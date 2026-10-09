BMW BMW Z4 Suite essais

Conclusion essai BMW Z4 G29 : notre avis sur ce roadster

9 octobre 2026
Sébastien Rabatel
Conclusion essai BMW Z4 : notre avis sur ce roadster
Conclusion essai BMW Z4 : notre avis sur ce roadster

Ce dernier BMW Z4 G29 Final Edition est très plaisant et ne semble pas accuser le poids des années. En dehors d’une planche de bord qui pourrait être revue, il reste parfaitement désirable et abouti. Cette motorisation sDrive 30i est une belle surprise, car elle répond pleinement à ce qu’on attend d’un roadster sportif, sans exubérance.

BMW nous aura concocté une belle saga de roadsters Z « abordables », débutée avec le Z3 et poursuivie avec les 3 générations de Z4 successives. Il est fort probable qu’une suite finisse par arriver, mais à quelle échéance, et avec quel type de motorisations ? En attendant, les passionnés peuvent encore s’offrir l’un des derniers exemplaires disponibles en neuf, ou encore se tourner vers le marché de l’occasion…

On a aimé :

-Design toujours actuel

-Agrément de conduite

-Performances élevées

-Finition de qualité

On n’a pas aimé

-Pas de remplaçant dans l’immédiat

-Malus écologique important

-Budget conséquent

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Fiche Technique

BMW Z4 sDrive 30i 2026
Moteur
Nombre de cylindres 4
Cylindrée 1998 cm3
Puissance 258 ch à 5000 tr/min
Couple moteur 400 Nm
Puissance fiscale 15 CV
Performances
Vitesse maxi 250 km/h
0 à 100 km/h 5,4 s
1 000 mètres (départ arrêté) NC
Consommation et rejets de CO2
Consommation mixte 7,1 l/100 km
Consommation urbaine NC
Consommation extra-urbaine NC
Taux de CO2 167 g/km (WLTP)
 Malus écologique (2026) 17 707 €
Dimensions, mesures
Longueur 4,324 m
Largeur 1,860 m
Hauteur 1,304 m
Empattement 2,470 m
Capacité du réservoir 52 L
Capacité du coffre 281 L
Masse à vide en ordre de marche
 1 545 kg
Prix
Prix d’entrée de gamme à partir de 56.350 €
Prix du modèle essayé 64.250 € (hors options)

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

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