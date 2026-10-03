Peugeot enrichit ses finitions sans augmenter les prix : les changements par modèle

Peugeot 408

C’est une évolution de gamme qui tombe plutôt bien pour les clients Peugeot. À partir du 1er octobre 2026, la marque ajoute une série d’équipements à ses finitions les plus courantes sans modifier les tarifs affichés. Les anciennes Allure et GT deviennent Allure Plus et GT Plus, avec un enrichissement différent selon le modèle.

L’opération concerne les 208, 2008, 308, 408, 3008 et 5008. Peugeot annonce jusqu’à 1 750 € d’avantage client, mais la valeur réelle dépend évidemment de la voiture et de la finition choisie.

Peugeot 208 : la caméra de recul arrive sur l’Allure Plus

La 208 Allure Plus conserve un prix d’entrée de 23 650 € avec le moteur 1.2 Turbo de 100 ch. La finition récupère notamment l’accès et le démarrage mains libres, la caméra de recul ainsi qu’un kit de dépannage pneumatique.

La 208 GT Plus, affichée à partir de 29 400 € avec le 1.2 Hybrid e-DCS6 de 145 ch, gagne un équipement qui change davantage l’expérience quotidienne : la navigation connectée. Peugeot ajoute également le chargeur de smartphone par induction et le système de conduite semi-autonome Highway Assist 1.0.

La GT Exclusive reste au-dessus dans la hiérarchie. Son toit Black Diamond, auparavant facturé en option, devient également livré de série.

2008 GT Exclusive

Peugeot 2008 : une dotation renforcée sur les deux niveaux

Le 2008 suit une logique assez proche de la citadine.

En Allure Plus, proposée à partir de 30 100 € avec le 1.2 Turbo de 100 ch, le SUV reçoit l’accès et le démarrage mains libres, la caméra de recul et le kit de dépannage pneumatique.

La GT Plus, à partir de 35 950 € avec le 1.2 Hybrid e-DCS6 de 145 ch, ajoute la navigation connectée, le chargeur à induction et Highway Assist 1.0. Peugeot y intègre également le kit de dépannage pneumatique.

Ce sont des équipements qui correspondent davantage aux attentes actuelles sur un SUV de ce niveau de prix, particulièrement la caméra et les aides à la conduite.

Peugeot 308 : une Allure Plus nettement mieux équipée

C’est probablement sur la compacte que l’évolution de l’Allure est la plus fournie.

La 308 Allure Plus démarre à 36 050 € avec le 1.2 Hybrid e-DCS6 de 145 ch. Elle reçoit l’accès et le démarrage mains libres, les i-Toggles personnalisables, la navigation connectée et la recharge sans fil du smartphone. Le radar de stationnement avant et le réglage lombaire du siège conducteur viennent compléter l’ensemble, avec un kit de dépannage pneumatique.

La 308 GT Plus, à partir de 38 550 €, récupère pour sa part Highway Assist 1.0, la surveillance d’angle mort longue portée, l’alerte de trafic arrière, la recharge par induction et le kit de dépannage.

L’écart de prix entre les deux niveaux mérite d’ailleurs d’être regardé au moment de configurer la voiture : plusieurs équipements auparavant réservés aux niveaux supérieurs descendent désormais dans la gamme.

Peugeot 408 : les jantes de 19 pouces passent en série sur l’hybride

La 408 Allure Plus est proposée à partir de 39 350 € avec le 1.2 Hybrid e-DCS6 de 145 ch. Elle reçoit la navigation connectée, les i-Toggles personnalisables, le radar de stationnement avant, le réglage lombaire du conducteur et la recharge sans fil.

Peugeot ajoute aussi les jantes alliage de 19 pouces sur les motorisations hybrides, ce qui modifie davantage l’apparence extérieure de la voiture qu’un simple équipement de confort.

À partir de 43 150 €, la 408 GT Plus gagne la surveillance d’angle mort longue portée, l’alerte de trafic arrière, le chargeur à induction et le kit de dépannage pneumatique.

Peugeot 3008 : l’équipement monte franchement sur l’Allure Plus

Le 3008 bénéficie d’un enrichissement particulièrement intéressant puisqu’il récupère plusieurs équipements associés à des versions plus haut placées.

L’Allure Plus, à partir de 41 300 € avec le 1.2 Hybrid e-DCS6 de 145 ch, reçoit notamment le Panoramique i-Cockpit de 21 pouces, la navigation connectée, le radar de stationnement avant et le régulateur de vitesse adaptatif.

La dotation comprend également la recharge sans fil du smartphone, la commutation automatique des feux de route et un kit de dépannage pneumatique.

La 3008 GT Plus, affichée à partir de 45 750 €, ajoute Highway Assist 1.0, la surveillance d’angle mort longue portée et l’alerte de trafic arrière, en complément de la recharge à induction et du kit de dépannage. Peugeot estime à plus de 1 500 € la valeur des équipements supplémentaires apportés à cette finition.

Peugeot 5008 : même recette, avec quelques spécificités

Le grand SUV reprend l’essentiel de la recette du 3008.

La 5008 Allure Plus débute à 43 100 € avec le 1.2 Hybrid e-DCS6 de 145 ch. Elle reçoit le Panoramique i-Cockpit de 21 pouces, la navigation connectée, le radar de stationnement avant et le régulateur adaptatif.

Le chargeur de smartphone à induction, la commutation automatique des feux de route et le kit de dépannage sont également inclus. Sur les versions électriques E-5008, Peugeot ajoute les rails de toit.

La 5008 GT Plus commence à 47 750 €. Elle récupère Highway Assist 1.0, la surveillance d’angle mort longue portée et l’alerte de trafic arrière, avec là encore le chargeur à induction et le kit de dépannage.

Connect Plus passe de six mois à quatre ans

L’autre changement se cache dans les services numériques. Pour les Peugeot équipées de la navigation intégrée, l’accès à Connect Plus passe de six mois à quatre ans.

Cela représente une valeur annoncée d’environ 350 €. Le service permet notamment de contrôler certaines fonctions à distance, de retrouver la localisation du véhicule, de consulter son autonomie ou ses trajets et d’accéder à des informations de circulation en temps réel.

Les fonctions vocales et l’assistant IA sont également concernés. Sur les modèles électriques, le planificateur d’itinéraire embarqué fait partie de cet écosystème connecté.

Cette évolution est intéressante parce qu’elle ne se voit pas forcément au moment où l’on regarde une voiture dans un showroom. Pourtant, sur une voiture connectée utilisée plusieurs années, la durée d’accès aux services peut finir par peser dans le coût réel de possession.

Une gamme Peugeot qui devient plus difficile à comparer avec l’ancienne

Peugeot ne change donc pas fondamentalement ses voitures. La marque conserve ses moteurs, ses tarifs et l’organisation générale de ses gammes, mais déplace plusieurs équipements vers les finitions Allure et GT.

Le changement est surtout sensible sur les modèles comme les 308, 3008 et 5008, où la dotation supplémentaire représente plusieurs équipements habituellement associés aux niveaux supérieurs. Pour les 208 et 2008, l’arrivée de la caméra de recul, de la navigation connectée ou de Highway Assist renforce surtout le rapport équipement/prix des versions concernées.

Les Peugeot soignent leur rapport prix-équipements : un argument sensible, qui devrait plaire aux acheteurs.