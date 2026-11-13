Essai Renault Twingo E-TECH : le retour d’une star

Essai Renault Twingo E-TECH

Pour sa quatrième génération de Twingo, Renault est reparti d’une feuille blanche, en revenant sur l’essence même de cette citadine. Ce qui semble évident pour le design néo rétro l’est peut-être moins sur d’autres points, ce que nous avons pu vérifié lors de cet essai de ce nouveau best-seller. Le lancement commercial a bien fonctionné, et les ventes sont au rendez-vous non seulement en France mais aussi sur l’ensemble de l’Europe. Cette Twingo E-TECH sera donc vouée à être très présente dans les grandes villes, comme ses ancêtres !

Un design qui fait mouche

Impossible de ne pas voir la filiation avec la première Twingo : l’équipe design menée à l’époque par Gilles Vidal a parfaitement revisité l’ADN de ce premier opus. C’est particulièrement vrai pour la partie avant, avec son grand pare-brise et son capot plongeant, façon petit monospace. Les projecteurs à LED reprennent ainsi la forme originelle, mais avec un design épuré et au goût du jour. Les feux arrière reprennent le même principe, avec des proportions un peu différentes de la Twingo de 92. Le plus gros changement est évidemment le passage aux 5 portes, de mise depuis la Twingo 3. De profil, les deux portières et les poignées de portes classiques ne jouent pas la carte du revival. Mais on ne peut pas tout avoir non plus ! Globalement la Twingo 4 attire d’ailleurs les regards des passants, et son design semble déjà plaire au plus grand nombre.

Ce modèle d’essai est présenté en finition Techno, avec la teinte Vert Absolu. La palette de teintes est d’ailleurs assez réduite dans l’immédiat : vert absolu, rouge absolu, jaune mango, noir étoilé, gris schiste et blanc glacier. Curieusement, il manque le bleu pour faire écho aux 4 couleurs de la Twingo présentée en 1992…

Projecteurs full LED, antenne requin, jantes alliage 18 » ( en option à 600 euros ), vitres arrière surteintées, rétroviseurs noir brillant : la Twingo Techno ne se refuse rien.

Renault Twingo E-TECH Techno

Vie à bord : la modularité est bien là

Trouver les similitudes avec la première Twingo sera bien difficile quand on s’installe à bord. La planche de bord, massive, est moderne mais surtout assez haute, puisque les aérateurs latéraux sont au niveau du vitrage latéral ! Tout le contraire de la première, au mobilier épuré. Les concepteurs ont intégré au centre un grand écran tactile, qui semble un peu rajouté et non intégré, et n’a d’ailleurs pas permis de positionner le warning à sa place d’origine au sommet de la planche de bord. Pour des raisons de sécurité, une touche de warning ne peut pas être masquée derrière un écran !

La planche de bord de la Twingo en finition Techno

Deux niveaux de finition sont proposés, Evolution et Techno. Ce deuxième niveau Techno est très bien équipé avec le volant enduit TEP, l’instrumentation numérique 7 », l’accès et démarrage mains libres, les rétroviseurs rabattables électriquement, climatisation automatique, et le fameux système multimédia openR link qui intègre les applications Google, comme Google Maps pour la navigation. Sur ce point, la Twingo est aussi bien pourvue que la R5. Son écran central de 10,1 » présente d’ailleurs une très belle résolution, supérieure par exemple à ce que propose Citroën sur sa ë-C3.

Coté finition, on ne s’attendait pas à des matériaux flatteurs, qui n’ont jamais été au rendez-vous sur ce modèle. Mais par rapport à son aïeule, la nouvelle venue est tout de même moins basique puisque la couleur de carrosserie que l’on retrouve à bord n’est pas celle des panneaux de carrosserie visibles, mais d’inserts décoratifs. Globalement, on n’était donc pas en attente d’un niveau supérieur, et c’est très cohérent avec le tarif demandé.

Renault aurait pu proposer des selleries de couleur et non dans une teinte noire comme c’est le cas ici : malheureusement cela n’a pas été le cas pour réduire les coûts. Notre modèle d’essai était équipé d’accessoires pratiques, comme un accoudoir central en textile avec rangement intégré, ou encore un petit pack rangement pour la console centrale.

Seulement deux places arrière mais une banquette coulissante bien pratique sur la nouvelle Twingo

Point fort de la première Twingo : sa modularité et son espace intérieur. A ce niveau-là, Renault n’a pas oublié de faire de même sur ce revival avec deux sièges arrière indépendants coulissants et rabattables. Cela permet d’augmenter la taille du coffre si personne ne prend place à l’arrière, ou au contraire d’étendre l’espace aux jambes pour bénéficier de plus de place que dans une Renault 5 E-TECH.

En revanche contrairement à une ë-C3 au tarif proche en entrée de gamme, la Twingo se contente de deux places à l’arrière et non de trois.

Avec les sièges arrière coulissants, le volume du coffre peut donc varier de 260 litres à 360 litres.

