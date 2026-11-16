Mercedes EQE 53 AMG

Mercedes fait le ménage dans sa gamme électrique. Les EQE, EQE SUV et EQS SUV ne sont plus configurables à la commande en France. Les concessionnaires peuvent encore écouler les voitures disponibles en stock, mais le constructeur ne prend plus de commandes personnalisées pour ces trois modèles. Une décision qui intervient seulement quatre à cinq ans après leur lancement.

Le retrait concerne trois véhicules reposant sur la plateforme électrique EVA II. L’EQE berline avait été présentée en 2021, les deux SUV avaient suivi en 2022. À l’époque, Mercedes voulait montrer qu’une voiture électrique haut de gamme pouvait avoir sa propre identité, avec des carrosseries très aérodynamiques et un habitacle largement tourné vers les écrans.

Cette stratégie n’a pas convaincu suffisamment d’acheteurs. Les chiffres américains sont particulièrement mauvais.

Les chiffres ne laissent guère de place au doute

Sur les neuf premiers mois de 2026, Mercedes a vendu seulement 126 EQE berlines aux États-Unis, selon les données de BestSellingCarsBlog. C’est 94,6 % de moins qu’à la même période un an plus tôt. L’EQE SUV totalise 1 122 exemplaires (-80,9 %) et l’EQS SUV 626 unités (-77,9 %).

La Chine ne sauve pas la situation. Les EQE assemblées localement y ont trouvé 191 clients sur la même période, contre 806 pour l’EQE SUV. Les baisses atteignent respectivement 82,8 % et 63,1 %.

Ces résultats expliquent pourquoi Mercedes ne souhaite visiblement plus investir dans cette génération de véhicules. Le problème dépasse d’ailleurs les seules performances commerciales américaines. Les trois modèles ont été conçus autour d’une identité esthétique très éloignée des Classe E, GLE et GLS. Leur silhouette arrondie devait favoriser l’autonomie, mais elle n’a pas forcément répondu aux attentes d’une clientèle habituée aux lignes plus classiques de la marque.

L’EQS berline conserve sa place, contrairement aux SUV

Il y a une exception dans cette réorganisation : l’EQS berline. Mercedes la conserve au catalogue après une importante évolution technique en 2026. Elle a notamment adopté une architecture électrique de 800 volts, là où les EQE et les deux SUV restent sur leur ancienne base 400 volts.

Cette évolution permet notamment d’améliorer les performances de recharge. L’EQS revendique jusqu’à 925 km d’autonomie WLTP dans sa version la plus efficiente. Un chiffre qui la place parmi les grandes routières électriques les plus ambitieuses du marché.

Les autres modèles n’auront donc pas droit à cette mise à niveau. Leur carrière commerciale semble désormais se terminer avec les derniers exemplaires disponibles.

La Mercedes EQS reste encore proposée…jusqu’à quand ?

Mercedes revient à des électriques qui ressemblent à ses autres modèles

Le changement de stratégie est plus intéressant que la disparition de trois références. Mercedes abandonne progressivement l’idée de développer une gamme électrique à part, avec des carrosseries et des appellations spécifiques. Les prochains modèles doivent davantage reprendre les codes des voitures déjà connues des clients.

Le nouveau CLA électrique illustre cette orientation. Le futur GLC électrique suit la même logique, avec une silhouette qui reste identifiable comme un GLC malgré sa motorisation sans émissions à l’échappement.

C’est aussi une réponse à la stratégie de BMW, qui rapproche ses modèles électriques et thermiques au lieu de multiplier les familles distinctes. Les plateformes multi-énergies permettent de rationaliser les développements et de proposer plusieurs types de motorisations au sein d’une même gamme.

L’EQE pourrait être remplacée indirectement par une Classe E électrique attendue à partir de 2027. Pour les SUV, les futurs GLE et GLS électriques pourraient reprendre le flambeau, même si Mercedes n’a pas encore détaillé précisément leur calendrier.

La marque à l’étoile conserve donc ses ambitions électriques, mais change de méthode. Les EQE et EQS SUV auront été les premières victimes de cette réorientation. Pour Mercedes, le prochain défi sera de convaincre les clients avec des voitures électriques qui ne donnent plus l’impression d’appartenir à une gamme parallèle.