Nissan Juke Pulse : cette série spéciale arrive avec 143 ch à 31 500 €

Nissan Juke Pulse

Le Juke avait justement été lancé pour ne pas ressembler aux autres. En 2010, Nissan prenait le risque de proposer un crossover urbain aux formes très éloignées des codes classiques du marché. Quinze ans plus tard, le modèle n’a plus la même capacité à surprendre, mais il conserve cette silhouette immédiatement identifiable. Avec le Juke Pulse, Nissan cherche visiblement à raviver cette personnalité plutôt qu’à transformer le modèle en profondeur.

La recette est assez simple : partir de la finition N-Connecta et lui ajouter quasiment tout ce qui peut rendre le Juke plus séduisant au quotidien. Le résultat débute à 31 500 euros, avec le choix entre une motorisation essence et une mécanique hybride.

Le Juke Pulse veut surtout qu’on le remarque

Il fallait bien trouver un moyen de rendre encore plus voyant un véhicule qui ne l’est déjà pas vraiment par nature. Nissan a donc travaillé sur les détails.

Le toit reçoit un graphisme inspiré des ondes sonores, avec le nom « Pulse » intégré dans le motif. Ce traitement accompagne une nouvelle couleur, le Vert Cayuga, proposée pour la première fois sur le Juke. Le client peut aussi choisir du Blanc Nacré ou du Gris Argile.

Les jantes de 19 pouces font partie des éléments les plus visibles. Leur dessin asymétrique est présenté comme aérodynamique et reçoit des inserts Vert Cayuga lorsque la carrosserie adopte cette teinte. Le toit noir et les coques de rétroviseurs assorties complètent le traitement.

Nissan Juke Pulse

Un intérieur qui cherche davantage à monter en gamme

Le Juke Pulse adopte une sellerie en similicuir bleu foncé et multiplie les surfaces travaillées. Le tableau de bord, la console centrale et les panneaux de porte reprennent cette ambiance, tandis que des éléments noir brillant viennent apporter un contraste autour des commandes de climatisation et des portes.

Les sièges arrière reçoivent aussi des inserts en tissu mélangé. Surtout, Nissan ajoute des sièges baquets en similicuir, un éclairage d’ambiance et le système audio Bose Personal.

Ce dernier équipement n’est d’ailleurs pas totalement nouveau dans la gamme Juke. Nissan le propose déjà sur les finitions supérieures, tout comme la vision panoramique à 360° et le ProPILOT sur certaines versions. Le Pulse rassemble simplement ces prestations dans une série spéciale qui cherche à donner davantage de valeur à son positionnement.

Nissan Juke Pulse

Deux mécaniques, mais pas de révolution sous le capot

Sous le capot, le Juke Pulse reste beaucoup plus classique. La version hybride associe un moteur essence à deux moteurs électriques et une batterie de 1,3 kWh. L’ensemble développe 143 ch. C’est actuellement la motorisation la plus intéressante du Juke pour un usage urbain, puisque la mécanique peut fonctionner ponctuellement en électrique lorsque les conditions s’y prêtent.

Nissan annonce jusqu’à 40 % de consommation de carburant en moins en cycle urbain par rapport à un Juke essence classique. Les données actuellement publiées par Nissan pour le Juke Hybrid 143 annoncent autour de 4,8 à 4,9 l/100 km selon la configuration et 109 à 111 g/km de CO₂ en cycle WLTP.

La seconde possibilité reste le trois-cylindres 1.0 DIG-T. Avec 117 ch et jusqu’à 200 Nm, il peut être associé à une boîte manuelle à six rapports ou à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports.

C’est une mécanique nettement plus conventionnelle, mais aussi probablement suffisante pour celui qui cherche avant tout à limiter le prix d’achat.

Nissan Juke Pulse

Le prix du Pulse mérite d’être regardé autrement

À 31 500 euros, le Juke Pulse n’est pas vraiment une affaire au sens strict du terme. Le tarif le place au-dessus du Juke N-Connecta classique, dont Nissan affiche actuellement un prix catalogue à partir de 24 250 euros, tandis que la finition Tekna démarre à 26 600 euros sur le site français.

Nissan pratique actuellement des remises importantes sur le Juke en France. La marque affiche notamment une offre commerciale pouvant faire tomber le prix d’un Juke Hybrid 143 Tekna à 29 400 euros après remise, selon les conditions de l’offre.

Attention cependant : ce modèle est en fin de carrière. Le nouveau Juke est 100 % électrique, et risque de lui donner un coup de vieux avec son design totalement renouvelé, mais plus clivant encore…