Hyundai Tucson N Line 2027 : sportif et cublique

Hyundai Tucson N Line 2027

Hyundai n’a pas attendu longtemps pour donner une autre personnalité à son nouveau Tucson. Présentée au Mondial de l’Auto de Paris, la déclinaison N Line reprend les bases du SUV de nouvelle génération en accentuant son apparence sportive. Au programme, des boucliers spécifiques, des jantes de 20 pouces et un habitacle qui joue sur le contraste entre le noir et le rouge. Sous cette présentation plus agressive, on retrouve surtout une offre de motorisations électrifiées pouvant atteindre 292 ch. De quoi séduire ceux qui veulent un SUV familial moins conventionnel, sans forcément rechercher les performances d’un véritable modèle sportif.

Des jantes de 20 pouces pour affirmer le caractère du Tucson

Le nouveau Hyundai Tucson avait déjà choisi de se distinguer par un dessin anguleux et des volumes marqués. La finition N Line pousse cette logique un peu plus loin, avec une face avant retravaillée, des prises d’air aux extrémités du bouclier et une lame inférieure plus prononcée. Les éléments noir satiné renforcent le contraste avec la carrosserie, tandis que les rétroviseurs et certains inserts adoptent une finition noir brillant.

C’est toutefois sur les roues que cette version se remarque le plus facilement. Hyundai lui réserve des jantes alliage de 20 pouces, contre des montes plus classiques sur les autres déclinaisons. Les protections d’ailes sont également affinées et les bas de caisse reçoivent un traitement spécifique. À l’arrière, le bouclier sculpté intègre des éléments couleur carrosserie et un diffuseur visuel, accompagné de doubles sorties d’échappement mises en valeur par des inserts métallisés.

L’ensemble donne au Tucson une allure plus ramassée, même si ses proportions restent celles d’un SUV familial. La nuance mérite d’être soulignée : la finition N Line transforme surtout la perception du véhicule, pas sa vocation…

Hyundai Tucson N Line 2027

Un intérieur noir et rouge, sans sacrifier l’usage familial

L’ambiance change aussi à bord. Le Tucson N Line adopte une présentation noire monochrome, relevée par des surpiqûres rouges sur les sièges, les contre-portes et la planche de bord. Les sièges associent cuir et suédine textile, tandis que le volant spécifique, gainé de cuir perforé, reçoit des coutures contrastées et des inserts métallisés foncés.

Les pédales et le repose-pied métalliques complètent cette présentation. Ce sont des détails assez familiers dans l’univers des finitions sportives, mais leur intérêt est évident pour les conducteurs qui trouvent les intérieurs de SUV familiaux trop sages. Reste que les sièges et les garnitures ne suffisent pas à transformer le comportement routier. Sur ce point, Hyundai présente bien la N Line comme une déclinaison esthétique et d’équipement, et non comme une version radicale destinée à concurrencer un SUV sportif à part entière.

Le constructeur entend préserver ce qui fait l’intérêt du Tucson au quotidien. Le coffre peut atteindre 613 litres selon la configuration annoncée pour cette version, tandis que la banquette arrière coulissante sur 150 mm permet de privilégier l’espace aux jambes ou le chargement. Son dossier fractionnable en trois parties selon une disposition 40:20:40 facilite aussi le transport d’objets encombrants sans condamner toutes les places arrière.

Les passagers disposent de deux ports USB-C de 100 W à la deuxième rangée. À l’avant, la recharge sans fil des smartphones est également prévue. Des équipements qui comptent davantage dans la vie quotidienne que quelques éléments décoratifs supplémentaires.

Hyundai Tucson N Line 2027

Jusqu’à 292 ch, mais pas de véritable Tucson N sportif

La gamme conserve deux propositions électrifiées. Le Tucson hybride associe un moteur essence 1.6 T-GDi à une batterie de 1,49 kWh pour développer jusqu’à 245 ch. Une boîte automatique à six rapports assure la transmission, avec la possibilité de choisir entre deux ou quatre roues motrices.

Pour les conducteurs capables de recharger régulièrement leur véhicule, la version hybride rechargeable constitue une alternative plus intéressante. Sa batterie de 17,1 kWh permet d’annoncer jusqu’à 67 km en mode électrique avec les jantes N Line de 20 pouces. La puissance cumulée atteint 292 ch, avec là encore un choix entre traction et transmission intégrale.

Ces chiffres placent le Tucson dans une catégorie où les SUV familiaux cherchent à concilier polyvalence, puissance et électrification. Face à un Kia Sportage hybride rechargeable, son cousin technique au sein du groupe Hyundai Motor, le nouveau Tucson joue davantage sur son identité stylistique et son environnement numérique. Le choix entre les deux dépendra notamment des tarifs, des équipements et des conditions de garantie.

Hyundai Tucson N Line 2027

Un équipement technologique qui prend une place centrale

Le changement de génération ne se limite pas à la carrosserie. Le Tucson adopte Pleos Connect, le nouvel environnement multimédia de Hyundai fondé sur Android Automotive OS. L’écran central de 17 pouces rassemble les fonctions d’infodivertissement, certaines commandes du véhicule et les applications compatibles. L’assistant vocal Gleo AI doit permettre d’interagir plus naturellement avec le système, tandis que les mises à jour à distance pourront faire évoluer certaines fonctions sans passage en atelier.

La dotation annoncée comprend également des aides à la conduite avancées, dont l’assistance à l’évitement des collisions frontales, l’aide à la conduite sur autoroute et l’assistance au freinage lors des manœuvres de stationnement. Selon la configuration, le Tucson pourra recevoir un système audio Bang & Olufsen à 12 haut-parleurs et un éclairage d’ambiance interactif.

Hyundai conserve donc une approche assez large : le Tucson N Line doit être séduisant à regarder, agréable à vivre et suffisamment technologique pour rester compétitif face aux SUV européens. Le constructeur annonce également une capacité de remorquage pouvant atteindre 1 910 kg en hybride et 1 810 kg en hybride rechargeable, un argument qui compte pour les familles tractant une caravane ou une remorque.

Hyundai Tucson N Line 2027

Le style N Line, une alternative à la course aux chevaux

Avec cette nouvelle finition, Hyundai vise les automobilistes qui veulent se démarquer sans renoncer à un véhicule familial. Les 292 ch de la version rechargeable sont loin d’être anecdotiques, mais ils ne font pas du Tucson N Line une sportive. La priorité reste le compromis entre confort, équipement et motorisations électrifiées.

Le Mondial de l’Auto de Paris sert ici de vitrine à une nouvelle étape pour le SUV coréen. Les prix français, les dates de commercialisation et le détail définitif des équipements par finition permettront de juger plus précisément son intérêt. Car les jantes de 20 pouces et les surpiqûres rouges attirent le regard ; ce sera surtout le tarif demandé pour cette présentation plus démonstrative qui dira si le Tucson N Line constitue le bon choix dans la gamme. Dans tous les cas, le design du nouveau Tucson est à la fois différenciant mais également clivant : Hyundai prend un risque, sera-t-il payant ?

Hyundai Tucson N Line 2027

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