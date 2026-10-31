Ford Puma Black Edition : un million d’exemplaires, mais une série spéciale qui manque d’originalité

Ford Puma Black Edition

Un million d’exemplaires en moins de sept ans. Le Ford Puma peut se targuer d’une carrière particulièrement réussie sur le marché européen, au point de devenir le modèle particulier le plus vendu de la marque en 2025. Ford entend célébrer cette réussite avec une nouvelle série spéciale Black Edition. Une appellation que l’on connaît déjà par cœur dans l’industrie automobile, et qui commence franchement à dater.

Le constructeur américain a choisi de mettre en avant le Puma avec une édition limitée proposée à partir de 31 840 euros. Une manière de donner un peu de relief à son SUV compact, dont la carrière se poursuit depuis 2019. Mais derrière cette opération anniversaire, difficile de ne pas remarquer un certain manque d’imagination dans la recette employée.

Un million de Puma, une vraie réussite pour l’usine roumaine

Il faut reconnaître à Ford un joli succès industriel. Depuis le lancement de la production en octobre 2019, l’usine de Craiova, en Roumanie, a assemblé un million de Puma. Un chiffre atteint le 20 mai 2026, avec un exemplaire assez particulier : il s’agissait d’un Puma Gen-E électrique destiné à une cliente britannique.

Le résultat est loin d’être anodin pour Ford. Après la disparition de la Fiesta et de la Focus, le Puma occupe une place centrale dans la gamme européenne du constructeur. Il est même devenu son principal relais commercial sur le marché des voitures particulières.

Le Royaume-Uni constitue son premier débouché, avec plus de 264 000 exemplaires écoulés depuis son lancement, devant l’Italie et ses quelque 176 000 unités. La France n’est pas en reste avec environ 123 000 immatriculations cumulées. Le succès reste toutefois à relativiser à l’échelle du marché français : en 2025, le Puma était encore loin des volumes réalisés par les Peugeot 2008 et Renault Captur.

Ce million d’exemplaires confirme néanmoins que Ford a trouvé une formule efficace. Le Puma profite notamment d’un positionnement assez intéressant, entre citadine polyvalente et petit SUV familial, avec un comportement routier qui conserve une certaine personnalité. Son coffre doté de la MegaBox constitue aussi un argument pratique que tous ses concurrents ne peuvent pas avancer.

Ford Puma Black Edition

La Black Edition, une recette qui manque de fraîcheur

Pour marquer le coup, Ford a donc imaginé une série spéciale Black Edition. Le principe est connu : une carrosserie agrémentée d’éléments noirs, quelques équipements supplémentaires et une présentation censée renforcer l’exclusivité.

Quatre teintes sont proposées : Gris Cactus, Gris Solar, Jaune Electric et Rouge Fantastic. Elles contrastent avec les éléments du Black Package, qui comprend notamment des jantes alliage spécifiques de 18 pouces, des rétroviseurs et un toit noirs, un becquet sport ainsi que des enjoliveurs de bas de bouclier noirs.

L’ensemble devrait donner au Puma une allure un peu plus dynamique. Mais franchement, le filon des séries spéciales Black Edition commence à être sérieusement exploité dans l’automobile. Chez Ford comme ailleurs, les déclinaisons associant carrosserie sombre, jantes noires et quelques badges spécifiques se succèdent depuis des années.

On pense notamment aux nombreuses éditions Black proposées chez Volkswagen, Opel, Peugeot ou encore Renault. Le principe fonctionne probablement encore auprès d’une partie de la clientèle, mais il ne suscite plus vraiment la surprise. Une série anniversaire célébrant un million d’exemplaires aurait peut-être mérité une identité plus originale, voire une personnalisation réellement spécifique au modèle.

Ford Puma Black Edition

125 ch et une dotation enrichie pour 31 840 euros

Ford ne s’est heureusement pas contenté de quelques éléments décoratifs. Cette Black Edition reçoit également le Pack Confort, avec un hayon électrique mains-libres, des rétroviseurs chauffants et rabattables électriquement, un rétroviseur intérieur électrochrome, l’accès et le démarrage sans clé ainsi qu’un chargeur à induction pour smartphone. Une caméra de recul complète l’équipement.

Sous le capot, aucune surprise puisque le constructeur reprend le trois-cylindres 1.0 EcoBoost hybride léger de 125 ch. Deux transmissions sont disponibles : une boîte manuelle à six rapports ou la boîte automatique PowerShift à double embrayage et sept rapports.

Cette motorisation micro-hybride 48 volts constitue aujourd’hui l’une des propositions centrales de la gamme Puma. Elle permet de bénéficier d’une électrification légère, sans les contraintes de recharge d’un hybride rechargeable ou d’un véhicule électrique.

Le tarif débute à 31 840 euros. Ford annonce également une offre de financement à partir de 299 euros par mois, sous réserve des conditions proposées par le réseau.

À ce niveau de prix, le Puma se retrouve face à une concurrence particulièrement fournie. Le Renault Captur, le Peugeot 2008 ou encore le Volkswagen T-Cross occupent le même terrain, avec des approches différentes en matière de motorisations et d’équipements.

La véritable question sera donc celle de l’intérêt économique de cette Black Edition face aux autres finitions du catalogue. Car une série spéciale n’a de sens que si les équipements supplémentaires compensent réellement son éventuel surcoût.

Ford peut célébrer son millionième Puma sans rougir. Le modèle a largement contribué à maintenir la marque dans la bataille des SUV compacts européens. Reste que pour le prochain anniversaire, on aimerait voir autre chose qu’une nouvelle déclinaison noire. Le succès commercial mérite peut-être mieux qu’un simple changement de jantes et quelques accessoires de carrosserie.