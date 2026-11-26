Volkswagen ID. Cross R-Line

Volkswagen n’a visiblement pas l’intention de laisser son nouvel ID. Cross se limiter à un rôle de SUV électrique familial et raisonnable. La marque allemande vient d’ouvrir les commandes de la déclinaison R-Line, avec une première proposition de 135 ch à partir de 38 450 euros. Une version nettement plus musclée de 226 ch arrivera au printemps 2027. Et cette fois, les changements ne se résument pas à quelques badges supplémentaires sur la carrosserie.

Le constructeur joue sur deux tableaux. D’un côté, une finition qui mise sur l’apparence et les équipements pour séduire les automobilistes sensibles à l’image sportive. De l’autre, une véritable évolution technique avec la future motorisation de 226 ch, qui bénéficiera d’un traitement particulier au niveau du châssis.

Une R-Line qui commence à coûter cher

Disponible à la commande en France à partir du 26 novembre 2026, l’ID. Cross R-Line débute avec un moteur électrique de 135 ch associé à une batterie de 37 kWh. Volkswagen annonce une autonomie WLTP maximale de 314 km. Une valeur qui reste assez modeste pour un SUV électrique affiché à 38 450 euros.

Le positionnement mérite d’être regardé de près. L’ID. Cross dispose déjà de plusieurs finitions, dont Trend, Life et Style. La R-Line vient désormais compléter cette gamme en apportant une présentation plus affirmée et une dotation particulièrement généreuse.

Les différences sont visibles dès l’extérieur. Les boucliers adoptent un dessin spécifique, les feux de jour prennent une disposition verticale et les jantes en alliage de 19 pouces renforcent la présence du petit SUV. Les coques de rétroviseurs anthracite et les éléments décoratifs portant le monogramme R-Line terminent cette présentation.

L’habitacle suit la même logique avec des sièges Sport Confort et une sellerie spécifique. Volkswagen ajoute également son système ID. Light étendu jusque dans les portes avant, un éclairage d’ambiance, l’accès sans clé Keyless Access et les projecteurs IQ.LIGHT Matrix LED.

La dotation comprend aussi une caméra de recul et le régulateur de vitesse adaptatif ACC. La direction progressive est livrée de série.

À ce niveau de prix, l’équipement a intérêt à suivre. L’ID. Cross R-Line se retrouve face à une clientèle qui peut aussi regarder du côté de modèles électriques plus grands ou dotés d’une batterie plus généreuse.

Volkswagen ID. Cross R-Line

226 ch : cette fois, Volkswagen touche à la technique

C’est surtout la seconde déclinaison qui mérite l’attention. Attendue pour la seconde moitié de mars 2027, elle associera une batterie de 52 kWh à un moteur développant 226 ch et 290 Nm de couple.

Volkswagen annonce un 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et une vitesse maximale de 175 km/h. L’autonomie prévisionnelle atteint 428 km selon le cycle WLTP.

On change donc assez nettement de registre. Cette motorisation permettra à l’ID. Cross de sortir de son rôle de SUV essentiellement destiné aux déplacements quotidiens. Les performances annoncées commencent à devenir intéressantes pour un véhicule de ce gabarit.

Mais le constructeur ne s’est pas arrêté à une simple augmentation de puissance. Cette version recevra un équipement de châssis spécifique, avec un différentiel avant à commande électronique et une suspension pilotée DCC.

Le système DCC ajuste l’amortissement en fonction de la chaussée et des conditions de conduite. Le châssis sera également abaissé de 15 mm. La direction progressive complète cet ensemble.

L’objectif est assez clair : mieux exploiter les 226 ch, notamment lorsque les conditions d’adhérence deviennent moins favorables. Le différentiel électronique doit améliorer la motricité et limiter les pertes d’adhérence sur le train avant.

Un nouveau mode de conduite baptisé Traction fera également son apparition. Il viendra compléter les programmes Eco, Comfort, Sport et Individual. Sa gestion particulière de la motorisation et du différentiel doit faciliter les déplacements sur chaussée mouillée ou glissante.

Volkswagen ID. Cross R-Line

Un SUV compact qui veut aussi jouer les déménageurs

L’ID. Cross conserve un argument qui pourrait peser davantage dans les décisions d’achat que sa présentation sportive : son habitabilité.

Le coffre affiche 475 litres, auxquels s’ajoutent 25 litres dans un compartiment de rangement situé sous le capot avant. Une capacité appréciable pour un véhicule de cette catégorie. Volkswagen annonce également une possibilité de remorquage allant jusqu’à 1 200 kg sur les versions équipées de la batterie de 52 kWh.

Un détail qui compte pour les automobilistes souhaitant transporter une petite remorque ou installer un porte-vélos. La charge verticale maximale de 75 kg permet notamment d’envisager le transport de deux vélos électriques.

Volkswagen ID. Cross R-Line

Le prix sera déterminant face aux autres électriques

L’arrivée de la R-Line illustre une stratégie assez classique chez Volkswagen : proposer une base relativement polyvalente, puis faire monter progressivement le niveau de présentation et les performances.

Le constructeur dispose déjà d’une gamme ID. Cross articulée autour de batteries de 37 et 52 kWh. La version R-Line de 135 ch s’ajoute à cette offre avec une autonomie de 314 km, tandis que la future déclinaison de 226 ch vise une clientèle davantage intéressée par le dynamisme.

Il faudra toutefois surveiller le positionnement tarifaire de cette dernière. À 38 450 euros, la première R-Line demande déjà un effort financier conséquent pour une batterie de 37 kWh. La version de 52 kWh devrait logiquement se situer encore plus haut, même si Volkswagen n’a pas communiqué son prix français, qui devrait dépasser les 43500 euros selon nos estimations.

Volkswagen ID. Cross R-Line

Volkswagen ID. Cross R-Line