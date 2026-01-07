Juke Kohaku, 140 exemplaires pour rappeler que Nissan sait encore séduire

Juke Kohaku

Nissan n’a jamais caché son goût pour les séries spéciales. Sur le Juke, c’est même devenu une seconde nature. Alors quand la marque annonce une édition limitée baptisée Kohaku, limitée à 140 exemplaires, le message est limpide : prolonger la carrière d’un modèle arrivé à maturité en jouant la carte de l’émotion, du symbole et d’un certain raffinement assumé. Une stratégie classique, mais ici habillée d’un vernis culturel bien plus travaillé qu’à l’accoutumée.

Une inspiration japonaise qui ne fait pas semblant

Kohaku n’est pas un nom choisi au hasard dans un catalogue marketing. Il renvoie à une variété de carpe Koï rouge et blanche, symbole d’élégance et de longévité au Japon. Une référence presque poétique pour un crossover urbain longtemps considéré comme l’enfant terrible de Nissan. Et pourtant, cette édition spéciale réussit à canaliser l’exubérance du Juke dans une proposition plus posée, presque statutaire.

Visuellement, le contraste fonctionne. La peinture biton blanc nacré associée au toit rouge Fuji est exclusive à cette version et évoque sans détour le drapeau japonais, sans sombrer dans l’excès décoratif. Le rappel discret sur l’aile gauche montre que Nissan a choisi la suggestion plutôt que l’ostentation. Les jantes Akari de 19 pouces, bien remplies, ancrent le Juke Kohaku dans le haut de gamme du segment.

Un habitacle soigné, sans révolution mais avec cohérence

À bord, le Juke Kohaku reprend la base la plus valorisante de la gamme, la finition N-Design. C’est un choix logique, presque évident. Nissan ne tente pas d’en faire trop, mais soigne les détails. Les surpiqûres rouges sur la sellerie, la planche de bord et la console centrale créent un fil conducteur visuel avec l’extérieur, renforçant l’identité de cette série limitée.

On reste toutefois dans un univers déjà connu. L’ergonomie, la présentation générale et les matériaux n’évoluent pas fondamentalement. Le Juke Kohaku ne cherche pas à rivaliser avec l’ambiance d’un Peugeot 2008 haut de gamme ou l’atmosphère technologique d’un Renault Captur restylé. Il mise plutôt sur une cohérence esthétique et un sentiment d’exclusivité que les versions classiques n’offrent pas.

L’hybride comme choix de raison, mais un prix salé à la clé

Sous le capot, aucune surprise. Nissan reconduit sa motorisation hybride de 143 chevaux, désormais bien installée dans la gamme. Un choix pragmatique qui privilégie l’efficience et la polyvalence plutôt que la performance pure. En usage quotidien, ce groupe motopropulseur se montre fluide, silencieux en ville et suffisamment réactif pour un usage familial ou périurbain.

Affiché à 38 000 euros, le Nissan Juke Kohaku flirte clairement avec le plafond du segment des SUV urbains généralistes. Un tarif qui peut surprendre, mais que Nissan cherche à rendre plus acceptable via une offre de location longue durée à 300 euros par mois. À ce niveau de prix, le Kohaku ne s’adresse plus au cœur de clientèle du Juke, mais à une niche prête à payer pour une proposition différenciante.

Cette série limitée apparaît surtout comme un modèle de transition. Une manière élégante de maintenir l’attractivité du Juke thermique et hybride, alors que sa relève électrique se profile déjà à l’horizon. Avec seulement 140 exemplaires, Nissan ne cherche pas le volume, mais le signal. Rappelons aussi que cette année, la marque devrait présenter la nouvelle génération du Juke, qui va passer à l’électrique.

