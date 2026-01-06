Scoop : voici l’une des prochaines voitures Sony pour Gran Turismo 7 !

Afeela Prototype 2026

Sony constructeur automobile. L’idée semblait encore farfelue il y a quelques années, elle devient désormais tangible. Au CES 2026 de Las Vegas, la coentreprise Afeela, née de l’alliance entre Sony et Honda, a dévoilé un second modèle après la berline Afeela 1. Cette fois, il s’agit d’un SUV, encore baptisé Afeela Prototype 2026, mais déjà très proche d’un modèle de série attendu pour 2028. Plus qu’une simple déclinaison de carrosserie, ce nouveau véhicule marque un tournant stratégique : Afeela sort du concept-car technologique pour entrer sur le terrain le plus disputé du marché mondial. En 2026, la berline Afeela 1 sera enfin produite, et il est fort probable que ce nouveau SUV présenté à Las Vegas nous parvienne plus rapidement….dans Gran Turismo 7 ! Le jeu permet déjà de piloter une Afeela, même si elle n’a rien d’une sportive.

Un SUV pour élargir la cible, pas pour flatter les puristes

Avec ce prototype, Afeela abandonne volontairement toute tentation de niche. Le SUV reste aujourd’hui la carrosserie reine, notamment aux États-Unis, premier marché visé. Plus haut perché que l’Afeela 1, plus spacieux et plus polyvalent, ce nouveau modèle cherche à rassurer là où la berline pouvait intimider. Le message est clair : la technologie ne doit plus être réservée à une élite curieuse, mais devenir désirable pour un public large, familial, presque banal.

Le design suit cette logique. On retrouve les codes visuels de la berline, notamment cette signature frontale minimaliste avec des optiques rectangulaires et un bandeau lumineux servant aussi d’écran de communication. Mais le reste se veut plus consensuel : pavillon plus classique, surfaces vitrées généreuses, hayon vertical et toit vitré pour renforcer la luminosité à bord. Rien de spectaculaire, rien de clivant non plus. Afeela ne cherche pas à provoquer, mais à s’installer.

Afeela Prototype 2026

Une voiture pensée comme une plateforme numérique

Aucune image de l’habitacle n’a encore été diffusée, mais difficile d’imaginer une rupture avec la philosophie de l’Afeela 1. Écran panoramique sur toute la largeur, interfaces numériques omniprésentes, rétroviseurs caméra et volant non conventionnel devraient être de la partie. Ici, la voiture n’est plus un objet mécanique enrichi de technologie, mais l’inverse : un terminal numérique capable de se déplacer.

C’est là que Sony imprime sa marque. L’expérience utilisateur, l’intelligence artificielle embarquée, la gestion des données et l’interaction homme-machine constituent le cœur du projet. Honda, de son côté, assure la base industrielle : châssis, moteurs électriques, batterie et production dans une usine américaine. Une répartition des rôles assumée, presque revendiquée.

Des chiffres honnêtes, mais pas révolutionnaires

Sur le plan technique, l’Afeela Prototype 2026 ne cherche pas à briller par ses performances brutes. Batterie d’environ 91 kWh, transmission intégrale à deux moteurs, puissance proche de 480 chevaux, autonomie annoncée autour de 480 kilomètres et recharge rapide plafonnée à 150 kW. En 2028, ces valeurs placeront le SUV dans une moyenne honorable, mais loin des références du segment, qu’il s’agisse d’un Tesla Model Y restylé, d’un Hyundai Ioniq 5 de nouvelle génération ou même de certains modèles chinois déjà très agressifs.

Mais le vrai enjeu n’est pas là. Afeela assume un positionnement centré sur le logiciel et la conduite autonome. Les premiers modèles seront livrés avec une autonomie de niveau 2+, capable de gérer des trajets complets sous supervision humaine. Surtout, toute l’architecture est déjà prévue pour évoluer vers le niveau 4, avec une conduite totalement autonome lorsque les cadres légaux le permettront. Peu de constructeurs osent aujourd’hui promettre une telle évolutivité.

Un laboratoire roulant pour l’automobile de demain

Il serait réducteur de voir dans ce SUV une simple nouvelle marque de plus sur le marché électrique. Afeela agit comme un laboratoire à grande échelle. Les technologies développées ici irrigueront à terme les futures Honda électriques, notamment la gamme Series 0 attendue en Europe. L’impact sera donc indirect, mais bien réel.

Reste une interrogation majeure : les automobilistes sont-ils prêts à acheter une voiture d’abord pour son système d’exploitation, et non pour son comportement routier ou son image de marque ? Avec ce SUV Afeela, Sony et Honda posent la question sans détour. La réponse viendra sur la route, et peut-être plus vite qu’on ne l’imagine.

