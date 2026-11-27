Golf GTI 1976

Pour célébrer les 50 ans de sa sportive mythique, le constructeur de Wolfsburg nous propose une série limitée collector : la Volkswagen Golf GTI 1976. À une époque où les compactes sportives abandonnent progressivement leur boîte manuelle, la marque allemande choisit précisément cet équipement pour célébrer les 50 ans de son modèle emblématique. Et pas sur une petite version d’entrée de gamme : cette Golf développe 325 ch, soit autant que l’Edition 50. Une combinaison qui risque de faire quelques envieux, d’autant que Volkswagen n’en fabriquera que 1 976 exemplaires.

Présentée le 27 novembre au Salon d’Essen, cette édition anniversaire arrivera dans les concessions européennes au premier trimestre 2027. Pour la France, le constructeur a prévu une allocation de seulement 30 voitures. Autant dire que les amateurs intéressés auront probablement intérêt à se manifester rapidement.

Une GTI de 325 ch que l’on conduit avec un vrai levier de vitesses

C’est suffisamment rare pour être souligné : la Golf GTI 1976 sera exclusivement proposée avec une transmission manuelle à six rapports. Volkswagen répond ainsi à une demande persistante des passionnés, qui n’ont pas forcément envie de confier tous les changements de rapports à une DSG, même rapide et efficace.

Le choix est d’autant plus intéressant que la mécanique ne manque pas de tempérament. Le quatre-cylindres 2.0 TSI affiche 325 ch et 380 Nm. La voiture reprend donc la puissance de la récente Edition 50 et dépasse de 25 ch la Golf GTI Clubsport.

Sur le papier, les performances sont celles d’une sportive particulièrement sérieuse : 5,8 secondes pour atteindre 100 km/h et 270 km/h en vitesse maximale. La première Golf GTI de 1976 faisait évidemment moins bien avec ses 110 ch, mais elle avait aussi beaucoup moins de kilos à déplacer et une philosophie bien différente.

Il serait toutefois intéressant de connaître le poids exact de cette nouvelle version. Car une GTI de 325 ch avec une boîte manuelle, ce n’est pas seulement une question de nostalgie. C’est aussi une autre manière d’exploiter la mécanique, notamment sur une route sinueuse où le conducteur appréciera de garder la main sur les rapports.

Golf GTI 1976

Le pommeau de balle de golf revient, mais la présentation reste assez discrète

Volkswagen n’a pas cherché à transformer cette édition anniversaire en voiture de carnaval. Les évolutions extérieures restent relativement mesurées : un liseré rouge supplémentaire sur le spoiler avant, des inscriptions GTI 1976, des rétroviseurs noirs et quelques décorations spécifiques sur le becquet.

Les jantes Queenstown de 19 pouces sont livrées de série. Trois couleurs sont disponibles, avec le blanc Pure White, le noir Grenadilla métallisé et le rouge Tornado. Ce dernier devrait naturellement attirer les regards des amateurs de GTI traditionnelles.

C’est dans l’habitacle que le clin d’œil historique est le plus réussi. Le levier de vitesses retrouve son pommeau en forme de balle de golf, élément emblématique de la première génération. Les sièges sport reçoivent une nouvelle sellerie, les ceintures extérieures sont rouges et une pédale d’accélérateur assortie complète l’ensemble.

Chaque voiture disposera également d’une plaque numérotée avec l’inscription « ONE OF 1976 ». Un détail qui ne changera évidemment rien aux qualités routières de la voiture, mais qui compte lorsqu’on achète une série limitée. De quoi apporter une belle valeur résiduelle à la revente et en faire un modèle plus recherché par les amateurs.

Golf GTI 1976

Volkswagen n’a pas oublié le châssis

Une GTI de 325 ch uniquement destinée à impressionner sur une fiche technique n’aurait pas beaucoup d’intérêt. Volkswagen a donc repris plusieurs équipements de la Clubsport, notamment le différentiel avant à commande électronique et le contrôle adaptatif du châssis DCC.

La direction progressive est également présente, tout comme un mode de conduite spécifique développé pour le Nürburgring. De quoi exploiter plus sérieusement les capacités de cette traction.

Les clients pourront aussi commander le Pack GTI Performance. Il comprend un échappement allégé Volkswagen R avec des sorties en titane, des jantes forgées Warmenau de 19 pouces et des modifications plus poussées du châssis.

Ces dernières concernent notamment les fixations de suspension, les bras de suspension et les porte-moyeux. La voiture est abaissée de 5 mm par rapport à la Clubsport. Des pneus semi-slicks pourront compléter l’ensemble.

Ce pack semble particulièrement intéressant pour ceux qui envisagent quelques sorties sur circuit. Les jantes forgées permettent notamment de réduire les masses non suspendues, un paramètre qui joue directement sur le travail des suspensions et le contact des pneumatiques avec la route.

Golf GTI 1976

30 voitures en France et un malus qui pourrait faire mal

Reste le sujet qui risque de refroidir certains acheteurs : le prix. Volkswagen n’a pas encore dévoilé le tarif de cette Golf GTI 1976. Avec une production limitée à 1 976 exemplaires, un moteur de 325 ch et un équipement spécifique, il ne faudra probablement pas s’attendre à une facture comparable à celle d’une GTI classique.

La fiscalité française sera également à surveiller. Les premières données communiquées font état d’émissions de CO₂ comprises entre 180 et 188 g/km selon la configuration. Le malus pourrait donc représenter une somme particulièrement importante en 2027, en fonction du barème finalement applicable.

Il reste que cette Golf possède un argument difficile à retrouver ailleurs dans la gamme actuelle : elle associe une motorisation thermique puissante à une transmission manuelle, alors même que Volkswagen prépare l’arrivée de ses futures GTI électriques, notamment l’ID. Polo GTI et l’ID.3 GTI.

La marque allemande ne pouvait sans doute pas trouver meilleure manière de célébrer cinquante années de GTI. La première était une petite sportive de 110 ch imaginée pour quelques milliers d’exemplaires. La dernière reprend le même esprit, mais avec trois fois plus de puissance et une production volontairement limitée.

Et pour les 30 automobilistes français qui réussiront à en obtenir une, il y aura au moins une satisfaction : ils pourront encore passer les rapports eux-mêmes.

Golf GTI 1976

Golf GTI 1976

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