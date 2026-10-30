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Conclusion essai MG IM6 : notre avis sur ce SUV électrique

30 octobre 2026
Sébastien Rabatel
Conclusion essai MG IM6 : notre avis sur ce SUV électrique
Conclusion essai MG IM6 : notre avis sur ce SUV électrique

A l’opposé des modèles MG très abordables proposés sous la barre des 30.000 euros, cet IM6 joue une tout autre partition. Même s’il affiche une puissance démesurée et des performances impressionnantes, ce n’est pas un SUV sportif. La version deux roues motrices peut donc s’envisager pour ceux qui n’ont pas besoin d’une transmission intégrale, car elle collera parfaitement à la vocation de l’IM6. Spacieux et confortable, rapide à charger, très bien équipé, ce nouveau modèle sera apprécié lors de longs parcours, que ce soit aux places avant ou aux places arrière.

Ce n’est donc pas une copie parfaite que nous rend IM, mais ce nouveau modèle a de quoi interpeller par sa fiche technique et son rapport prix-prestations. De quoi logiquement toucher un certain public, à la recherche d’un modèle high-tech qu’on ne croise pas à tous les coins de rue.

Ce que nous avons aimé :

  • Performances de supercar
  • Confort de suspension
  • Equipement complet
  • Coffre spacieux
  • Roues arrière directionnelles
  • Habitabilité arrière

Ce que nous avons moins aimé :

  • Manque de ressenti de la direction
  • Ergonomie complexe
  • Largeur élevée pour les parkings
  • Manque d’image de la marque IM

Nos remerciements à MG Mulhouse Car Avenue pour le prêt de ce véhicule !

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Fiche Technique

MG IM6 AWD
Moteur
Type de motorisation 100 % Electrique
Puissance nominale maxi
 751 ch
Couple moteur AV + AR  802 Nm
Puissance fiscale 26 CV
Autonomie 505 km
Performances
Vitesse maxi 239 km/h
0 à 100 km/h 3,5 s
1000 m D.A NC
Consommation et rejets de CO2
Consommation mixte 23,4 kWh/100 km (WLTP)
Consommation urbaine NC
Consommation extra-urbaine NC
Taux de CO2 0 g/km

Prime CEE CERTINERGY (France) 2026

 0 euro
Dimensions, mesures
Longueur 4,90 m
Largeur 1,99 m
Hauteur 1,67 m
Empattement 2,95 m
Capacité de la batterie
 100 kWh
Capacité du coffre 646 litres
Poids à vide 2485 kg
Prix
Prix d’entrée de gamme à partir de 56990 €
Prix du modèle essayé 62990 € (tarif configurateur)

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

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