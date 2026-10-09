Conclusion essai BMW Z4 G29 : notre avis sur ce roadster

Ce dernier BMW Z4 G29 Final Edition est très plaisant et ne semble pas accuser le poids des années. En dehors d’une planche de bord qui pourrait être revue, il reste parfaitement désirable et abouti. Cette motorisation sDrive 30i est une belle surprise, car elle répond pleinement à ce qu’on attend d’un roadster sportif, sans exubérance.
BMW nous aura concocté une belle saga de roadsters Z « abordables », débutée avec le Z3 et poursuivie avec les 3 générations de Z4 successives. Il est fort probable qu’une suite finisse par arriver, mais à quelle échéance, et avec quel type de motorisations ? En attendant, les passionnés peuvent encore s’offrir l’un des derniers exemplaires disponibles en neuf, ou encore se tourner vers le marché de l’occasion…
On a aimé :
-Design toujours actuel
-Agrément de conduite
-Performances élevées
-Finition de qualité
On n’a pas aimé
-Pas de remplaçant dans l’immédiat
-Malus écologique important
-Budget conséquent
|
Fiche Technique
BMW Z4 sDrive 30i 2026
|Moteur
|Nombre de cylindres
|4
|Cylindrée
|1998 cm3
|Puissance
|258 ch à 5000 tr/min
|Couple moteur
|400 Nm
|Puissance fiscale
|15 CV
|Performances
|Vitesse maxi
|250 km/h
|0 à 100 km/h
|5,4 s
|1 000 mètres (départ arrêté)
|NC
|Consommation et rejets de CO2
|Consommation mixte
|7,1 l/100 km
|Consommation urbaine
|NC
|Consommation extra-urbaine
|NC
|Taux de CO2
|167 g/km (WLTP)
|Malus écologique (2026)
|17 707 €
|Dimensions, mesures
|Longueur
|4,324 m
|Largeur
|1,860 m
|Hauteur
|1,304 m
|Empattement
|2,470 m
|Capacité du réservoir
|52 L
|Capacité du coffre
|281 L
|Masse à vide en ordre de marche
|1 545 kg
|Prix
|Prix d’entrée de gamme
|à partir de 56.350 €
|Prix du modèle essayé
|64.250 € (hors options)