MG IM : un grand SUV électrique pourrait arriver en Europe dès 2027

MG n’a visiblement pas l’intention de laisser sa nouvelle marque technologique cantonnée aux berlines et aux SUV familiaux. Après les IM5 et IM6, un troisième modèle est annoncé pour 2027, avec une cible qui paraît assez claire : les grands SUV électriques à sept places.

La marque ne donne encore ni nom, ni dimensions, ni tarif. Mais les premiers indices permettent déjà de comprendre où MG veut placer ce futur modèle. Et le choix du segment n’a rien d’anodin.

IM cherche déjà à sortir du cadre de MG

IM est présenté par MG comme une sorte de laboratoire technologique. La gamme européenne vient tout juste de s’installer avec l’IM5 et l’IM6, deux modèles 100 % électriques qui occupent une position nettement plus ambitieuse que les MG traditionnelles. La marque revendique notamment une architecture 800 volts, une recharge dépassant 350 kW, jusqu’à 655 km d’autonomie WLTP et, selon les versions, jusqu’à 751 ch.

Le positionnement est assez différent de celui d’une MG4 ou d’un MGS5 EV. L’IM5 démarre d’ailleurs à 53 990 euros en France, tandis que l’IM6 est affiché à partir de 56 990 euros.

Le prochain modèle devra donc continuer cette montée en gamme.

MG dispose déjà d’un grand SUV sept places en Europe avec le MGS9 PHEV. Mais celui-ci reste un hybride rechargeable, avec une batterie de 24,7 kWh et jusqu’à 100 km d’autonomie électrique selon le cycle WLTP.

Le futur IM pourrait occuper exactement l’espace qui manque aujourd’hui : un grand SUV familial, sept places et entièrement électrique, mais avec des prestations technologiques nettement plus haut de gamme.

Le terrain de jeu : EV9, Ioniq 9 et les grands électriques

Un SUV IM plus imposant que l’IM6 viendrait se mesurer à des modèles comme le Kia EV9 ou le Hyundai Ioniq 9, deux véhicules qui ont démontré qu’un grand SUV électrique pouvait dépasser le simple rôle de véhicule familial pour devenir une véritable vitrine technologique.

L’enjeu est aussi commercial. Les grands SUV électriques restent un marché beaucoup plus étroit que celui des SUV compacts, mais ils permettent aux constructeurs de travailler leur image et leurs marges. Pour une marque comme IM, qui cherche justement à justifier son statut de division technologique, le calcul paraît assez logique.

Le futur modèle devrait également profiter de technologies déjà visibles sur l’IM6 : quatre roues directrices, stationnement automatisé One-Touch iAD, suspension pneumatique adaptative ou encore une fonction permettant de déplacer le véhicule latéralement grâce à la gestion indépendante des roues.

Ce dernier équipement peut sembler spectaculaire. Il l’est. Mais sur un SUV de plus de cinq mètres destiné aux parkings européens, la direction intégrale pourrait finalement être plus utile au quotidien que les démonstrations de « crab walk ».

Un grand SUV qui devra rester électrique

IM dispose déjà de véhicules plus imposants en Chine. Le LS7, par exemple, mesure un peu plus de 5 mètres de long et reste un modèle électrique à cinq places. Certaines versions atteignent plusieurs centaines de chevaux et peuvent recevoir une suspension pneumatique.

Le LS9 va encore plus loin avec une longueur supérieure à 5,2 mètres et une architecture à prolongateur d’autonomie. Il est proposé avec six places dans une configuration 2+2+2.

Ces modèles montrent surtout que SAIC dispose déjà de briques techniques pour développer un véhicule beaucoup plus imposant que l’IM6.

Mais une adaptation directe de ces modèles au marché européen paraît peu probable. La stratégie actuelle d’IM en Europe repose clairement sur le 100 % électrique, et le futur SUV devra vraisemblablement conserver cette orientation.

C’est aussi ce qui pourrait le distinguer du MGS9 PHEV.

Une vraie montée en puissance pour IM

L’arrivée de ce troisième modèle serait particulièrement importante pour MG en Europe. La marque IM a été déployée sur plusieurs marchés européens en 2026, notamment en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, après une première implantation sur certains marchés européens en 2025.

Le constructeur ne cherche donc plus simplement à tester une nouvelle marque chinoise auprès d’un public européen. Il commence à construire une gamme.

L’IM5 joue la carte de la grande berline électrique. L’IM6 apporte le SUV familial. Le troisième modèle pourrait logiquement devenir le véhicule image de cette jeune gamme, avec ses trois rangées de sièges et une débauche de technologie.

MG semble avoir compris qu’il fallait monter en gamme. Reste maintenant à voir jusqu’où IM peut aller sans perdre l’un des principaux arguments historiques de MG : le prix.