Le volume du coffre de la Twingo E-TECH varie de 260 à 360 litres selon la position des sièges arrière coulissants

Le plus gros défaut finalement n’a rien d’étonnant, mais pourrait dissuader une partie de la clientèle. Le confort n’est évidemment pas la priorité de la Twingo : ses sièges avant sans maintien sont assez raides, et ne proposent aucun réglage lombaire. Ajoutez à cela une suspension relativement raide et des pneumatiques taille basse ici en 18″, et vous aurez le cocktail pour réveiller un lumbago. Disons que sans être aussi extrémiste, au bout de deux heures à bord je n’étais pas fâché de pouvoir quitter mon siège…

A conduire : elle mise sur sa consommation

Avec sa motorisation électrique et son gabarit réduit, la Renault Twingo se devait d’être très facile à prendre en main et très agréable à ville. Et c’est fort heureusement le cas ! En milieu urbain, la puissance de 80 ch ( le seul moteur disponible ) fait déjà des merveilles, et la Twingo se faufile d’une voie à l’autre sans se sentir en retrait de modèles bien plus puissants. Les palettes au volant permettent d’activer le mode One Pedal, présent dès le lancement, ce qui n’a pas toujours été le cas sur les modèles électriques de Renault.

Avec un 0 à 100 km/h donné en 12,1 s seulement, on pourrait s’attendre à être à la peine sur la route, et pourtant là encore la Twingo s’en sort très bien à ce niveau-là. Sa stabilité est rassurante, avec une monte pneumatique 18″ généreuse pour un tel modèle, et au vu du niveau de puissance.

En milieu urbain la nouvelle Twingo fait honneur à sa devancière

Sur route et voie rapide, les aides à la conduite pourront apporter un confort supplémentaire, avec par exemple le détecteur d’angles morts, et le régulateur de vitesse adaptatif. Le premier élément fait partie d’un pack parking & safety qui intègre également le stationnement automatique. Les allergiques au créneau pourront apprécier. ( option à 600 euros )

Même si elle est tout à fait capable de s’aventurer en dehors de la ville, la nouvelle Twingo sera surtout limitée par son autonomie. Celle-ci était de 251 km au départ de notre essai, ce qui s’explique par une capacité de batterie modeste de seulement 27,5 kWh. Sa vocation est claire : c’est la voiture du quotidien, pas celle des départs en vacances.

Pour la recharge, attention : de base, la Twingo se contente d’un chargeur AC de 6,6kW. Seule solution : activer l’option « Pack advanced charge » facturé 500 euros. Le chargeur AC passe alors à 11 kW, rien de révolutionnaire non plus, quand les modèles premium proposent en option du 22 kW, mais c’est déjà mieux. Surtout, la charge rapide devient disponible, avec un chargeur DC de 50 kW. C’est plutôt intéressant car en milieu urbain, les bornes rapides par exemple d’EDF Ivizia sont en DC 24 kW. Un stationnement rapide permettra déjà de récupérer une bonne partie de la batterie, car n’oubliez pas qu’elle est petite, et donc rapide à charger.

Dommage qu’il faille ajouter un pack optionnel pour bénéficier d’une bonne capacité de recharge

Notre essai s’est soldé par une consommation mixte de 11,2 kWh / 100 km, seulement ! Un record personnel lors de l’essai d’une voiture électrique. Ce point est important, car non seulement il participe à atteindre l’autonomie annoncée, mais permet aussi de réduire largement le coût d’utilisation. Face à un modèle électrique plus encombrant qui consommera du 17 kWh, la Twingo joue vraiment la carte de l’économie !

Budget : un prix d’achat attractif

Le prix d’achat est incontestablement l’un des points forts de la nouvelle Twingo E-TECH. A 19490 euros avec la finition Evoution, la Twingo électrique nouvelle génération revient donc à 15870 euros avec la prime CE accessible à tous ( pour un achat en France ). Le montant des aides peut monter jusqu’à plus de 6000 euros, de quoi permettre à Renault de proposer sa citadine à des prix canon. En revanche pas de bonification pour la partie batterie, qui n’est pas assemblée en Europe.

Il faut donc ajouter 1600 euros pour passer à la version Techno, nettement mieux équipée comme nous l’avons vu plus haut.

La climatisation automatique est proposée sur la finition Techno

Depuis sa sortie, la Twingo vient de se voir rejoindre par une cousine : la Dacia Spring de nouvelle génération. Celle-ci reprend la même base technique, avec des tarifs qui débutent à 14280 euros, prime de 3620 euros déduite. A ce tarif, la finition Expression comprend tout de même la climatisation, le tableau de bord numérique 7″ ou encore le système média control. Pour 1500 euros de plus, la version Journey apporte quelques équipements supplémentaires comme l’accès mains libres, Media Nav Live avec écran 10″, la caméra de recul…

Ceux qui n’apprécient pas le design de la Twingo peuvent donc trouver en cette Spring une voiture très proche, et plus sobre esthétiquement. Mais ce n’est pas tout puisqu’une autre jumelle de la Twingo va arriver : la Nissan Pixo. Avec là encore une base très très proche…

Dans cette tranche de prix, BYD propose sa Dolphin Surf à partir de 19990 euros, et même à 18525 euros avec une promotion.