du tour pour une voiture électrique de série sur le célèbre circuit allemand.

Cette polyvalence est importante. Atteindre une vitesse spectaculaire en ligne droite est une chose, signer un temps de référence sur un circuit aussi exigeant en est une autre.

La production sera toutefois extrêmement limitée : seulement 30 exemplaires destinés aux clients sont annoncés. Le tarif annoncé en Chine dépasse les 20 millions de yuans, soit un montant qui se situe autour de 2,5 millions d’euros selon les taux de conversion. À titre de comparaison, la Yangwang U9 classique, déjà forte de 1 306 chevaux, démarre à 1,8 million de yuans.

Il ne s’agit donc pas d’une vitrine technologique destinée à démocratiser immédiatement ces performances. BYD cherche avant tout à démontrer son savoir-faire et à faire connaître Yangwang au-delà du marché chinois.

Reste une question : jusqu’où cette course à la puissance peut-elle aller ? Les 503,17 km/h de la U9 Xtreme montrent que l’électrique n’est plus seulement une alternative aux motorisations thermiques en matière d’accélérations. Elle commence aussi à s’attaquer à leurs territoires les plus symboliques. Et les constructeurs européens savent désormais qu’ils ne peuvent plus considérer les hypercars chinoises comme de simples curiosités.

Yangwang U9 Xtreme