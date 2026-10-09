Essai BMW Z4 Final Edition sDrive 30i : dernier adieu

BMW Z4 Final Edition sDrive 30i

2026 sonne le glas du roadster « abordable » chez BMW, avec la fin du Z4 G29 dont la production s’est arrêtée en mai dernier. Plus aucun Z4 ne sortira désormais de l’usine Magna Steyr de Graz, en Autriche. Mais BMW France nous a permis de prendre le volant de l’un des derniers exemplaires produits cette année, dans une livrée Final Edition très aguicheuse. Alors, est-ce que ce dernier Z4 est encore un coup de coeur avec sa motorisation sDrive 30i ?

Un design toujours aussi plaisant à regarder

Malgré son arrivée en fin de vie, le BMW Z4 conserve un charme fou, son design ne semble pas subir le poids des années. Ce roadster deux places en impose déjà avec sa longueur qui dépasse les 4,30 m, et un capot conséquent qui peut abriter des 6 cylindres en ligne.

Ses lignes sont musclées, et mettent en avant une sportivité revendiquée. Les ailes avant intègrent des diffuseurs aérodynamiques « Air Breather » qui participent au style dynamique. Vu de face, le Z4 se distingue par ses deux naseaux très larges, et un bouclier qui fait la part belle aux prises d’air et aux éléments en relief.

Lorsqu’il est ouvert, le capot est imposant, puisqu’il intègre la majeure partie des ailes avant.

Cette version Final Edition se distingue par une carrosserie dans une teinte BMW Individual Frozen Black métallisé, qui fait partie de la dotation de série. En revanche les belles jantes 19″ style 799 M bicolores noires à rayons sont facturées 1100 euros en option. C’est la seule option pour la partie extérieure !

Notez aussi le look full black de cette version, avec le tour de calandre en noir brillant, tout comme l’habillage avec le motif en nid d’abeille. Voilà qui fait ressortir particulièrement le rouge des étriers de freins M.

La partie arrière n’est pas en reste avec un bouclier aux lignes tendues, un diffuseur arrière très larges, et de généreuses sorties d’échappement. Sans oublier une petite malle avec un becquet intégré qui assure une partie du spectacle…

BMW Z4 Final Edition sDrive 30i

Vie à bord : ambiance premium et sportive

Dès qu’on ouvre les portières, impossible de rater les seuils de portes spécifiques badgés « Final Edition ». Le ton est donné.

L’aménagement de ce Z4 fait imanquablement penser à une Série 3 par exemple ( avant son dernier restyling ), dont il reprend la disposition de certains éléments. Les éléments sont orientés vers le conducteur, sans pour autant exclure le passager avant…Le système multimédia n’est donc pas exclusivement pilotable par l’écran tactile, et est encore associé à la molette iDrive. Tous ceux qui ont l’habitude de cette molette ne s’en plaindront pas, et cela peut vous éviter de toucher l’écran si vous n’avez pas les mains parfaitement propres…

Les passagers avant profitent des très beaux sièges M Sport, avec appuie-tête intégrés, qui font partie des équipements de série, tout comme la sellerie cuir alcantara. En revanche les réglages électriques de sièges, le réglage lombaire et leur fonction chauffage sont facturés en supplément.

Devant lui, le conducteur sera logiquement ravi d’avoir un volant M recouvert d’alcantara, comme sur les sportives les plus prestigieuses. Un élément qui correspond à cette série Final Edition. Les surpiqûres rouges sont présentes partout, des sièges aux contre-portes, en passant par la planche de bord, la casquette d’instrumentation, le volant ou les accoudoirs. En revanche le repère de point milieu n’est pas présent en rouge sur le volant, alors que l’emplacement est bien visible.

L’aménagement du BMW Z4 respire la qualité

Même si le modèle est arrivé en fin de vie, ce Z4 présente encore très bien et affiche une qualité de finition premium digne de la marque, et plus proche d’une série 3 que d’une série 1.

BMW n’a pas oublié les aspects pratiques, même si on est loin de l’habitacle d’un SUV électrique orienté confort. Pour utiliser les porte-gobelets par exemple, il faudra que l’un des deux passagers avant sacrifie son accoudoir en le laissant ouvert. Les bacs de portes sont très étroits, et ne permettent pas d’y loger de petites bouteilles. En revanche vous trouverez derrière les sièges avant un petit filet pour déposer de petits objets, et même un petit espace exploitable entre les ouvertures de la trappe à skis.

Mais passons à un point crucial sur une décapotable : l’ouverture du toit. Ici, l’ouverture peut s’effectuer en roulant jusqu’à 50 km/h maximum, et ne prend que dix secondes. C’est l’avantage d’une capote face à un toit rigide : une ouverture en roulant. Pratique également pour vite refermer si une averse se déclenche subitement…

Avec un pare-brise relevé, les passagers avant profitent alors de la conduite « cheveux au vent ». Le saute-vent placé entre les petits arceaux permet bien entendu de réduire au maximum les turbulences.

