Volkswagen ID. Tiguan : l’ID.4 change de nom et s’affiche à 43 990 euros

Volkswagen ID. Tiguan

Il aura fallu quelques années à Volkswagen pour revoir sa copie. L’ID.4 devient l’ID. Tiguan, avec une première mondiale qui marque un tournant pour la gamme électrique du constructeur allemand. Les précommandes ouvrent le 13 octobre en France, à partir de 43 990 euros. Le nouveau SUV arrivera début 2027, mais son lancement pose déjà une question : Volkswagen a-t-il trouvé la bonne formule pour rivaliser avec les références du marché ?

Le constructeur ne part pas d’une feuille blanche. Plus de 950 000 ID.4 et ID.5 ont été produits. Pourtant, leur remplacement par un modèle portant le nom Tiguan montre que la marque veut désormais s’appuyer sur une appellation qui parle davantage aux automobilistes. Un choix assez révélateur, alors que les SUV électriques doivent encore convaincre une partie des clients habitués aux motorisations thermiques.

Le nom change, la silhouette aussi

L’ID. Tiguan ne reprend pas simplement le dessin de l’ID.4 avec quelques retouches. Volkswagen abandonne les formes assez douces de ses premiers SUV électriques pour une carrosserie plus verticale, des lignes marquées et une allure plus proche de celle d’un SUV classique. Le résultat paraît moins expérimental.

Les poignées de portes traditionnelles font leur retour. On pourrait sourire devant ce détail, mais il en dit long sur les choix opérés par Volkswagen : certaines solutions présentées hier comme modernes ne justifiaient pas forcément de compliquer les gestes du quotidien.

La marque annonce aussi une montée en gamme dans la présentation extérieure comme dans l’habitacle. Il faudra naturellement juger sur pièce, car les promesses de qualité perçue ne remplacent ni un essai ni une comparaison avec les concurrents.

Volkswagen ID. Tiguan

190, 286 ou 299 ch : trois versions au programme

Volkswagen a retenu trois configurations. La première développe 190 ch et reçoit une batterie de 58 kWh. La seconde passe à 286 ch avec un accumulateur de 77 kWh. Enfin, la version 4MOTION à transmission intégrale affiche 299 ch, toujours avec la batterie de 77 kWh.

L’autonomie maximale annoncée atteint 600 km en cycle WLTP. Volkswagen ne précise pas ici quelle configuration permet d’obtenir cette valeur. Il faudra donc attendre les données homologuées pour comparer les versions sur des bases solides.

La batterie de 58 kWh devrait suffire à de nombreux automobilistes qui rechargent à domicile et utilisent leur voiture principalement pour les trajets quotidiens. Pour les départs en vacances, la version de 77 kWh semble plus indiquée, même si l’autonomie sur autoroute restera inférieure à la valeur WLTP.

L’ID. Tiguan conserve un autre argument : le remorquage. Volkswagen annonce jusqu’à 1 800 kg avec la petite batterie et 2 000 kg avec celle de 77 kWh. Cette capacité intéressera les propriétaires de caravanes ou de remorques, mais il faudra garder à l’esprit qu’une charge importante peut faire chuter l’autonomie.

Le coffre arrière offre 534 litres. Un second espace de rangement de 32 litres est aménagé sous le capot avant. Ce « frunk » permettra notamment de séparer les câbles de recharge des bagages.

Volkswagen ID. Tiguan

Les boutons physiques font leur retour

C’est sans doute l’une des corrections les plus attendues. Sur les premiers modèles ID, Volkswagen avait largement misé sur les surfaces tactiles, avec une ergonomie qui n’a pas toujours convaincu. L’ID. Tiguan revient à des commandes physiques pour les fonctions courantes.

La climatisation dispose de ses propres boutons sur la console centrale. Le volant multifonction abandonne lui aussi les commandes tactiles au profit de touches classiques. Le volume audio et le changement de piste se pilotent à partir d’une commande dédiée.

L’écran central de 15 pouces reste imposant, accompagné d’une instrumentation numérique de 10 pouces. En option, un écran de 12 pouces pourra prendre place devant le passager avant. Il sera possible d’y afficher des contenus multimédias sans distraire le conducteur, grâce à un système de confidentialité qui rend l’image invisible depuis son siège.

Volkswagen ajoute même des compteurs inspirés de la Golf IV. Les amateurs de la compacte des années 1990 apprécieront peut-être ce clin d’œil, avec les couleurs bleues et rouges de l’instrumentation d’époque. L’écran central pourra également afficher plusieurs modèles emblématiques de la marque.

Volkswagen ID. Tiguan

Un SUV familial qui soigne ses équipements

Quatre finitions sont prévues : Trend, Life, Style et R-Line. Selon la version retenue, l’ID. Tiguan pourra recevoir des sièges avant électriques avec massage et ventilation, un toit panoramique ou encore une installation audio Harman Kardon de 480 watts.

Le Connected Travel Assist enrichira les aides à la conduite. Volkswagen annonce notamment des changements de voie assistés sur autoroute et la reconnaissance des feux de circulation. Comme pour les autres systèmes de ce type, ces fonctions ne dispensent pas le conducteur de surveiller la route.

Une clé numérique permettra également d’ouvrir et de démarrer le véhicule avec un smartphone compatible. Autre fonction intéressante, la technologie V2L autorisera l’alimentation d’appareils électriques depuis la batterie de traction, grâce à un adaptateur branché sur la prise de recharge.

Tout cela devrait rendre l’ID. Tiguan plus agréable à vivre. Reste à connaître le prix des options et la dotation exacte de chaque finition. À 43 990 euros, le tarif de départ ne raconte pas toute l’histoire.

Volkswagen ID. Tiguan

Face au Tesla Model Y, il faudra davantage qu’un nouveau nom

Le prix annoncé place le Volkswagen face à des modèles comme le Tesla Model Y, le Skoda Enyaq ou le Ford Explorer électrique. Les différences se joueront sur l’autonomie réelle, la vitesse de recharge, l’équipement et le coût des versions les plus intéressantes.

Le changement de nom peut aider Volkswagen à attirer des clients qui ne se reconnaissaient pas dans la famille ID. Mais le marché électrique est devenu beaucoup plus disputé qu’au lancement de l’ID.4. La réputation du Tiguan ne suffira pas si le nouveau venu se révèle trop cher une fois correctement équipé.

Le modèle électrique sera produit à Emden, tandis que le Tiguan thermique et hybride continuera sa carrière. Les deux SUV cohabiteront donc dans la gamme, une manière pour Volkswagen de ne pas brusquer les clients qui ne souhaitent pas encore passer à la batterie.

Les précommandes débutent le 13 octobre 2026 en France, avec un prix d’appel fixé à 43 990 euros. Les premiers modèles sont attendus début 2027. Volkswagen a corrigé plusieurs points critiqués sur ses premiers SUV électriques. Le plus important reste à vérifier : ce Tiguan saura-t-il donner envie de choisir l’électrique plutôt que de simplement reprendre le nom d’un modèle connu ?

Volkswagen ID. Tiguan

Volkswagen ID. Tiguan

Volkswagen ID. Tiguan

Volkswagen ID. Tiguan