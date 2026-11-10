La fin du Tesla Cybertruck actée pour 2027

Tesla Cybertruck

Il y a encore quelques mois, Tesla continuait de défendre son Cybertruck comme un véhicule à part dans sa gamme. Aujourd’hui, son avenir se joue ailleurs. Elon Musk vient d’annoncer l’arrêt programmé de sa production dans l’usine texane d’Austin, autour de la mi-2027. Le pick-up électrique n’aura donc pas attendu longtemps avant de se retrouver sur la sellette.

La décision n’est pas présentée comme un abandon pur et simple. Tesla a besoin de place pour augmenter les capacités de production du Cybercab, son futur taxi autonome. C’est l’explication donnée par Musk sur X. Mais le calendrier tombe plutôt mal pour un modèle qui devait justement démontrer la capacité du constructeur à s’imposer sur un nouveau segment.

Lancé industriellement en 2023, le Cybertruck est resté un véhicule très américain. En Europe, ses dimensions et les difficultés liées à son homologation ne lui ont jamais permis d’envisager une véritable carrière commerciale. De l’autre côté de l’Atlantique, son accueil n’a pas été à la hauteur du bruit provoqué par sa présentation.

Les chiffres sont assez éloquents. Tesla espérait atteindre 250 000 exemplaires produits chaque année. Le cumul des ventes serait pourtant inférieur à 70 000 unités. Au troisième trimestre 2026, les livraisons estimées se sont limitées à 8 295 véhicules. Un écart considérable avec les projections initiales.

Un pick-up qui n’a jamais vraiment décollé

Tesla avait pourtant tenté de corriger le tir en proposant une version propulsion à 69 990 dollars. Le prix restait élevé, mais cette déclinaison devait permettre de toucher une clientèle plus large. Manifestement, cela n’a pas suffi.

Il faut dire que le Cybertruck n’est pas un pick-up comme les autres. Son apparence très particulière a fait son succès médiatique, mais elle a aussi limité son pouvoir de séduction. Dans un pays où le Ford F-150 reste une véritable institution, convaincre les acheteurs de changer leurs habitudes demandait davantage qu’une carrosserie spectaculaire.

Le plus embarrassant pour Tesla concerne peut-être les véhicules déjà produits. Les stocks seraient évalués entre 800 millions et un milliard de dollars. Une quantité importante qui devrait permettre de poursuivre les ventes après la fermeture de la ligne d’assemblage.

Elon Musk a reconnu avoir creusé la tombe de Tesla avec le Cybertruck

Le Cybercab passe devant

Le 9 novembre, Elon Musk a même reconnu que les commandes restantes dépassaient les capacités de production disponibles. Certains clients ayant versé un acompte pourraient être remboursés. Une situation qui contraste avec les difficultés commerciales rencontrées jusqu’ici.

La priorité est désormais ailleurs. Tesla veut consacrer davantage de moyens au Cybercab et à sa stratégie autour de la conduite autonome. Le pick-up laisse donc sa place à un projet autrement plus important dans la vision industrielle du patron américain.

Il restera les images de son lancement, les démonstrations de résistance parfois discutables et cette fameuse vitre qui avait résisté beaucoup moins bien que prévu lors de la présentation de 2019. Le Cybertruck aura au moins réussi une chose : personne ne l’aura confondu avec un autre véhicule. Pour le reste, Tesla espérait certainement une histoire beaucoup plus longue.