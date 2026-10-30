Conclusion essai MG IM6 : notre avis sur ce SUV électrique

A l’opposé des modèles MG très abordables proposés sous la barre des 30.000 euros, cet IM6 joue une tout autre partition. Même s’il affiche une puissance démesurée et des performances impressionnantes, ce n’est pas un SUV sportif. La version deux roues motrices peut donc s’envisager pour ceux qui n’ont pas besoin d’une transmission intégrale, car elle collera parfaitement à la vocation de l’IM6. Spacieux et confortable, rapide à charger, très bien équipé, ce nouveau modèle sera apprécié lors de longs parcours, que ce soit aux places avant ou aux places arrière.
Ce n’est donc pas une copie parfaite que nous rend IM, mais ce nouveau modèle a de quoi interpeller par sa fiche technique et son rapport prix-prestations. De quoi logiquement toucher un certain public, à la recherche d’un modèle high-tech qu’on ne croise pas à tous les coins de rue.
Ce que nous avons aimé :
- Performances de supercar
- Confort de suspension
- Equipement complet
- Coffre spacieux
- Roues arrière directionnelles
- Habitabilité arrière
Ce que nous avons moins aimé :
- Manque de ressenti de la direction
- Ergonomie complexe
- Largeur élevée pour les parkings
- Manque d’image de la marque IM
Nos remerciements à MG Mulhouse Car Avenue pour le prêt de ce véhicule !
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Fiche Technique
MG IM6 AWD
|Moteur
|Type de motorisation
|100 % Electrique
|Puissance nominale maxi
|751 ch
|Couple moteur AV + AR
|802 Nm
|Puissance fiscale
|26 CV
|Autonomie
|505 km
|Performances
|Vitesse maxi
|239 km/h
|0 à 100 km/h
|3,5 s
|1000 m D.A
|NC
|Consommation et rejets de CO2
|Consommation mixte
|23,4 kWh/100 km (WLTP)
|Consommation urbaine
|NC
|Consommation extra-urbaine
|NC
|Taux de CO2
|0 g/km
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Prime CEE CERTINERGY (France) 2026
|0 euro
|Dimensions, mesures
|Longueur
|4,90 m
|Largeur
|1,99 m
|Hauteur
|1,67 m
|Empattement
|2,95 m
|Capacité de la batterie
|100 kWh
|Capacité du coffre
|646 litres
|Poids à vide
|2485 kg
|Prix
|Prix d’entrée de gamme
|à partir de 56990 €
|Prix du modèle essayé
|62990 € (tarif configurateur)