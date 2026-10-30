Conclusion essai MG IM6 : notre avis sur ce SUV électrique

A l’opposé des modèles MG très abordables proposés sous la barre des 30.000 euros, cet IM6 joue une tout autre partition. Même s’il affiche une puissance démesurée et des performances impressionnantes, ce n’est pas un SUV sportif. La version deux roues motrices peut donc s’envisager pour ceux qui n’ont pas besoin d’une transmission intégrale, car elle collera parfaitement à la vocation de l’IM6. Spacieux et confortable, rapide à charger, très bien équipé, ce nouveau modèle sera apprécié lors de longs parcours, que ce soit aux places avant ou aux places arrière.

Ce n’est donc pas une copie parfaite que nous rend IM, mais ce nouveau modèle a de quoi interpeller par sa fiche technique et son rapport prix-prestations. De quoi logiquement toucher un certain public, à la recherche d’un modèle high-tech qu’on ne croise pas à tous les coins de rue.

Ce que nous avons aimé :

Performances de supercar

Confort de suspension

Equipement complet

Coffre spacieux

Roues arrière directionnelles

Habitabilité arrière

Ce que nous avons moins aimé :

Manque de ressenti de la direction

Ergonomie complexe

Largeur élevée pour les parkings

Manque d’image de la marque IM

Nos remerciements à MG Mulhouse Car Avenue pour le prêt de ce véhicule !