Nouveau Nissan Juke électrique 2027 : le retour d’un trublion au style radical

Nissan Juke électrique 2027

Il y a des modèles qui marquent une époque. Le Nissan Juke en fait partie. À son lancement, il avait totalement bousculé les codes du SUV urbain, quitte à diviser profondément. Avec cette nouvelle génération 100 % électrique, Nissan ne cherche pas à arrondir les angles. Au contraire, la marque japonaise revendique un retour à ses fondamentaux : provoquer, surprendre et relancer le débat.

Ce troisième Juke, même s’il cohabitera encore avec les versions thermiques et hybrides existantes, change radicalement de philosophie. Plus qu’une évolution, c’est une réinvention complète, tant sur le plan technique que stylistique.

Un design inspiré de l’origami qui ne fera pas l’unanimité

Premier choc visuel : le style. Nissan assume pleinement une approche inspirée de l’origami japonais, avec des surfaces anguleuses et des lignes tendues à l’extrême. Le résultat est volontairement clivant.

Ce choix n’est pas anodin. Nissan veut recréer l’effet “waouh” du premier Juke, celui qui faisait réagir instantanément, en bien comme en mal. Et visiblement, même en interne, les discussions ont été animées avant de valider cette direction stylistique. Notamment pour la mise en oeuvre industrielle, avec une production au Royaume-Uni.

Nissan Juke électrique 2027

Une base technique issue de la Leaf pour entrer dans une nouvelle ère

Sous cette carrosserie spectaculaire, le Juke change tout. Il abandonne les bases thermiques pour adopter une plateforme électrique dérivée de celle de la Nissan Leaf. Une évolution logique qui permet d’optimiser l’espace intérieur tout en intégrant les dernières technologies du groupe.

issan promet également un comportement plus dynamique que celui de la Leaf, avec un positionnement plus joueur, fidèle à l’image du Juke.

On n’est pas ici dans une approche purement rationnelle. Le constructeur insiste sur le plaisir de conduite, un argument encore rare dans le discours autour des SUV électriques urbains.

Nissan Juke électrique 2027

Un habitacle plus spacieux et plus technologique

Le passage à l’électrique permet également de revoir les proportions. Le nouveau Juke grandit légèrement pour atteindre environ 4,20 mètres, mais surtout, il optimise son habitabilité. L’absence de moteur thermique libère de l’espace, ce qui profite directement aux passagers.

Côté technologie, Nissan ne fait pas dans la demi-mesure. Le Juke reprend l’architecture numérique de la Leaf avec deux écrans de 14,3 pouces et une intégration poussée des services Google, notamment pour la navigation intelligente qui optimise les trajets en fonction des recharges.

La connectivité et les mises à jour à distance deviennent des éléments centraux, preuve que Nissan s’aligne sur les standards actuels du marché.

Un positionnement stratégique face à une nouvelle génération de SUV électriques

Le nouveau Juke ne sera pas seul. Il arrivera sur un segment en pleine explosion, face à des modèles comme le Renault 4 électrique, le Kia EV2 ou encore les futurs SUV compacts du groupe Volkswagen.

Mais Nissan mise sur un positionnement différent. Là où beaucoup de concurrents jouent la carte de la rationalité ou du prix, le Juke revendique une personnalité forte. Il vise une clientèle plus jeune, mais aussi des conducteurs en quête d’un véhicule moins conventionnel.

Nissan Juke électrique 2027

Conclusion : un pari risqué, mais fidèle à l’ADN du Juke

Avec ce Juke électrique, Nissan prend un risque calculé. Le design clivant, l’approche plus émotionnelle et le positionnement dynamique pourraient séduire ceux qui regrettent une certaine uniformisation du marché. Mais aussi freiner ceux qui ne veulent pas d’une voiture électrique trop atypique ! A suivre…

Nissan Juke électrique 2027