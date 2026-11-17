Fiat Pandina Tributo Autobianchi

Il fut un temps où les petites voitures italiennes avaient le droit d’être élégantes. L’Autobianchi A112 et surtout la Y10 en sont de bons exemples. Des automobiles compactes, plutôt simples dans leur conception, mais qui cultivaient un certain raffinement. Fiat ressort aujourd’hui ce souvenir des archives avec une nouvelle série spéciale de la Pandina. Son nom : Tributo Autobianchi. Les commandes viennent d’ouvrir en France, avec un tarif qui risque toutefois de faire davantage parler que ses références historiques.

Affichée à partir de 19 400 euros, cette nouvelle déclinaison vient prendre place au sommet de la gamme Pandina. Elle conserve la petite mécanique hybride de 65 ch et sa boîte manuelle, mais soigne nettement davantage sa présentation. Fiat ne cherche pas à transformer sa citadine en petite voiture premium. La marque joue plutôt sur une recette qui a longtemps fonctionné en Italie : donner davantage de personnalité à une automobile populaire.

Un détail noir qui rappelle immédiatement la Y10

Le choix de l’Autobianchi Y10 comme référence n’a rien d’anodin. Présentée au Salon de Genève en 1985, cette petite voiture partageait une plateforme dérivée de celle de la Fiat Panda. Sa particularité était ailleurs : elle proposait une approche plus raffinée, avec un dessin très personnel et une présentation intérieure qui cherchait à se rapprocher de modèles d’une catégorie supérieure.

Le hayon noir constituait l’une de ses signatures visuelles les plus reconnaissables. C’est précisément cet élément que Fiat reprend sur la Pandina Tributo Autobianchi. La nouvelle teinte Platino, exclusivement réservée à cette version, peut également être associée à un toit noir pour renforcer le contraste.

Les rétroviseurs et les protections extérieures adoptent également cette finition sombre. Sur les flancs, un marquage spécifique Tributo Autobianchi rappelle le caractère particulier de cette édition. Les jantes alliage diamantées de 15 pouces, avec leurs cabochons spécifiques, terminent cette présentation.

Ce n’est pas une transformation spectaculaire. Elle n’en avait probablement pas besoin. La Pandina possède déjà des proportions sympathiques et une silhouette immédiatement identifiable. Cette combinaison de couleurs lui donne surtout une allure moins ordinaire que les versions habituelles.

Fiat Pandina Tributo Autobianchi

Un intérieur qui soigne davantage les détails

C’est finalement dans l’habitacle que cette série spéciale cherche le plus à se distinguer. Fiat abandonne les présentations les plus classiques pour une ambiance sable clair, avec des sièges en microfibre reprenant le motif à grands carreaux baptisé « quadrettoni ».

Les appuie-têtes avant reçoivent un logo spécifique, tandis que les panneaux de portes adoptent des inserts assortis au reste de la sellerie. Le bandeau de planche de bord reprend la teinte Platino de la carrosserie. Quelques éléments noir brillant viennent compléter l’ensemble.

La marque a également prévu des animations d’accueil Tributo Autobianchi sur le combiné d’instruments et le système radio. Des tapis de sol spécifiques et plusieurs finitions dédiées complètent cette présentation.

L’idée est assez intéressante pour une voiture de ce gabarit. On retrouve une démarche qui rappelle justement celle de l’ancienne Y10 : ne pas forcément proposer davantage de puissance ou de technologie, mais travailler l’environnement à bord pour donner une impression plus valorisante.

Fiat Pandina Tributo Autobianchi

65 ch pour rester fidèle à la vocation de la Pandina

Sous le capot, aucune surprise. La Pandina Tributo Autobianchi reprend le trois-cylindres 1.0 Hybrid de 65 ch, associé à une boîte manuelle. Il s’agit d’une hybridation légère BSG, et non d’une véritable motorisation hybride capable de parcourir plusieurs kilomètres en mode électrique.

Cette mécanique privilégie les déplacements urbains et périurbains. Avec ses 3,69 mètres environ, la Pandina reste particulièrement adaptée aux rues étroites et aux stationnements compliqués. Son coffre de 225 litres rappelle toutefois que les possibilités de chargement restent celles d’une petite citadine.

Les performances ne constituent évidemment pas son argument principal. Le 0 à 100 km/h demande environ 14 secondes selon la version. On est loin des petites Autobianchi sportives d’autrefois, notamment de certaines déclinaisons de l’A112 qui avaient acquis une réputation bien différente.

La Pandina assume une autre époque et d’autres priorités, avec un équipement de sécurité moderne comprenant notamment le freinage autonome d’urgence, la reconnaissance des panneaux et l’aide au maintien dans la voie.

Fiat Pandina Tributo Autobianchi

À 19 400 euros, la personnalisation a un prix

C’est probablement le point qui mérite le plus d’attention. Avec un prix de départ de 19 400 euros, la Tributo Autobianchi se positionne particulièrement haut pour une citadine de 65 ch.

La concurrence ne manque pas sur ce terrain, même si les petites voitures thermiques se font de plus en plus rares. Une Hyundai i10 ou une Kia Picanto proposent des alternatives urbaines à des tarifs généralement plus accessibles selon les finitions et les motorisations. Chez Fiat, la Grande Panda joue également un rôle important dans la nouvelle stratégie de la marque, avec une présentation plus moderne et des ambitions familiales supérieures.

La question est donc de savoir si les personnalisations de cette édition justifient l’écart avec les autres Pandina. Les amateurs de la marque et les nostalgiques d’Autobianchi pourront y trouver un intérêt particulier. Pour les automobilistes qui recherchent simplement une petite voiture économique, le calcul sera probablement différent.

Fiat mise sur une histoire automobile que les passionnés connaissent bien. La production reste assurée à Pomigliano d’Arco, en Italie, dans une usine qui participe depuis longtemps à la fabrication des petites voitures du groupe.

La Pandina Tributo Autobianchi ne ressuscite évidemment pas une marque disparue. Elle rappelle simplement qu’une petite automobile peut aussi avoir une identité. Reste à savoir si cette touche de nostalgie italienne suffira à convaincre les clients de dépenser près de 20 000 euros pour une citadine de 65 ch.

Fiat Pandina Tributo Autobianchi

Fiat Pandina Tributo Autobianchi

Fiat Pandina Tributo Autobianchi