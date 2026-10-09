Conclusion essai BMW Z4 G29 : notre avis sur ce roadster

Conclusion essai BMW Z4 : notre avis sur ce roadster

Ce dernier BMW Z4 G29 Final Edition est très plaisant et ne semble pas accuser le poids des années. En dehors d’une planche de bord qui pourrait être revue, il reste parfaitement désirable et abouti. Cette motorisation sDrive 30i est une belle surprise, car elle répond pleinement à ce qu’on attend d’un roadster sportif, sans exubérance.

BMW nous aura concocté une belle saga de roadsters Z « abordables », débutée avec le Z3 et poursuivie avec les 3 générations de Z4 successives. Il est fort probable qu’une suite finisse par arriver, mais à quelle échéance, et avec quel type de motorisations ? En attendant, les passionnés peuvent encore s’offrir l’un des derniers exemplaires disponibles en neuf, ou encore se tourner vers le marché de l’occasion…

On a aimé :

-Design toujours actuel

-Agrément de conduite

-Performances élevées

-Finition de qualité

On n’a pas aimé

-Pas de remplaçant dans l’immédiat

-Malus écologique important

-Budget conséquent