Pour partir en week-end, quelle est la contenance du coffre ? Le volume est annoncé à 281 litres, ce qui est même supérieur à la contenance du coffre d’un Mercedes SL nettement plus long. Le volume est fixe, que le Z4 soit capoté ou non.

Le volume du coffre est tout à fait correct pour ce genre d’engin

A conduire : 4 cylindres, et alors ?

Le Z4 ici en version sDrive 30i est la version la plus puissante proposée en 4 cylindres, avec sous le long capot avant un 2.0 turbocompressé de 258 ch, couplé à une boite Steptronic à 8 rapports. La puissance est délivrée aux seules roues arrières : contrairement à un SUV à l’hélice qui affiche un sDrive moins valorisant et moins pertinent qu’un xDrive, ici en roadster c’est la configuration idéale.

Dès la mise en contact, le conducteur sera ravi d’entendre le petit coup de gaz que laisse échapper la double sortie d’échappement.

Pas de 6 cylindres sur cette version mais un 4 cylindres qui a la santé

Avec 1545 kg sur la balance, ce Z4 présente un rapport poids-puissance tout à fait honorable, et les performances s’en ressentent avec un 0 à 100 km/h effectué en seulement 5,4 s ! Si BMW est réputé pour ses 6 cylindres en ligne, le constructeur bavarois a depuis longtemps su tirer parti d’une architecture 4 cylindres pour des modèles sportifs. Souvenez-vous par exemple de la première M3 E30, qui fête cette année ses 40 ans. Elle était motorisée par un 4 cylindres 2.3 atmosphérique de 200 ch…ce qui ne l’a pas empêché de devenir l’une des BMW les plus collector.

Précisons aussi que ce moteur est ici dispensé d’hybridation, et se contente d’un système Start-Stop classique.

Il faut bien avouer que les 258 ch répondent bien présents et permettent déjà de profiter d’un bel agrément mécanique. Le 6 cylindres d’un Z4 M40i apportera plus de rondeur, des performances réhaussées, et surtout une sonorité plus envoûtante. Mais très clairement, le Z4 sDrive 30i est loin d’être une punition, bien au contraire. Le 4 cylindres en ligne essence TwinPower Turbo délivre un couple moteur conséquent de 400 Nm, à même de faciliter de vigoureuses relances. On peut aussi avancer l’argument d’un train avant qui sera loins lesté, du fait d’un bloc moteur un peu plus léger.

Décapoter sera souvent la priorité dès la mise sous contact de ce Z4

La répartition des masses de ce Z4 est excellente, et lui permet de conjuger une précision du train avant et un très bon équilibre global.

Pour 1450 euros, le différentiel autobloquant M Sport permet de bénéficier d’un élément qui est normalement réservé aux versions M40i. Ce dispositif vous permettra de gagner en agilité et en adhérence lors de virages serrés : un must en conduite sportive !

BMW n’a pas non plus lésiné sur la monte pneumatique avec des Michelin Pilot Super Sport. Au global la conduite de ce Z4 est donc un vrai plaisir, et ceux qui ne peuvent pas s’offrir une version M40i profiteront déjà d’un très bon agrément de conduite, digne d’une petite sportive à l’hélice.

Budget : un tarif conséquent

Cette version Z4 sDrive30i Final Edition était proposée au catalogue au prix de 64250 euros. Elle bénéficie en plus de 16960 euros d’options, de quoi agrémenter le quotidien…Prix clés en mains : 99815,70 euros avec un malus de 17707 euros ( rejets de CO2 de 165 g ) et une carte grise facturée 898,76 euros en région parisienne. Le niveau de rejets de CO2 est d’ailleurs similaire à ce qu’il était sur la version sDrive 20i, moins puissante mais dotée de la même architecture moteur.

Ce tarif inclut donc un grand nombre d’options, comme par exemple le pack innovation à 3950 avec alarme antivol, régulateur de vitesse actif, Driving assistant, affichage tête haute, projecteurs advanced full led et feux de route anti-éblouissement.

Les sièges sport M sont appréciés des passionnés BMW

Le budget est conséquent pour un roadster motorisé par un 4 cylindres, il faut bien l’avouer. Pour ceux qui regardent vers les modèles d’occasion, un Z4 sDrive 30i M Sport vendu dans le réseau BMW de 2025 est en général affiché autour de 80000 euros. Les occasions disponibles et récentes sont rares, dues à la faible diffusion du modèle. Voilà qui permet de limiter la décote…