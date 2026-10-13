Citroën ressort la 2 CV Fourgonnette du garage, mais pas encore pour la vendre

Citroën ressort la 2 CV Fourgonnette

Il y a des voitures qu’on n’oublie pas, même après plusieurs décennies. La 2 CV Fourgonnette en fait partie. Avec sa carrosserie arrière en tôle ondulée, son allure un peu bricolée et son côté pratique, elle a longtemps fait partie du décor sur les routes françaises. Citroën lui donne une seconde jeunesse au Mondial de l’Auto de Paris 2026, avec un concept qui reprend son nom et son esprit. L’idée est séduisante, mais pour l’instant, il ne faut toutefois pas s’attendre à la retrouver chez les concessionnaires.

La Fourgonnette, bien plus qu’une 2 CV avec un espace de chargement

On aurait tort de réduire ce modèle à une simple déclinaison utilitaire de la 2 CV. Pour de nombreux artisans et commerçants, la Fourgonnette était un véritable compagnon de travail. Elle transportait les caisses du maraîcher, les outils du plombier ou les livraisons du petit commerce. Pas besoin d’une carrosserie imposante ni d’une longue liste d’équipements pour remplir sa mission.

C’est justement ce souvenir que Citroën cherche à faire revivre. Le concept présenté à Paris reprend les grandes lignes de cet héritage, avec une interprétation contemporaine imaginée par les designers de la marque. Le résultat se veut sympathique et fonctionnel, loin de l’image parfois austère des véhicules utilitaires.

Citroën 2 CV Fourgonnette concept

Une version électrique aurait du sens, à condition de rester abordable

Le concept s’inscrit dans l’univers de la mobilité électrique. Rien de surprenant pour un véhicule imaginé principalement autour des déplacements professionnels et urbains. Les tournées de livraison, les interventions chez les clients et les trajets entre un atelier et un chantier correspondent à des usages pour lesquels l’électrique peut présenter des avantages.

Encore faut-il que le prix suive. Un artisan indépendant ne choisit pas son utilitaire comme un particulier choisit sa voiture du week-end. Le volume disponible, la consommation, le coût d’entretien et la capacité à travailler toute la journée comptent bien davantage qu’un effet de style. L’autonomie réelle, notamment lorsque le véhicule transporte une charge importante ou roule par temps froid, serait également déterminante.

Sur ces points, Citroën ne donne aucune indication. Ni capacité de batterie, ni autonomie, ni puissance, ni volume de chargement : la marque reste au stade de l’évocation. Impossible, dès lors, de déterminer ce que vaudrait cette Fourgonnette face aux besoins des professionnels.

Le constructeur ne communique pas non plus de prix. C’est pourtant l’un des éléments qui permettraient de mesurer l’intérêt d’un tel véhicule, surtout si Citroën voulait renouer avec l’esprit populaire de son ancêtre. Mais comme la future 2 CV vise les 15000 euros, on peut imaginer que la marque propose un prix proche des 15000 euros pour sa fourgonnette, mais en hors taxes !

Citroën 2 CV Fourgonnette concept

Le Citroën Berlingo a déjà pris le relais

La marque dispose déjà d’une réponse aux besoins des professionnels avec le Berlingo Van, proposé en version électrique ë-Berlingo Van. Le Peugeot E-Partner et le Renault Kangoo E-Tech electric occupent également ce terrain, avec des véhicules conçus pour assurer des livraisons et des déplacements professionnels au quotidien.

La 2 CV Fourgonnette Concept ne semble pas chercher à les remplacer. Elle explore plutôt une autre manière d’imaginer le petit utilitaire, avec une silhouette plus expressive et une philosophie qui privilégie la simplicité.

Reste à savoir si cette approche pourrait déboucher sur un modèle suffisamment compact pour circuler facilement en ville, mais assez pratique pour transporter du matériel. Le défi serait de conserver le caractère du concept sans sacrifier ce qui compte réellement au travail, notamment le volume de chargement !

Citroën 2 CV Fourgonnette concept

Un concept pour le plaisir, pas une annonce de lancement

Citroën ne laisse pas planer de doute sur le statut du véhicule : cette 2 CV Fourgonnette est avant tout une création libre des équipes de design. Aucun lancement en série n’est annoncé à court terme.

Il faut donc la regarder pour ce qu’elle est. Un exercice de style qui remet en avant un pan de l’histoire de la marque, sans garantir qu’un utilitaire électrique reprenant cette silhouette verra le jour.

Le projet accompagne la présentation de la 2 CV Concept, avec laquelle il partage la volonté de revisiter un modèle populaire. Citroën joue ici sur un registre que peu de constructeurs peuvent exploiter avec autant de légitimité : celui d’un patrimoine automobile connu bien au-delà des seuls passionnés.

La question reste ouverte. Un petit utilitaire électrique au look de 2 CV pourrait-il trouver sa place auprès des professionnels ? Probablement, si le tarif, l’autonomie et les capacités de chargement sont au rendez-vous. Chiche ?