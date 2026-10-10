BMW iX3 M60 xDrive : 612 ch et 754 km d’autonomie pour le SUV électrique

BMW iX3 M60 xDrive

612 ch, 875 Nm et un 0 à 100 km/h expédié en 3,9 secondes. La nouvelle BMW iX3 M60 xDrive ne cherche visiblement pas à jouer les SUV électriques raisonnables. Cette version BMW M Performance, qui arrivera en 2027, doit surtout montrer jusqu’où la marque bavaroise peut pousser sa nouvelle génération de modèles électriques sans renoncer à ce qui fait sa réputation : le comportement routier.

Le chiffre le plus intéressant n’est pourtant pas celui de la puissance. Avec une autonomie annoncée de 754 km et une recharge pouvant atteindre 400 kW, BMW entend aussi éviter à son SUV sportif le défaut qui accompagne encore certaines voitures électriques très performantes : une consommation qui grimpe rapidement dès que l’on exploite réellement leurs capacités.

Un iX3 qui change de dimension

La nouvelle génération de BMW iX3 inaugure déjà un tournant pour le constructeur avec la plateforme Neue Klasse et une architecture électrique entièrement renouvelée. La déclinaison M60 xDrive pousse cette logique plus loin. Ses deux moteurs, installés sur les essieux avant et arrière, développent ensemble 450 kW, soit 612 ch, pour un couple maximal de 875 Nm.

Le résultat est sans ambiguïté : 3,9 secondes pour atteindre 100 km/h depuis l’arrêt et 240 km/h en vitesse maximale. Des performances qui placent ce SUV dans le territoire de modèles sportifs autrement plus démonstratifs que les versions électriques familiales habituelles.

Il faut toutefois replacer ces chiffres dans la gamme BMW. La iX3 M60 xDrive ne porte pas l’appellation d’une BMW M intégrale comparable à une future déclinaison radicale conçue pour le circuit. Elle appartient à la famille M Performance, celle qui associe un niveau de puissance élevé à une utilisation quotidienne moins contraignante. Une nuance importante, car la vocation d’un SUV de ce prix ne se limite pas à aligner les accélérations.

BMW n’a pas encore communiqué le tarif français de cette version. Difficile, sans ce chiffre, de mesurer précisément son positionnement face aux SUV électriques sportifs concurrents.

BMW iX3 M60 xDrive

La recharge devient aussi importante que les performances

C’est probablement sur le terrain de l’autonomie et de la recharge que la nouvelle iX3 M60 xDrive a le plus à démontrer. Sa batterie affiche une capacité nette de 108,7 kWh, tandis que l’autonomie homologuée visée atteint 754 km selon le cycle WLTP. La consommation annoncée varie de 17,6 à 20,5 kWh/100 km, en fonction de la configuration retenue.

La prudence reste de mise. Une telle autonomie correspond à une homologation normalisée, pas à une promesse de parcourir 754 km à rythme autoroutier avec une voiture de 612 ch. Les grandes jantes, les pneumatiques sportifs et le poids d’un SUV de ce gabarit pèseront également dans le bilan énergétique réel. BMW annonce une longueur de 4,78 m et un empattement de près de 2,90 m : on ne parle pas ici d’une compacte électrique légère.

La puissance de recharge maximale de 400 kW constitue néanmoins un argument sérieux. Dans des conditions optimales, dix minutes sur une borne compatible permettraient de récupérer jusqu’à 340 km d’autonomie. Le constructeur précise aussi que le chargeur embarqué accepte jusqu’à 22 kW en courant alternatif, une capacité intéressante pour les recharges sur des installations adaptées.

BMW iX3 M60 xDrive

BMW promet autre chose qu’une accélération spectaculaire

La puissance ne suffit pas à faire une BMW M Performance. Le constructeur met particulièrement en avant le BMW Heart of Joy, l’un des calculateurs centraux de la Neue Klasse, associé au système BMW M Dynamic Performance Control.

Ces dispositifs coordonnent notamment la propulsion, le freinage, la direction et la récupération d’énergie. BMW annonce un traitement des informations jusqu’à dix fois plus rapide que celui des systèmes précédents. L’objectif est de rendre les réactions de la voiture plus précises et plus progressives, avec moins d’interventions correctives perceptibles par le conducteur.

C’est sur ce point que la iX3 M60 xDrive devra convaincre. Un SUV électrique puissant peut accélérer très fort en ligne droite sans procurer beaucoup de plaisir sur une route sinueuse. Le poids, l’inertie et la gestion du couple compliquent les choses dès que les virages s’enchaînent.

BMW annonce des suspensions SelectDrive M à amortissement piloté, une direction sport à démultiplication variable et un différentiel autobloquant M à commande électronique sur l’essieu arrière. Ces équipements sont livrés de série. La mise au point comprend également des renforts structurels et des réglages spécifiques des ressorts et des amortisseurs.

BMW iX3 M60 xDrive

Une signature M qui ne passe pas inaperçue

BMW n’a pas voulu se contenter d’ajouter quelques badges à la version la plus puissante de son nouveau SUV. La face avant reçoit une signature lumineuse spécifique, avec des projecteurs LED M jaunes baptisés « M Yellow Lights ». Les éléments extérieurs M Sport et l’éclairage de la calandre BMW Iconic Glow sont également de série.

Le reste du traitement est plus classique pour une déclinaison sportive : passages de roues marqués, diffuseur arrière spécifique, becquet de toit et jantes M de 21 pouces. Des roues de 22 pouces sont proposées en option. Elles renforceront probablement la présence visuelle du modèle, mais leur influence sur le confort et l’autonomie mérite d’être prise en compte avant de cocher cette option.

À bord, la iX3 M60 xDrive reprend l’architecture numérique de la Neue Klasse. L’écran central de 17,9 pouces s’intègre au système BMW Panoramic iDrive, tandis que le BMW Panoramic Vision projette les informations dans la partie inférieure du pare-brise. Un affichage tête haute 3D est disponible en option.

Le volant M Sport dispose d’un repère rouge à 12 heures et de commandes dédiées, dont l’accès au mode Boost. Les modes M Sport et M Sport Plus modifient les réglages de conduite. Les sièges M Sport, électriques dans dix directions et dotés d’une fonction de massage, sont livrés de série.

BMW iX3 M60 xDrive

Face aux Tesla et aux Porsche électriques, le vrai test sera sur la route

La BMW iX3 M60 xDrive arrive sur un marché où les performances ne constituent plus un avantage réservé à quelques marques. La Tesla Model Y Performance joue déjà la carte du SUV familial capable d’accélérations très rapides, tandis que le Porsche Macan électrique mise davantage sur son comportement routier et son positionnement premium.

La BMW cherche à se placer entre ces deux approches, avec une combinaison de puissance, d’autonomie et de technologies de châssis. Son architecture 800 V et sa recharge annoncée à 400 kW sont des arguments importants pour les conducteurs qui effectuent régulièrement de longs trajets. Le système de transmission intégrale électrique doit aussi permettre d’exploiter les 612 ch dans des conditions d’adhérence variées.

La comparaison restera toutefois incomplète tant que BMW n’aura pas dévoilé le prix français, le poids définitif et les équipements disponibles selon les marchés. L’écart de tarif avec les versions moins puissantes de l’iX3 sera déterminant : payer davantage pour disposer de performances rarement exploitables sur route ouverte n’a de sens que si le châssis, le confort et l’efficience suivent.

Les commandes ouvriront fin janvier 2027, avant un démarrage de la production au printemps dans l’usine BMW de Debrecen, en Hongrie.

BMW iX3 M60 xDrive

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